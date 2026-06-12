Precio de la gasolina hoy 12 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde es más barato repostar hoy viernes 12 de junio en las principales ciudades de Andalucía
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El viernes suele ser el día en el que muchos empiezan a moverse más de lo habitual. Algunos salen de la ciudad, otros adelantan planes del fin de semana y, en medio de todo eso, el coche vuelve a ser protagonista. Después de varios días de uso, no es raro que el depósito esté ya en la reserva o cerca de estarlo, así que toca parar antes de ponerse en carretera. En ese momento, elegir bien la gasolinera puede marcar la diferencia. En Andalucía siguen existiendo diferencias de precio entre estaciones, incluso muy cerca unas de otras, y eso se nota cuando se llena el depósito. Por eso, merece la pena comprobar antes dónde repostar. Con los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, repasamos cuáles son hoy las opciones más baratas en Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada.
Precio de la gasolina hoy 12 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Si te toca repostar en Sevilla antes de salir o durante el día, estas son algunas de las estaciones donde el precio resulta más ajustado:
Gasolina 95
- Tamoil, Utrera, Carretera A-394 km. 16, 1,299 €/l.
- Tamoil, Sevilla, Calle Pino Central, 14, 1,299 €/l.
- Ballenoil, Estepa, Avenida Badia Polesine, 5, 1,299 €/l.
- Petroprix, Calonge, Calle Metalurgia, s/n, 1,317 €/l.
- Plenergy, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n, 1,317 €/l.
- E.S. Vistalegre, Utrera, Calle Écija-Jerez, 11, 1,325 €/l.
- Ballenoil, Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n, 1,325 €/l.
- Plenergy, Utrera, Calle Almazara, 2, 1,325 €/l.
- Plenergy, Utrera, Calle Mirlo, 1, 1,325 €/l.
- Ronda Norte, Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km. s/n, 1,327 €/l.
Gasolina 98
- Galp, Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km. 4, 1,514 €/l.
- Alcampo S.A., Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n, 1,525 €/l.
- BS Energy, Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n, 1,539 €/l.
- Galp, Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5, 1,549 €/l.
- Galp, Sevilla, Avenida Andalucía, 44, 1,549 €/l.
- Shell, Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n, 1,564 €/l.
- Nueva Calonge, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n, 1,579 €/l.
- Enerplus, Mairena del Alcor, Carretera A-392 km. 19,900, 1,595 €/l.
- Shell, Los Palacios y Villafranca, Avda. Parque Norte s/n, 1,599 €/l.
- Family Energy, Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n, 1,599 €/l.
Diésel
- Ballenoil, San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n, 1,399 €/l.
- Ballenoil, Estepa, Avenida Badia Polesine, 5, 1,399 €/l.
- Petroprix, Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28, 1,439 €/l.
- Masfuel, La Rinconada, Carretera A-8002 km. 7,6, 1,459 €/l.
- Ballenoil, San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2, 1,459 €/l.
- Plenergy, San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14, 1,459 €/l.
- Moove, Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n, 1,459 €/l.
- Petroprix, San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1, 1,459 €/l.
- Q8, San José de la Rinconada, Autovía A-3104 km. 7, 1,469 €/l.
- Cepsa, Puebla de los Infantes, Ctra. Constantina km. 27,7, 1,469 €/l.
Precio de la gasolina hoy 12 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son algunas de las opciones más económicas que puedes encontrar ahora mismo:
Gasolina 95
- Tamoil, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,339 €/l.
- Alcampo, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,343 €/l.
- Seroil Energy, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,348 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n, 1,349 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar, s/n, 1,349 €/l.
- Petroprix, Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km. 15, 1,349 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,349 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n, 1,349 €/l.
- Plenergy, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. s/n, 1,349 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Medina Sidonia km. 1, s/n, 1,359 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso, La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km. 5,8, 1,455 €/l.
- Alcampo, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,469 €/l.
- Tamoil, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,479 €/l.
- Shell, La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2, 1,509 €/l.
- ASC Carburantes, Tarifa, Carretera N-340 km. 94,2, 1,559 €/l.
- Shell, Jerez de la Frontera, A-480 km. 25,8, 1,559 €/l.
