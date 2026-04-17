El refrán que cualquier español ha dicho cientos de veces sin saber que apareció por primera vez en El Quijote

El español es un idioma riquísimo con refranes que usamos todos los días, pero hay una cosa de la que no somos conscientes: muchos de ellos tienen cientos de años. Es el caso del refrán No hay cosa segura en esta vida, que ya aparecía en El Quijote.

Lo repetimos todas las semanas entre amigos e incluso en el trabajo, pero mucho antes que nosotros lo empleáramos, Miguel de Cervantes decidió ponerlo en boca de Sancho Panza.

Concretamente aparece en la primera parte de El Quijote, dentro de una escena que refleja perfectamente el ingenio del Siglo de Oro y la importancia de Sancho Panza en la novela.

El origen del refrán ‘No hay cosa segura en esta vida’ en ‘El Quijote’

En la obra de Cervantes don Quijote señalaba su refrán favorito, pero lo cierto es que en la mayoría de las ocasiones era Sancho Panza quien utilizaba las expresiones populares.

Con No hay cosa segura en esta vida ocurre lo mismo: el encargado de pronunciarlo es el inseparable escudero de don Quijote. Concretamente, tras una de las múltiples palizas que ambos personajes sufren a lo largo de la novela, en este caso a manos de los yangüeses.

En ese momento, Sancho reflexiona sobre lo ocurrido con una frase que ha trascendido siglos: No hay cosa segura en esta vida. No se trata de una sentencia casual, sino de una conclusión cargada de sentido común, que resume la fragilidad de la existencia y la imposibilidad de prever lo que está por venir.

Al ser un homenaje al refranero popular, lo más importante de la frase es su sencillez. En pocas palabras resume un pensamiento filosófico, una verdad universal que sigue plenamente vigente en el siglo XXI, lo que explica que lo sigamos usando.

Dónde aparece el refrán ‘No hay cosa segura en esta vida’ en ‘El Quijote’

Lo más llamativo de este refrán es cómo ha logrado desprenderse de su contexto original para convertirse en una frase de uso común. Muchos españoles lo emplean sin saber que están citando, indirectamente, a Miguel de Cervantes.

¿Pero dónde tendríamos que buscarlo si queremos encontrarlo en la novela más importante de Cervantes? Concretamente nos tenemos que dirigir al capítulo XV de la primera parte de El Quijote.

El fragmento exacto es el siguiente:

—En este que ahora nos ha acontecido —respondió Sancho— quisiera yo tener ese entendimiento y ese valor que vuestra merced dice; mas yo le juro, a fe de pobre hombre, que más estoy para bizmas que para pláticas. Mire vuestra merced si se puede levantar, y ayudaremos a Rocinante, aunque no lo merece, porque él fue la causa principal de todo este molimiento. Jamás tal creí de Rocinante, que le tenía por persona casta y tan pacífica como yo. En fin, bien dicen que es menester mucho tiempo para venir a conocer las personas, y que no hay cosa segura en esta vida. ¿Quién dijera que tras de aquellas tan grandes cuchilladas como vuestra merced dio a aquel desdichado caballero andante había de venir por la posta y en seguimiento suyo esta tan grande tempestad de palos que ha descargado sobre nuestras espaldas?

Otros refranes que Cervantes puso en boca de Sancho Panza en ‘El Quijote’

El caso de No hay cosa segura en esta vida no es único en El Quijote. Otro ejemplo de refrán pronunciado por Sancho Panza es No se ha de mentar la soga en casa del ahorcado.

Según el Centro Virtual Cervantes (CVC), el refrán No se ha de mentar la soga en casa del ahorcado es una invitación a discreción. Es decir, pide que no recordemos hechos desagradables ni desgracias en presencia de quienes lo han sufrido.

Por ejemplo, lo utiliza Sancho Panza sobre sí mismo cuando se da cuenta de que ha perdido su jumento, pero lo curioso es que vuelve a ser víctima del refrán en otra parte de la obra.