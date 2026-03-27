Hoy, 27 de marzo de 2026, el cielo se presenta despejado o poco nuboso en toda la provincia de Barcelona, con algunas nubes altas. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas aumentarán en el prelitoral y el interior, manteniéndose estables en el litoral. Habrá heladas débiles en el Prepirineo y en puntos del interior, con un viento flojo que puede ser ocasionalmente moderado. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 27 de marzo

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, con un suave manto de nubes que no promete lluvia, dejando espacio para que el sol brille con fuerza. Las temperaturas rondarán los 10 grados al amanecer, pero a medida que avanza el día, el termómetro alcanzará los 16 grados, ofreciendo un respiro cálido en medio de la frescura matutina. El viento soplará de forma moderada, con ráfagas que podrían sorprender a los más desprevenidos, así que es recomendable abrigarse un poco.

Ya por la tarde, el cielo se despejará, regalando un espectáculo de luz que se extenderá hasta la puesta del sol a las 19:10. La sensación térmica se mantendrá en un agradable 16 grados, aunque la humedad, que alcanzará su punto máximo, podría hacer que el ambiente se sienta un poco cargado. Sin embargo, no hay riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día perfecto para pasear por las calles de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 8 grados y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, el viento soplará con fuerza, alcanzando hasta 35 km/h y la probabilidad de lluvia se mantiene en un 10%, aunque la tarde promete ser más tranquila.

El contraste es notable: mientras la mañana se presenta con un ambiente sombrío y una sensación térmica que puede bajar hasta los 6 grados, la tarde se asoma con temperaturas más agradables, alcanzando los 16 grados. Sin embargo, la humedad puede resultar agobiante, llegando hasta el 65%. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el viento puede sorprender en cualquier momento.

Cielo despejado y viento suave en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 06:42. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 8°C, aunque la sensación térmica podría descender a 6°C. La probabilidad de lluvia es baja, con un 5%, lo que sugiere que no se esperan precipitaciones significativas. Sin embargo, el viento soplará con cierta intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y la temperatura ascenderá hasta los 15°C, brindando un ambiente agradable. La humedad se mantendrá en niveles moderados, entre el 40% y el 70%, lo que evitará que el ambiente se sienta pesado. Con la puesta del sol a las 19:10, Badalona disfrutará de más de 12 horas de luz, haciendo de esta jornada una oportunidad perfecta para salir y disfrutar del aire libre.

Cielo variable y ambiente templado en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 17 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, aunque con una leve brisa que podría hacer sentir un poco más fresco el aire.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La ausencia de lluvia en la tarde-noche invita a aprovechar el tiempo y disfrutar de la ciudad sin preocupaciones.