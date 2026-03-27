Los expertos aclaran las veces que tienen que salir los perros y el tiempo de paseo: no es lo que siempre te han dicho

Bien es sabido por todos que los perros necesitan salir de paseo a diario, independientemente de su edad, raza y tamaño. Sin embargo, muchas veces dudamos acerca de cuántas veces tenemos que pasear a nuestra mascota, sobre todo cuando hace mucho calor o, por el contrario, mucho frío. Pues bien, lo primero de lo que advierten los veterinarios es que no existe una cifra «ideal», ya que cada animal tiene sus propias necesidades; no tiene nada que ver la energía de un Border Collie durante sus primeros meses de vida que la de un Pekinés senior.

Por otro lado, los etólogos caninos señalan que pasear no sirve única y exclusivamente para que el perro haga sus necesidades; esta actividad es esencial para su bienestar tanto a nivel físico como cognitivo y emocional. Los perros son animales muy curiosos, y el olfato es su sentido más desarrollado, el cual les permite interpretar el mundo que los rodea. Según diversos estudios, su olfato es hasta 100.000 veces más potente que el nuestro, ya que tienen 300 millones de receptores olfativos frente a los seis millones de los humanos. En este contexto, la duración y la frecuencia de los paseos son una parte muy importante para proporcionarles una buena calidad de vida.

¿Cómo debe ser el paseo de los perros?

Determinar las veces al día que debe salir un perro al exterior depende de diferentes factores, como su edad, su raza, su estado de salud o su nivel de actividad, entre otros. Los veterinarios son muy claros al respecto: no existe una regla universal que se pueda aplicar en todos los casos, pero sí algunas orientaciones que nos pueden ayudar a ajustar la rutina de nuestra mascota.

Cabe destacar que, para los perros, el paseo es muy beneficioso a nivel físico; ayuda a controlar el peso corporal, mantiene la musculatura activa y cuida el sistema cardiovascular. Asimismo, es una de las principales fuentes de estimulación mental para estos animales al recibir una gran cantidad de información sensorial a través del olfato; cada olor nuevo que perciben en parques y jardines funciona como un «mensaje» gracias al cual pueden saber si otros perros han pasado por ese mismo sitio, e incluso cuándo lo hicieron. Este proceso es clave para su equilibrio emocional en todas las etapas de la vida; cuando un perro no tiene la oportunidad de salir a pasear y explorar el mundo, es mucho más probable que adopte comportamientos destructivos.

Características del animal

Uno de los factores que más condicionan la frecuencia de los paseos es la edad del animal. En el caso de los cachorros, suelen necesitar salir más veces al día, aunque durante menos tiempo. Como referencia, los veterinarios recomiendan unos cinco minutos de paseo por cada mes de vida, de modo que un cachorro de cinco meses podría pasear alrededor de 25 minutos.

En la etapa adulta, muchos perros tienen niveles de energía elevados y necesitan paseos más largos para tener una buena salud física y mental. Los veterinarios recomiendan entre 30 minutos y dos horas de ejercicio al día, repartidos en una o dos salidas principales, en función de factores como la raza, el tamaño o el nivel de actividad. Podemos optar por un paseo largo y otro más corto o dos de duración similar a lo largo del día.

Con el paso del tiempo, los perros mayores requieren caminatas más cortas y tranquilas, ya que el desgaste articular o ciertos problemas de salud pueden reducir su resistencia. En muchos casos, el tiempo de ejercicio se reduce aproximadamente a la mitad respecto a la etapa adulta, aunque es fundamental mantener una rutina de ejercicio para preservar la movilidad, la estimulación mental y una buena calidad de vida.

Las razas más activas son: Airedale terrier, Australian cattle dog, Border collie, Boxer, Braco alemán, Dálmata, Doberman, Husky siberiano, Jack russell terrier, Labrador retriever, Malinois belga, Pastor australiano, Pastor belga (groenendael), Pastor alemán, Pointer inglés, Rottweiler, Samoyedo, Setter irlandés, Springer spaniel inglés y Weimaraner.

Las razas menos activas son: Basset hound, Bulldog inglés, Bulldog francés, Cavalier king charles spaniel, Chow chow, Galgo italiano, Gran danés, Lhasa apso, Mastín napolitano, Pekinés, Pug (carlino), San bernardo, Shih tzu, Spitz japonés, Terranova, Yorkshire terrier, Shar pei, Clumber spaniel, Papillón y Bichón maltés.

Consejos prácticos

Para salir de paseo con los perros, el primer paso es elegir un arnés en «Y» o anti-tirones porque reparte la presión y evita daños en el cuello. Asimismo, conviene llevar siempre bolsas higiénicas, un bebedero portátil si el paseo es largo o hace calor, y algunos premios para reforzar comportamientos positivos. Durante la salida, debemos dejar que nuestra mascota olfatee porque ésta es su forma de entender el mundo. Sin embargo, quitarle la correa puede resultar peligroso si se encuentra en un estado de nerviosismo o agresividad que no podamos controlar. Si no atiende cuando le llamamos o percibimos que no está tranquilo, lo más recomendable es no soltarlo.