Ortega Smith y la ‘traidora’ Villarruel presionaron para impedir que Abascal invitara a Milei al Viva 22

Una de las razones de la caída del ex secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, hay que buscarla en cómo utilizó su amistad con la vicepresidenta argentina Victoria Villarruel —la persona más odiada por Milei y su hermana Karina— para torpedear la relación entre el presidente argentino y Santiago Abascal. Todo empezó cuando Ortega presionó para vetar a Milei en el Viva 22 a petición de la hoy vicepresidenta. La última maniobra fue una foto con ella en diciembre, que precipitó su expulsión de Vox el pasado 6 de marzo.

La historia empieza antes de que Javier Milei fuera Javier Milei. En 2021, cuando el estratega de las relaciones internacionales de Vox Jorge Martín Frías propuso su nombre para el Viva 21, el foro internacional de la derecha que organiza Vox. Milei intervino con un vídeo de apenas un minuto. Bastó para no pasar desapercibido. Ese mismo año, ese entonces desconocido economista llamado Javier Milei conseguiría toda una hazaña: un escaño como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

Un año después, con Milei ya convertido en figura de referencia del liberalismo radical en Argentina, su invitación al Viva 22 parecía un trámite. No lo fue. Dentro de Vox había alguien que no quería verle en aquel foro: Javier Ortega Smith, entonces secretario general del partido. La razón era de índole personal y venía de Buenos Aires.

La mano de Villarruel

Victoria Villarruel, hoy vicepresidenta de Argentina, había presionado a Ortega Smith para que Milei no fuera invitado. El argumento era tan revelador como el estado de la relación entre ambos: Milei «daba mala imagen al verdadero proyecto político de La Libertad Avanza», un proyecto que, según Villarruel, lo encarnaba ella y no su compañero de fórmula. La guerra entre Milei y Villarruel, que hoy es ya una ruptura pública y sin retorno, llevaba años gestándose en la sombra.

Ortega Smith no era un intermediario casual en aquel episodio. La madre del ex secretario general es argentina, lo que le otorga la doble nacionalidad, y durante años viajó con frecuencia al país. A Villarruel la conocía de antes: la abogada y activista por los derechos humanos de las víctimas de los terroristas de Montoneros y ERP había estado en Madrid en abril de 2019 para el cierre de campaña de Vox. Desde entonces habían mantenido una relación de afinidad ideológica y amistad personal que, con el tiempo, se convertiría en un instrumento político.

Amistad y posados con Villarruel

Según fuentes internas de Vox consultadas por OKDIARIO, a partir de aquel episodio del Viva 22 Ortega Smith se dedicó sistemáticamente a «torpedear» la relación entre Abascal y Milei. La fórmula era siempre la misma: exhibir su amistad con Villarruel, a quien en el núcleo duro de la Casa Rosada señalan sin ambages como la principal «traidora» dentro del propio gobierno de Milei.

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El capítulo final llegó en diciembre pasado. Ortega Smith se fotografió con la vicepresidenta argentina durante una visita de esta a España y lo anunció con ostentación en sus redes sociales. «Una amistad inquebrantable con la mejor vicepresidenta que ha tenido nunca la Argentina. Gracias por tu visita, esta es siempre tu casa», escribió junto a la imagen. Villarruel le respondió en la misma clave: «Gracias querido amigo. Tantos años luchando pero siempre apoyándonos en la lucha. No importa lo que pase, siempre por Argentina y España».

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Ambos sabían exactamente lo que hacían. Villarruel aprovechaba su posición institucional para lanzar un mensaje en clave interna argentina, fotografiándose con un dirigente enfrentado a la cúpula de Vox. Ortega Smith hacía lo propio: la imagen con la vicepresidenta era, en la práctica, una declaración de guerra más a la dirección del partido.

«Ortega ha utilizado su relación personal con Villarruel para perjudicar a Abascal», señalan fuentes del partido. «Santi construye estas relaciones en base a la amistad personal y no perdona este tipo de traiciones.» Tras la foto con Villarruel el 8 de diciembre, Vox apartó a Ortega Smith del Comité Ejecutivo Nacional sustituyéndolo por Julia Calvet. Así Abascal lanzaba el mensaje de que ningún miembro de la dirección de Vox apoyaría a una «traidora» de Milei como Villarruel. Tres meses después, el 6 de marzo, Vox anunciaba su expulsión definitiva del partido.