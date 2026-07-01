Extremadura se niega a acoger más menas y pide a la Delegación del Gobierno que los acoja en su sede

Óscar Fernández, vicepresidente de la Junta de Extremadura y líder de Vox en la región, ha alertado sobre que el sistema de protección de menores extremeño se encuentra «al borde del colapso», ya que solo dispone de 14 plazas libres, y ha transmitido que el Gobierno autonómico se niega a acoger más menas. Como solución, Fernández pide a la Delegación del Gobierno que acoja a los inmigrantes en su sede.

En una rueda de prensa ofrecida en Mérida este miércoles, el dirigente de Vox ha criticado el decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que fija en 364 las plazas para menores inmigrantes en la región, una veintena más que la anterior cifra.

En este sentido, ha recalcado que el «desconocimiento es total» por parte del Gobierno nacional sobre la situación de Extremadura, que cuenta, en estos momentos, con solo 14 plazas libres en el sistema de protección de menores. «Esas 14 plazas tienen que servir para tanto los menores que necesitan este servicio, estos recursos, a nivel que sean nacionales, como de los menas que envía el Gobierno de España. Es decir, estamos al borde del colapso, literalmente al borde del colapso», ha asegurado Fernández.

El vicepresidente de la Junta ha informado igualmente de que, Extremadura, a día de hoy, atiende a 107 menores no acompañados, tres de los cuales han llegado en los últimos días y ante los que se ha puesto en marcha «toda la maquinaria» para impedirlo, incluida, ha dicho, la vía contencioso-administrativa.

Al respecto, ha emplazado al Gobierno de España a que, si cree que Extremadura puede acoger a más menores migrantes, «que habilite la Delegación del Gobierno de Extremadura» para ello y ha aludido al delegado del Gobierno, José Luis Quintana, «una persona muy solidaria con los recursos de los demás».

«También animamos a algunos alcaldes, como el alcalde de la ciudad de Mérida, el señor Osuna, que también es muy solidario con los recursos de los demás, a que, si él cree que se puedan acoger más menores, habilite recursos personales para hacerlo», ha subrayado.

Del mismo modo, Óscar Fernández ha expuesto que 19 de los 107 menores inmigrantes no acompañados que acoge Extremadura cuentan con referentes familiares en España, por lo que ha asegurado que la Junta intentará que se produzca una reagrupación familiar.

«La prioridad debe ser garantizar el interés superior del menor intentando esa reagrupación y no estando a miles de kilómetros de su hogar, como están ahora algunos de ellos, y otros a cientos de kilómetros porque como les he dicho hay 19 de ellos que tienen referentes familiares dentro de nuestro propio país», ha recalcado.