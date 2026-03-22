Sorpresa en el Metro de Madrid: ésta es la estación en la que podrás recoger tus pedidos online

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha puesto en marcha un sistema pionero que permitirá a los usuarios recoger pedidos online en el Metro de Madrid. Por ahora, las taquillas inteligentes del proyecto Metropaq sólo están disponibles en la estación de Legazpi, pero el objetivo es instalar tres terminales de distintos tamaños en cada una de las 19 estaciones de esta línea: El Casar, Villaverde Alto, San Cristóbal, Ciudad de los Ángeles, Orcasitas, San Fermín-Orcasur, Hospital 12 de Octubre, Almendrales, Legazpi, Delicias, Palos de la Frontera, Embajadores, Lavapiés, Sol, Callao, Plaza de España, Ventura Rodríguez, Argüelles y Moncloa. En total, habrá 57 puntos de recogida capaces de gestionar más de 3.000 paquetes diarios, y la Comunidad de Madrid prevé ampliar progresivamente el sistema al resto de la red.

«La Comunidad de Madrid ha comenzado a instalar en la Línea 3 de Metro las primeras taquillas inteligentes del proyecto Metropaq, una iniciativa pionera que permitirá a los usuarios recoger pedidos de comercio electrónico en las estaciones del suburbano. El despliegue contempla la colocación de tres terminales de diferentes tamaños en cada una de las 19 estaciones de este trazado», detalla el Gobierno regional.

La estación del Metro de Madrid donde recoger los pedidos online

El sistema creará una red de 57 puntos de recogida con capacidad para gestionar más de 3.000 paquetes diarios, disponibles los 365 días del año durante todo el horario de funcionamiento del Metro, de 6:00 a 1:30 horas. Las empresas Amazon, GLS y SEUR integrarán sus servicios en la Línea 3 a mediados de marzo, con el objetivo de que la red de consignas esté plenamente operativa en el mes de abril. La instalación de estos terminales permitirá a los viajeros recoger sus pedidos de forma ágil mediante un código QR.

«Metropaq se ampliará progresivamente al resto de la red para consolidar una infraestructura logística integral en toda la ciudad. Este modelo de distribución de última milla, pionero en el ámbito de la movilidad urbana global, reducirá los desplazamientos de vehículos de reparto en superficie mediante alternativas más respetuosas con el medio ambiente. De hecho, se estima que el sistema suprimirá más de 50.000 kilómetros diarios de recorridos asociados a esta actividad».

Esta iniciativa optimiza la utilidad de las estaciones del Metro de Madrid como nodos logísticos al permitir a los usuarios recoger sus pedidos online. Los ingresos adicionales generados por este modelo de negocio se reinvertirán íntegramente en la mejora de la red y la calidad del transporte público. El proyecto representa la segunda fase del plan estratégico de transporte de mercancías, iniciado el pasado 28 de noviembre en MetroSur. Tras el éxito de la primera etapa, en la que ya se han transportado más de 85.000 paquetes a través de la Línea 12, el sistema se consolida como un modelo eficiente.

En ese proyecto, un tren realiza paradas específicas en Alcorcón Central y El Bercial entre las 20.00 y las 21.00 horas, franja de menor afluencia de viajeros, para recoger la carga. El recorrido finaliza en el depósito de Loranca, desde donde la mercancía se traslada a su centro de reparto para completar la entrega final.

✅ La @ComunidadMadrid instala en la L3 las primeras taquillas inteligentes del proyecto Metropaq para la recogida de paquetes. ➡ 57 puntos disponibles en el horario habitual de @metro_madrid y con capacidad para más de 3.000 paquetes diarios. +Info: https://t.co/mX1rCFIDp5 pic.twitter.com/TWgiNRNHPk — Transportes e Infraestructura▪️Comunidad de Madrid (@Transportes_CM) March 9, 2026

‘Plan Cultura en metro’

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha presentado esta semana el «Plan Cultura en Metro» con el objetivo de acercar el cine, la música, el teatro, la literatura y otras disciplinas artísticas a los más de 2,5 millones de usuarios que cada día utilizan el suburbano. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, han dado a conocer la iniciativa en la estación de Chamartín.

Rodrigo ha recordado que «la cultura y el transporte público forman parte del día a día de los madrileños y mantienen una vinculación muy especial, ya que son los propios ciudadanos quienes aprovechan esos trayectos cotidianos para leer un libro o escuchar sus canciones favoritas». Por su parte, De Paco Serrano ha destacado que «esta programación se ha elaborado en colaboración con la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras con el objetivo de ampliar el acceso a la cultura, saliendo al encuentro de los ciudadanos y acompañándolos en su rutina diaria, porque Madrid es una región que apuesta decididamente por unos servicios públicos de excelencia como motor de cohesión y desarrollo social».

El «Plan Cultura en Metro» incluye un amplio abanico de propuesta , como la participación en la Semana del Cortometraje, que permitirá transformar uno de los espacios del suburbano en una gran sala de proyecciones. En la misma línea, con motivo del Día Internacional del Flamenco, el próximo 16 de noviembre una de las estaciones se convertirá en un tablao. «La música tiene un peso fundamental en este proyecto porque queremos aprovechar la visibilidad del transporte público para apoyar y difundir los trabajos de artistas emergentes», ha señalado Rodrigo.