La AEMET confirma un cambio de tiempo en la Comunidad Valenciana: «En ligero ascenso»

La Agencia Estatal de Meteorología pronostica un cambio de tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 12 de junio. La AEMET ha informado de un «ligero ascenso» de las temperaturas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. También confirma que por primera vez en los últimos días no habrá presencia de lluvias en el Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

La AEMET confirma una subida de las temperaturas antes del fin de semana en la Comunidad Valenciana. Después de unos días de termómetros a la baja y la presencia de lluvias en algunos puntos del Mediterráneo, la Agencia Estatal de Meteorología pronostica un «ligero ascenso» de las temperaturas que llegarán hasta los 29 ºC en Castellón, donde en la capital de la provincia se tocarán las máximas en este viernes 12 de junio.

Los termómetros también se acercarán a los 30 grados en el interior de la provincia de Valencia, en Requena. En la capital de la Comunidad Valenciana, las máximas serán de 27 ºC durante el día. «Cielo despejado o poco nuboso. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo por la tarde a este y sureste con intervalos de moderado», dice la AEMET sobre el tiempo en Valencia.

En Alicante, las temperaturas máximas no pasarán de 28 ºC en zonas como Orihuela, Elche o Alcoy. En Alicante la máxima será de 27 grados y las mínimas serán de 19 ºC durante la noche. «Cielo despejado o poco nuboso. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. En el litoral sur, viento del noreste moderado; en el resto, viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo por la tarde a este y sureste con intervalos de moderado», informa la AEMET sobre el tiempo en esta parte de la Comunidad Valenciana.

Cambios de tiempo en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este viernes 12 de junio:

Cielo despejado o poco nuboso. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. En el litoral sur de Alicante, viento del noreste moderado; en el resto, viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo por la tarde a este y sureste con intervalos de moderado.