- Gacosur Jerez, Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134, 1,559 €/l.
- Tarifa Oil, Tarifa, Calle Algeciras, 58, 1,559 €/l.
- Galp, Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km. 639,5, 1,579 €/l.
- Shell, Algeciras, Avenida Virgen del Carmen, Parcela 3, 1,599 €/l.
Diésel
- Tamoil, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,479 €/l.
- Alcampo, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,481 €/l.
- Seroil Energy, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,488 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n, 1,489 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar, s/n, 1,489 €/l.
- Shell, La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2, 1,489 €/l.
- Petroprix, Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km. 15, 1,489 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,489 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n, 1,489 €/l.
- Petroprix, Campamento, Calle Real, 56, 1,489 €/l.
Precio de la gasolina hoy 12 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Para quienes se mueven por Málaga, estos son los puntos donde repostar sale más barato hoy:
Gasolina 95
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva, Mollina, Avenida de las Américas, 35, 1,362 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n, 1,365 €/l.
- Ballenoil, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbanización La Leala Parcela 3 y 4, 3, 1,395 €/l.
- Ballenoil, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25, 1,395 €/l.
- Petroprix, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22, 1,395 €/l.
- Madese-Benamaina, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19, 1,398 €/l.
- Olivarera Trabuco, Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km. 2,2, 1,405 €/l.
- Petromarkt, Benalmádena, Calle Sidra, 4, 1,419 €/l.
- Trops, Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n, 1,423 €/l.
- Agla, Ardales, Polígono Industrial Ardales Parcela 1, 1, 1,426 €/l.
Gasolina 98
- Ninguno, Marbella, Calle Aluminio, s/n, 1,569 €/l.
- ES Coloso Churriana, Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89, 1,595 €/l.
- Coloso, Málaga, Carretera de Coín km. 54, 1,595 €/l.
- M3 Petróleos, Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110, 1,599 €/l.
- Agla, Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km. 1, 1,605 €/l.
- Shell, Málaga, Avenida Velázquez, s/n, 1,619 €/l.
- Agla, Fuente de Piedra, Autovía A-92 km. 132, 1,635 €/l.
- Gueroil, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5, 1,639 €/l.
- Galp, Fuengirola, Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n, 1,639 €/l.
- Galp, Benalmádena, Avda. de Arroyo Hondo s/n, 1,649 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n, 1,475 €/l.
- Eroski, Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n, 1,489 €/l.
- Easygas, Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km. 264,5, 1,489 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva, Mollina, Avenida de las Américas, 35, 1,491 €/l.
- Distreax-22 S.L., Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6, 1,499 €/l.
- Fejama 2022 S.L., Vélez-Málaga, Carretera A-356 km. 42, 1,499 €/l.
- Gueroil, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5, 1,499 €/l.
- Ballenoil, Vélez-Málaga, Camino Higueral, 28, 1,499 €/l.
- Petroprix, Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5, 1,499 €/l.
- Plenergy, Algarrobo, Calle Talleres, 4, 1,499 €/l.
Precio de la gasolina hoy 12 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Si estás en Córdoba, estas son las estaciones con los precios más bajos en la jornada de hoy:
Gasolina 95
- Almazaras de la Subbética, Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8, 1,341 €/l.
- Ballenoil, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83, 1,369 €/l.
- F. del Moral, Rute, Avenida Blas Infante, s/n, 1,369 €/l.
- Ballenoil, Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial), 1,375 €/l.
- Plenergy, Lucena, Calle Concha Lago, s/n, 1,375 €/l.
- Plenergy, Anjarón, Calle Espejo, 21, 1,375 €/l.
- Fueling, Lucena, C/ Ronda San Francisco, s/n, 1,379 €/l.
- Cooperativa Lucena, Lucena, Avenida de la Infancia, 15, 1,379 €/l.
- Enerplus, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9, 1,385 €/l.
- Mirasierra, Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2, 1,389 €/l.
Gasolina 98
- Fueling, Lucena, C/ Ronda San Francisco, s/n, 1,479 €/l.
- Enerplus, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9, 1,489 €/l.
- Mirasierra, Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2, 1,489 €/l.
- El Carmen, Posadas, Avenida Andalucía, s/n, 1,559 €/l.
