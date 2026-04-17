Dos marroquíes insultan e intentan agredir a una joven trans en Torremolinos: «En Marruecos no irías así»

Una joven trans de 28 años ha denunciado una agresión verbal sufrida este jueves en un tren de Cercanías con destino a Torremolinos, después de que dos inmigrantes marroquíes la insultaran por su identidad de género durante el trayecto y le llegaran a decir: «Si estuvieras en Marruecos no te atreverías a salir así a la calle». La víctima iba acompañada de una amiga y tuvo que ser protegida por un guardia civil fuera de servicio.

Los hechos se produjeron en un municipio especialmente simbólico para el colectivo LGTBI como Torremolinos, con La Nogalera como uno de sus principales referentes de ocio y visibilidad. El caso ha acabado en conocimiento de la Policía Nacional, que identificó a las personas implicadas y remitió las diligencias al juzgado, aunque no se practicaron detenciones.

Según el testimonio aportado por la víctima ante la Policía, todo ocurrió hacia las cinco de la tarde durante el trayecto entre Plaza Mayor y la parada de La Nogalera. La joven viajaba junto a una amiga cuando los dos hombres comenzaron a observarla de forma insistente y a hacer gestos en el vagón. Sin que mediara conversación previa, ambos empezaron presuntamente a lanzarle insultos vejatorios relacionados con su aspecto físico y con su identidad de género.

La joven, también de nacionalidad marroquí, les pidió explicaciones y trató de que cesaran los insultos, pero, según su versión, la situación fue subiendo de tono. Siempre según el relato de la denunciante, los dos individuos llegaron a intentar agredirla físicamente. En ese momento intervino una persona que se identificó como agente de la Guardia Civil fuera de servicio, que logró frenar el ataque y proteger a la víctima dentro del tren hasta la llegada a la estación.

A la llegada del convoy a La Nogalera, en Torremolinos, acudieron agentes de la Policía Nacional, que informaron a las partes de los pasos a seguir. Desde la Comisaría Provincial de Málaga precisaron después que no hubo detenciones, aunque sí se elaboró un parte de intervención con la identificación de los implicados y toda la información fue remitida al juzgado, que será ahora el encargado de determinar las actuaciones correspondientes.

Del caso dio cuenta posteriormente el Equipo de Atención a la Mujer, que atendió a la afectada y le ofreció apoyo psicológico. Las profesionales que asistieron a la víctima destacaron que la actitud de los presuntos autores reflejaba un «odio explícito» hacia su identidad de género. Entre las frases que constan en el relato figura una especialmente significativa: «Si estuvieras en Marruecos no te atreverías a salir así a la calle».

La agresión verbal se produjo, además, en dirección a Torremolinos, una localidad que desde hace años se ha consolidado como uno de los grandes símbolos de visibilidad LGTBI en Andalucía y en toda España.