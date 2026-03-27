Adiós a las máquinas de billetes de toda la vida del Metro: su sustituto ya está aquí y lo va a cambiar todo

Si eres de los que usa el Metro de Madrid a diario seguro que tendrás la sensación de que pocas cosas cambian, hasta que de repente vas a sacar tu billete y de repente te das cuenta de que las máquinas ya no son como eran el día anterior. Algo que ya podemos encontrar en una estación del metro de Madrid y que vamos a ver en otras, en las próximas semanas, pero ¿cómo son esas nuevas máquinas de billetes en el metro de Madrid?.

Las máquinas de billetes de toda la vida que llevamos años usando en el Metro de Madrid se enfrentan ahora a un gran cambio, con un nuevo modelo de máquina que ya podemos comprobar como funciona en la estación de Manuel Becerra, por donde pasan tanto la Línea 2 como la Línea 6, que coinciden en ser además de las más utilizadas a diario por los madrileños. Descubramos más sobre estas máquinas, cómo funcionan y que supone el cambio para los usuarios.

Así son las nuevas máquinas de billetes del Metro de Madrid

En la estación de Manuel Becerra que pertenece al distrito de Salamanca ya se pueden ver funcionando estas nuevas máquinas de billetes, al igual que las tenemos también en Gran Vía y Príncipe Pío, y que forman parte de un plan más amplio de renovación en toda la red. No es una prueba puntual ni algo aislado, sino un cambio que se irá extendiendo poco a poco durante los próximos años.

Pantallas más grandes y uso más intuitivo

Uno de los cambios más evidentes está en el diseño, ya que estas nuevas máquinas cuentan con pantallas mucho más grandes, algo que facilita considerablemente la navegación por el sistema. De este modo, nos encontramos que las opciones aparecen de forma más clara, más ordenada y sin esa sensación de tener que buscar entre múltiples botones que ofrecían los modelos anteriores. Este aspecto, que puede parecer menor, mejora mucho la experiencia, especialmente en momentos de prisa o en horas punta, dado que a partir de ahora el usuario ya no necesita detenerse demasiado tiempo para entender qué debe hacer, lo que agiliza el proceso de compra o recarga de billetes.

Pago sin contacto y mayor rapidez

Otro de los avances importantes es la posibilidad de pagar sin contacto. Las nuevas billeteras permiten utilizar tarjetas bancarias o dispositivos móviles de forma directa, sin necesidad de introducirlos o recurrir al efectivo. Es un sistema que ya se ha extendido en muchos otros ámbitos y que ahora se integra en el Metro de Madrid para sus máquinas expendedoras de billetes, lo que supone una supone una ventaja clara en términos de rapidez. Reduce el tiempo de uso de cada máquina y, en consecuencia, también las colas que se generan en determinados momentos del día. Algo que para quienes utilizan el transporte público a diario, es un detalle que puede marcar la diferencia.

Accesibilidad y adaptación a todos los usuarios

Además, las nuevas máquinas de billetes del metro de Madrid están diseñadas para que cualquiera pueda utilizarlas sin complicarse, algo que en las máquinas antiguas no siempre resultaba tan sencillo. No es un cambio que siempre se perciba a simple vista, pero sí se nota en el uso. La disposición de la pantalla, la altura o la claridad de las opciones hacen que la interacción sea más sencilla y cómoda para un mayor número de usuarios, contando también con el uso por voz y que podamos elegir entre varios idiomas, algo que sin duda facilitará el uso de estas máquinas a quienes visitan la ciudad desde otros países.

👍 ¡Avanzamos! 🚇 La estación de Manuel Becerra acaba de incorporar las nuevas máquinas billeteras que se están extendiendo progresivamente por diferentes puntos de la red. 🔝 Entre sus ventajas cabe destacar que son completamente accesibles, disponen de grandes pantallas y… pic.twitter.com/Kbn7sHFtam — Metro de Madrid (@metro_madrid) March 17, 2026

Un cambio progresivo que se extenderá por toda la red

Lo de Manuel Becerra no es algo aislado ni una prueba puntual. Estas máquinas ya se habían visto antes en otras estaciones, como en Gran Vía, que fue de las primeras en estrenarlas tras su reapertura. Desde entonces, han ido apareciendo poco a poco en distintos puntos de la red ya que la idea de Metro de Madrid es ir cambian las máquinas por por fases, con calma, extendiéndolas poco a poco a diferentes líneas. Primero en unas cuantas estaciones, luego en otras, y así hasta cubrir una parte importante del mapa.

De hecho, el objetivo es bastante ambicioso y es que lleguen a más de un centenar de estaciones en los próximos años. No será algo inmediato, ni mucho menos, pero sí un cambio constante que se irá notando con el tiempo, sobre todo para quienes usan el metro todos los días. Si se cumple el calendario previsto, en unos años estas máquinas ya no llamarán la atención porque serán lo habitual y parte del día a día de los usuarios tal y como lo han sido hasta ahora las que hemos utilizado durante años.