- Family Energy, Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 1,589 €/l.
- Q8, El Arrecife, Carretera N-IV km. 428, 1,599 €/l.
- Q8, Córdoba, Carretera a Trassierra km. 0, 1,599 €/l.
- Shell, Pozoblanco, Carretera CO-6411 km. 0,300, 1,599 €/l.
- E.S. La Milana Agla, Priego de Córdoba, Carretera A-339 km. 24, 1,605 €/l.
- Petromarkt, Puente Genil, Calle Membrilleras, 5, 1,609 €/l.
Diésel
- Almazaras de la Subbética, Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8, 1,424 €/l.
- Cepsa, La Rambla, Calle Carrera Baja, 6, 1,447 €/l.
- Ballenoil, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83, 1,469 €/l.
- F. del Moral, Rute, Avenida Blas Infante, s/n, 1,469 €/l.
- Cooperativa, Benamejí, Avenida de la Venta, 3, 1,472 €/l.
- Mirasierra, Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2, 1,489 €/l.
- Riosol, Castro del Río, Ronda Norte, s/n, 1,499 €/l.
- Ballenoil, Córdoba, Avda. Libia, 34, 1,499 €/l.
- Ballenoil, Córdoba, Plaza de Colón, s/n, 1,499 €/l.
- Ballenoil, Córdoba, Avenida Campo de la Verdad s/n, 1,499 €/l.
Precio de la gasolina hoy 12 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Por último, en Granada estas son algunas de las referencias más económicas para llenar el depósito este viernes:
Gasolina 95
- E.S. El Molino Atarfe I, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35, 1,319 €/l.
- Plenergy, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427, 1,319 €/l.
- Tamoil, Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,339 €/l.
- Alcampo Motril, Motril, Avenida Salobreña, s/n, 1,339 €/l.
- Alcampo, Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,349 €/l.
- Sur-Oil, Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n, 1,349 €/l.
- Low Cost Tiburonoil, Albolote, Calle Loja, s/n, 1,349 €/l.
- Juncadiesel, Albolote, Calle Baza, 328, 1,349 €/l.
- Minioil Albolote, Albolote, Calle Motril, parcela 243, 1,349 €/l.
- Petroprix, Motril, Carretera Almería-Motril km. 107, 1,349 €/l.
Gasolina 98
- Tamoil, Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,399 €/l.
- Alcampo, Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,449 €/l.
- AM97 Plus S.L., Valderrubio, Carretera Tovares km. 1,4, 1,479 €/l.
- Fueling, Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km. 4, 1,519 €/l.
- A. Aguaza, Cúllar, CR N-342, 156, 1,529 €/l.
- ASC Carburantes, Atarfe, Carretera N-432 km. 429 (margen izquierdo), 1,539 €/l.
- ASC Carburantes, Atarfe, Carretera N-432 km. 429 (margen derecho), 1,539 €/l.
- ASC Carburantes, Armilla, Carretera Armilla km. 7, 1,539 €/l.
- Alcampo Motril, Motril, Avenida Salobreña, s/n, 1,539 €/l.
- ASC Carburantes, Armilla, Camino Bajo, 35, 1,539 €/l.
Diésel
- E.S. El Molino Atarfe I, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35, 1,387 €/l.
- Plenergy, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427, 1,387 €/l.
- Petroprix, Huétor Tájar, Carretera Granada-Sevilla km. 68, 1,419 €/l.
- Cosafra, Huétor Tájar, Carretera de Loja km. 0,600, 1,429 €/l.
- Alcampo, Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,449 €/l.
- Tamoil, Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,449 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA, Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16 polígono 18, s/n, 1,450 €/l.
- Sur-Oil, Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n, 1,459 €/l.
- Low Cost Tiburonoil, Albolote, Calle Loja, s/n, 1,459 €/l.
- Juncadiesel, Albolote, Calle Baza, 328, 1,459 €/l.
Más allá de los listados, también se puede echar un vistazo al mapa del Geoportal, donde aparecen las gasolineras con sus precios. De este modo puedes ubicar rápido las opciones más baratas sin complicarse demasiado. Te dejamos un ejemplo de como se muestra el mapa de Córdoba.