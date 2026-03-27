La previsión de la AEMET para Semana Santa que lo cambia todo: lo que llega a estas zonas no es normal

Lo que llega a estas zonas no es normal, la AEMET lanza una previsión para Semana Santa que lo cambia todo. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios destacados que, sin duda alguna, pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos días en los que el cielo cobra protagonismo. En especial, cuando tenemos en mente algunas peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo será el que acabará de darnos algunos cambios destacados que pueden acabar siendo los que nos darán más de una sorpresa inesperada. Estaremos muy pendientes de una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca en unos días en los que el tiempo puede ser esencial. Es momento de conocer qué es lo que puede pasar en este inicio de unas vacaciones en las que todo puede acabar siendo posible, de una manera en la que cada detalle cuenta.

Lo que llega a estas zonas no es normal

No es normal lo que puede pasar en estas zonas en las que parecerá que el tiempo nos sumergirá en lo peor de unos días de vacaciones en los que quizás tendremos que volver a sacar la ropa de invierno. Será el momento de empezar a tener en consideración algunos cambios destacados.

Es momento de estar muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta de una manera muy diferente. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo esenciales.

Los expertos de la AEMET no dudan en apostar claramente por un cambio de ciclo que puede ser esencial y que, sin duda alguna marcará estos días de Semana Santa. Media España ha empezado a notar que llega un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Es momento de conocer un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Con algunas novedades que pueden llegar en cualquier momento y que afectarán en gran medida estas partes del país que deben prepararse para lo peor.

La AEMET lanza una previsión para Semana Santa que lo cambia todo

Lo cambia todo esta previsión para Semana Santa, quizás tocará preparar el paraguas y tener muy claro que estos días de primavera todo puede ser posible. Hay algunos puntos del país en los que vamos a ver llegar de forma mucho más directa un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Tal y como nos explican desde Meteored: «De cara al Domingo de Ramos, sigue habiendo bastante incertidumbre por el probable descuelgue de una dana sobre el este y Baleares. Estas depresiones en alturas son muy complicadas de predecir debido a sus desplazamientos erráticos, y en esta ocasión además podría seguir una evolución retrógada (de este a oeste), lo que aún da más quebraderos de cabeza a los modelos meteorológicos».

Este día parece que vamos a tener mal tiempo en unas zonas en las que el inicio del Domingo de Ramos estará marcada por una inestabilidad que no terminará de marcharse del todo: «En las últimas actualizaciones de los modelos, la mayoría de los escenarios se inclinan por que pasará sobre la vertical del este peninsular, generando chubascos y tormentas localmente intensos en Baleares, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía más oriental y Melilla, con nieve en las sierras. Hay otros escenarios que muestran que la dana se descolgaría más al este, sobre el archipiélago balear, quedando restringidas las lluvias a las islas».

No será el único lugar en el que estos días de vacaciones tengamos que volver al paraguas y al abrigo: «Por otra parte, el flujo de norte acumulará mucha nubosidad en el extremo septentrional, con precipitaciones en la vertiente cantábrica, Navarra, Ibérico norte y Pirineos entre el sábado y el domingo, con una cota de nieve que en esta última jornada caerá hasta los 600-800 metros, pero retirándose los chubascos en la segunda parte del día. Se podrían registrar algunas precipitaciones dispersas en otros puntos del norte y en Cataluña».

El resto de país, de momento, puede librarse de las lluvias, pero no hay que olvidar que son muchos días y sólo acabamos de empezar con el cambio de tiempo: «En el resto de la España peninsular a priori no se esperan lluvias, por lo que las procesiones podrán salir sin problema, y la mayoría de las capitales posiblemente harán un «pleno». Para la recta final de la Semana Santa no hay nada claro aún, pero el anticiclón seguirá condicionando el tiempo en nuestro territorio, siendo más probable una situación de estabilidad que una de inestabilidad, algo que iremos confirmando».