El origen de la tortilla francesa no está en Francia. Este alimento ya clásico de la cocina española se comenzó a tomar durante la guerra de la Independencia española, en la que España, junto a Reino Unido y Portugal, combatieron con victoria final contra las tropas de Napoléon Bonaparte. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el origen de la tortilla francesa que no está en Francia.

La tortilla francesa se ha convertido con el paso de los años en uno de los platos típicos de la cocina española. Siempre a la sombra de la clásica tortilla de patata, este plato representa una buena opción para las personas que quieran optar por una dieta poco calórica con el objetivo de perder grasas. Este alimento representa una muy buena opción en las dietas, ya que sólo se necesita un poco de aceite y un par de huevos para cocinar este manjar que no pasa de las 100 kcal con un alto valor en las proteínas que aporta el huevo.

En los últimos tiempos, el poder de las redes sociales también ha convertido en sentencia este plato en países como Japón, donde hacen una oda a este manjar preparándolo de una forma peculiar. Quizá en la otra parte del mundo no saben que la tortilla francesa no tiene un origen en Francia, donde siempre se había denominado omelette. Este plato nace en la guerra de la Independencia española.

El origen de la tortilla francesa está en España

La guerra de la Independencia española tuvo lugar entre los años 1808 y 1814, en los que España, con Portugal y Reino Unido como aliados, lucharon contra el ejército de Napoleón Bonaparte para evitar que nuestro país se convirtiera en una colonia francesa a los mandos de José Bonaparte, hermano del general y también conocido como Pepe Botella. Finalmente, España ganó la guerra y el Tratado de Valençay, firmado el 11 de diciembre de 1813, restauró a Fernando VII y dejó libre a España de presencia extranjera.

Y el origen de la tortilla francesa data de estos años de guerra. Se calcula que sobre 1810 los víveres comenzaron a escasear tras el asedio de las tropas de Napoleón Bonaparte a Cádiz y San Fernando, y esto hizo que los andaluces se las tuvieran que apañar para hacer la tortilla de patatas. Como opción, ante la carencia de patatas, tuvieron que tirar de huevos batidos como alimento. Ahí nació la tortilla francesa tal y como se la conoce hoy en día. Este fue el apellido que se le puso a la omelette que ya se había inventado en Francia en años atrás, con la diferencia en su proceso de cocinado, ya que se utiliza mantequilla en lugar de aceite.

Los libros de historia retroceden siglos para encontrar los primeros esbozos de una tortilla. Este es el caso de una hoguera encontrada en 2022 en Israel de hace entre 4000 y 7500 años, en la que se encontraron, además de restos de fuego, cerámica y varios huevos de avestruz en lo que parecía ser una tortilla o revuelto de la época. En España también se encuentran referencias a la palabra tortilla en un escrito de Enrique de Villena en Arte cisoria, en 1423.

A pesar de que la palabra tortilla ya estaba en circulación y este alimento se consumiera en Francia años atrás, lo que está claro es que a la tortilla se le bautizó como francesa durante el asedio francés a España durante la guerra de la Independencia española.