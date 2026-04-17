El Metro de Madrid ha interrumpido su servicio este viernes en un tramo de la Línea 6, una de las más utilizadas de la red, debido a una «incidencia técnica» que ha afectado a la circulación de los trenes por un tiempo estimado de más de dos horas. En concreto, el corte se ha producido entre las estaciones de Laguna y Plaza Elíptica, dejando sin servicio varias paradas intermedias y obligando a activar medidas alternativas para garantizar la movilidad de los viajeros.

Ante esta situación, se ha puesto en marcha un servicio especial de autobuses que cubre el recorrido afectado. Estos autobuses sustituyen temporalmente al metro, realizando paradas en las proximidades de las estaciones cerradas para facilitar el traslado de los usuarios. Como es habitual en este tipo de incidencias, el servicio especial es gratuito y está operativo mientras dure la interrupción.

El tramo afectado por la incidencia incluye estaciones clave del suroeste de Madrid, como Carpetana, Oporto y Opañel, que forman parte de la línea circular. Esto ha generado un impacto notable en la movilidad, especialmente en horas de mayor afluencia, ya que la Línea 6 es una de las principales arterias de transporte de la ciudad y conecta numerosos puntos estratégicos.

Desde Metro de Madrid se ha recomendado a los usuarios que planifiquen sus desplazamientos con antelación, utilicen rutas alternativas cuando sea posible y tengan en cuenta posibles retrasos derivados del uso del transporte sustitutivo. Asimismo, se ha informado de que los técnicos están trabajando para resolver la incidencia lo antes posible y restablecer la circulación normal.