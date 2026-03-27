Parece Fuente del Berro por los miles de árboles, merendero y zona para perros: está en un barrio nuevo del norte de Madrid

Más de 6 hectáreas, más de 1.600 árboles y un parque que, sobre el papel, no tiene nada que ver con lo que se planteó al principio. Ese es el giro que ha dado uno de los proyectos más comentados del norte de Madrid en los últimos meses. Y es que lo que iba a ser una parcela destinada principalmente a instalaciones de limpieza ha acabado incorporando una gran zona verde que cambia bastante la idea inicial.

Y no es un detalle menor. Porque no estamos hablando de cuatro árboles y un par de bancos, sino de un espacio amplio, con distintas zonas y pensado para usarse de verdad. De hecho, por tamaño y por lo que incluye, ya hay quien lo compara con parques como Fuente del Berro. Y viendo los números, no es una exageración. La superficie total de este nuevo parque en el norte de Madrid y en concreto, en la parcela del cantón de Montecarmelo, será de 6,3 hectáreas. Es decir, que supone un parque de dimensiones importantes, más cercano a los espacios consolidados que a los típicos desarrollos pequeños que suelen acompañar a este tipo de proyectos. Además, no será un único bloque uniforme. El diseño divide el espacio en dos zonas dentro de la misma parcela, con una inversión que supera los cuatro millones de euros entre ambas, comezando primero por obras básicas, como adecuar el terreno, trazar caminos o asegurar accesos.

También se instalarán elementos bastante habituales, como iluminación, bancos o fuentes. Pero lo relevante es que todo esto no se plantea como algo secundario. La idea es que el parque en Montecarmelo tenga sentido desde el primer momento, que se pueda usar sin tener que esperar años a que “termine de hacerse” y aquí es donde el el proyecto cambia bastante respecto a otros parques urbanos ya que no se queda en lo mínimo.

El barrio del norte de Madrid con miles de árboles

Se habla de más de 1.600 árboles, repartidos entre el propio parque y su entorno, además de miles de plantas, arbustos y otras especies. En total, más de 18.000 elementos vegetales. La intención es crear algo parecido a un pequeño bosque mediterráneo, de modo que no será un parque al uso o un parque plano, sino un espacio con cierta densidad, con zonas más sombreadas, con variedad. Habrá pinos, encinas, olivos, almendros, cipreses, etc,….para conseguir una mezcla que sea variada y suficiente para el espacio que ocupará.

Merendero, perros y uso real del espacio

Luego están los detalles que muchas veces se pasan por alto pero que son los que acaban determinando si un parque se usa o no. En este caso, sí se han incluido cosas bastante concretas como por ejemplo, una zona de picnic con mesas de madera. Puede parecer algo simple, pero no es tan habitual en todos los parques de Madrid y suele funcionar bastante bien.

También habrá áreas infantiles y una zona canina. Esto último, sobre todo, es algo que muchos vecinos llevan tiempo pidiendo en distintos barrios. Tener un espacio específico para perros evita bastante conflicto y hace que el parque sea más cómodo para todos. A eso se suma un carril bici que atravesará el parque, además de bancos y fuentes repartidas por el recorrido. Nada especialmente llamativo por separado, pero en conjunto es lo que hace que el espacio tenga sentido.

El otro lado del proyecto con el cantón de limpieza

Todo esto, eso sí, no va por separado ya que el parque forma parte de un proyecto más amplio que incluye un cantón de limpieza en la misma parcela.Este ha sido el punto más polémico desde el principio. Los vecinos han mostrado su rechazo en varias ocasiones y el debate sigue abierto. Desde el Ayuntamiento, en cambio, insisten en que es una instalación necesaria para dar servicio a la zona.

Para reducir el impacto, se ha planteado una separación mediante una pantalla vegetal, de forma que el parque y el cantón queden diferenciados. Además, el proyecto se ha ido modificando con el tiempo y actualmente se han eliminado algunos elementos que generaban más rechazo, como ciertas instalaciones previstas en un inicio. Lo que queda ahora es una versión más reducida, aunque la controversia no ha desaparecido del todo.

Un proyecto que se irá viendo poco a poco

La previsión es que todo esté listo hacia finales de este 2026, aunque el parque se irá desarrollando por fases. Primero llegarán las obras más básicas y, poco a poco, se irá completando con la plantación y el resto de elementos. Habrá que ver cómo evoluciona, pero sobre el papel, la propuesta es ambiciosa y bastante distinta a lo que se planteó al principio. Y eso es lo que ha cambiado la percepción. Porque ya no se habla solo de unas instalaciones de limpieza. Ahora, en medio de todo eso, nos vamos a encontrar con un parque grande, con vegetación y pensado para el uso diario, marcando sin duda, la diferencia en la zona.