Precio de la gasolina hoy 12 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

El viernes suele ser el día en el que muchos empiezan a moverse más de lo habitual. Algunos salen de la ciudad, otros adelantan planes del fin de semana y, en medio de todo eso, el coche vuelve a ser protagonista. Después de varios días de uso, no es raro que el depósito esté ya en la reserva o cerca de estarlo, así que toca parar antes de ponerse en carretera. En ese momento, elegir bien la gasolinera puede marcar la diferencia. En Andalucía siguen existiendo diferencias de precio entre estaciones, incluso muy cerca unas de otras, y eso se nota cuando se llena el depósito. Por eso, merece la pena comprobar antes dónde repostar. Con los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, repasamos cuáles son hoy las opciones más baratas en Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada.

Precio de la gasolina hoy 12 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

Si te toca repostar en Sevilla antes de salir o durante el día, estas son algunas de las estaciones donde el precio resulta más ajustado:

Gasolina 95

Tamoil , Utrera, Carretera A-394 km. 16, 1,299 €/l.

, Utrera, Carretera A-394 km. 16, 1,299 €/l. Tamoil , Sevilla, Calle Pino Central, 14, 1,299 €/l.

, Sevilla, Calle Pino Central, 14, 1,299 €/l. Ballenoil , Estepa, Avenida Badia Polesine, 5, 1,299 €/l.

, Estepa, Avenida Badia Polesine, 5, 1,299 €/l. Petroprix , Calonge, Calle Metalurgia, s/n, 1,317 €/l.

, Calonge, Calle Metalurgia, s/n, 1,317 €/l. Plenergy , Sevilla, Calle Metalurgia, s/n, 1,317 €/l.

, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n, 1,317 €/l. E.S. Vistalegre , Utrera, Calle Écija-Jerez, 11, 1,325 €/l.

, Utrera, Calle Écija-Jerez, 11, 1,325 €/l. Ballenoil , Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n, 1,325 €/l.

, Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n, 1,325 €/l. Plenergy , Utrera, Calle Almazara, 2, 1,325 €/l.

, Utrera, Calle Almazara, 2, 1,325 €/l. Plenergy , Utrera, Calle Mirlo, 1, 1,325 €/l.

, Utrera, Calle Mirlo, 1, 1,325 €/l. Ronda Norte, Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km. s/n, 1,327 €/l.

Gasolina 98

Galp , Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km. 4, 1,514 €/l.

, Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km. 4, 1,514 €/l. Alcampo S.A. , Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n, 1,525 €/l.

, Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n, 1,525 €/l. BS Energy , Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n, 1,539 €/l.

, Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n, 1,539 €/l. Galp , Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5, 1,549 €/l.

, Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5, 1,549 €/l. Galp , Sevilla, Avenida Andalucía, 44, 1,549 €/l.

, Sevilla, Avenida Andalucía, 44, 1,549 €/l. Shell , Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n, 1,564 €/l.

, Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n, 1,564 €/l. Nueva Calonge , Sevilla, Calle Metalurgia, s/n, 1,579 €/l.

, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n, 1,579 €/l. Enerplus , Mairena del Alcor, Carretera A-392 km. 19,900, 1,595 €/l.

, Mairena del Alcor, Carretera A-392 km. 19,900, 1,595 €/l. Shell , Los Palacios y Villafranca, Avda. Parque Norte s/n, 1,599 €/l.

, Los Palacios y Villafranca, Avda. Parque Norte s/n, 1,599 €/l. Family Energy, Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n, 1,599 €/l.

Diésel

Ballenoil , San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n, 1,399 €/l.

, San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n, 1,399 €/l. Ballenoil , Estepa, Avenida Badia Polesine, 5, 1,399 €/l.

, Estepa, Avenida Badia Polesine, 5, 1,399 €/l. Petroprix , Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28, 1,439 €/l.

, Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28, 1,439 €/l. Masfuel , La Rinconada, Carretera A-8002 km. 7,6, 1,459 €/l.

, La Rinconada, Carretera A-8002 km. 7,6, 1,459 €/l. Ballenoil , San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2, 1,459 €/l.

, San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2, 1,459 €/l. Plenergy , San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14, 1,459 €/l.

, San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14, 1,459 €/l. Moove , Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n, 1,459 €/l.

, Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n, 1,459 €/l. Petroprix , San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1, 1,459 €/l.

, San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1, 1,459 €/l. Q8 , San José de la Rinconada, Autovía A-3104 km. 7, 1,469 €/l.

, San José de la Rinconada, Autovía A-3104 km. 7, 1,469 €/l. Cepsa, Puebla de los Infantes, Ctra. Constantina km. 27,7, 1,469 €/l.

Precio de la gasolina hoy 12 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

En Cádiz, estas son algunas de las opciones más económicas que puedes encontrar ahora mismo:

Gasolina 95

Tamoil , Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,339 €/l.

, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,339 €/l. Alcampo , Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,343 €/l.

, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,343 €/l. Seroil Energy , Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,348 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,348 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n, 1,349 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n, 1,349 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar, s/n, 1,349 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar, s/n, 1,349 €/l. Petroprix , Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km. 15, 1,349 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km. 15, 1,349 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,349 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,349 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n, 1,349 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n, 1,349 €/l. Plenergy , Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. s/n, 1,349 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. s/n, 1,349 €/l. Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Medina Sidonia km. 1, s/n, 1,359 €/l.

Gasolina 98

ES Coloso , La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km. 5,8, 1,455 €/l.

, La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km. 5,8, 1,455 €/l. Alcampo , Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,469 €/l.

, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,469 €/l. Tamoil , Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,479 €/l.

, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,479 €/l. Shell , La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2, 1,509 €/l.

, La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2, 1,509 €/l. ASC Carburantes , Tarifa, Carretera N-340 km. 94,2, 1,559 €/l.

, Tarifa, Carretera N-340 km. 94,2, 1,559 €/l. Shell , Jerez de la Frontera, A-480 km. 25,8, 1,559 €/l.

, Jerez de la Frontera, A-480 km. 25,8, 1,559 €/l. Gacosur Jerez , Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134, 1,559 €/l.

, Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134, 1,559 €/l. Tarifa Oil , Tarifa, Calle Algeciras, 58, 1,559 €/l.

, Tarifa, Calle Algeciras, 58, 1,559 €/l. Galp , Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km. 639,5, 1,579 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km. 639,5, 1,579 €/l. Shell, Algeciras, Avenida Virgen del Carmen, Parcela 3, 1,599 €/l.

Diésel

Tamoil , Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,479 €/l.

, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1, 1,479 €/l. Alcampo , Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,481 €/l.

, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3, 1,481 €/l. Seroil Energy , Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,488 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,488 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n, 1,489 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n, 1,489 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar, s/n, 1,489 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar, s/n, 1,489 €/l. Shell , La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2, 1,489 €/l.

, La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2, 1,489 €/l. Petroprix , Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km. 15, 1,489 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km. 15, 1,489 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,489 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6, 1,489 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n, 1,489 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n, 1,489 €/l. Petroprix, Campamento, Calle Real, 56, 1,489 €/l.

Precio de la gasolina hoy 12 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

Para quienes se mueven por Málaga, estos son los puntos donde repostar sale más barato hoy:

Gasolina 95

S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva , Mollina, Avenida de las Américas, 35, 1,362 €/l.

, Mollina, Avenida de las Américas, 35, 1,362 €/l. S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen , Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n, 1,365 €/l.

, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n, 1,365 €/l. Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbanización La Leala Parcela 3 y 4, 3, 1,395 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbanización La Leala Parcela 3 y 4, 3, 1,395 €/l. Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25, 1,395 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25, 1,395 €/l. Petroprix , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22, 1,395 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22, 1,395 €/l. Madese-Benamaina , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19, 1,398 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19, 1,398 €/l. Olivarera Trabuco , Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km. 2,2, 1,405 €/l.

, Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km. 2,2, 1,405 €/l. Petromarkt , Benalmádena, Calle Sidra, 4, 1,419 €/l.

, Benalmádena, Calle Sidra, 4, 1,419 €/l. Trops , Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n, 1,423 €/l.

, Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n, 1,423 €/l. Agla, Ardales, Polígono Industrial Ardales Parcela 1, 1, 1,426 €/l.

Gasolina 98

Ninguno , Marbella, Calle Aluminio, s/n, 1,569 €/l.

, Marbella, Calle Aluminio, s/n, 1,569 €/l. ES Coloso Churriana , Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89, 1,595 €/l.

, Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89, 1,595 €/l. Coloso , Málaga, Carretera de Coín km. 54, 1,595 €/l.

, Málaga, Carretera de Coín km. 54, 1,595 €/l. M3 Petróleos , Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110, 1,599 €/l.

, Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110, 1,599 €/l. Agla , Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km. 1, 1,605 €/l.

, Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km. 1, 1,605 €/l. Shell , Málaga, Avenida Velázquez, s/n, 1,619 €/l.

, Málaga, Avenida Velázquez, s/n, 1,619 €/l. Agla , Fuente de Piedra, Autovía A-92 km. 132, 1,635 €/l.

, Fuente de Piedra, Autovía A-92 km. 132, 1,635 €/l. Gueroil , Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5, 1,639 €/l.

, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5, 1,639 €/l. Galp , Fuengirola, Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n, 1,639 €/l.

, Fuengirola, Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n, 1,639 €/l. Galp, Benalmádena, Avda. de Arroyo Hondo s/n, 1,649 €/l.

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen , Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n, 1,475 €/l.

, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n, 1,475 €/l. Eroski , Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n, 1,489 €/l.

, Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n, 1,489 €/l. Easygas , Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km. 264,5, 1,489 €/l.

, Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km. 264,5, 1,489 €/l. S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva , Mollina, Avenida de las Américas, 35, 1,491 €/l.

, Mollina, Avenida de las Américas, 35, 1,491 €/l. Distreax-22 S.L. , Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6, 1,499 €/l.

, Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6, 1,499 €/l. Fejama 2022 S.L. , Vélez-Málaga, Carretera A-356 km. 42, 1,499 €/l.

, Vélez-Málaga, Carretera A-356 km. 42, 1,499 €/l. Gueroil , Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5, 1,499 €/l.

, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5, 1,499 €/l. Ballenoil , Vélez-Málaga, Camino Higueral, 28, 1,499 €/l.

, Vélez-Málaga, Camino Higueral, 28, 1,499 €/l. Petroprix , Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5, 1,499 €/l.

, Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5, 1,499 €/l. Plenergy, Algarrobo, Calle Talleres, 4, 1,499 €/l.

Precio de la gasolina hoy 12 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

Si estás en Córdoba, estas son las estaciones con los precios más bajos en la jornada de hoy:

Gasolina 95

Almazaras de la Subbética , Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8, 1,341 €/l.

, Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8, 1,341 €/l. Ballenoil , Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83, 1,369 €/l.

, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83, 1,369 €/l. F. del Moral , Rute, Avenida Blas Infante, s/n, 1,369 €/l.

, Rute, Avenida Blas Infante, s/n, 1,369 €/l. Ballenoil , Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial), 1,375 €/l.

, Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial), 1,375 €/l. Plenergy , Lucena, Calle Concha Lago, s/n, 1,375 €/l.

, Lucena, Calle Concha Lago, s/n, 1,375 €/l. Plenergy , Anjarón, Calle Espejo, 21, 1,375 €/l.

, Anjarón, Calle Espejo, 21, 1,375 €/l. Fueling , Lucena, C/ Ronda San Francisco, s/n, 1,379 €/l.

, Lucena, C/ Ronda San Francisco, s/n, 1,379 €/l. Cooperativa Lucena , Lucena, Avenida de la Infancia, 15, 1,379 €/l.

, Lucena, Avenida de la Infancia, 15, 1,379 €/l. Enerplus , Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9, 1,385 €/l.

, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9, 1,385 €/l. Mirasierra, Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2, 1,389 €/l.

Gasolina 98

Fueling , Lucena, C/ Ronda San Francisco, s/n, 1,479 €/l.

, Lucena, C/ Ronda San Francisco, s/n, 1,479 €/l. Enerplus , Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9, 1,489 €/l.

, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9, 1,489 €/l. Mirasierra , Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2, 1,489 €/l.

, Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2, 1,489 €/l. El Carmen , Posadas, Avenida Andalucía, s/n, 1,559 €/l.

, Posadas, Avenida Andalucía, s/n, 1,559 €/l. Family Energy , Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 1,589 €/l.

, Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 1,589 €/l. Q8 , El Arrecife, Carretera N-IV km. 428, 1,599 €/l.

, El Arrecife, Carretera N-IV km. 428, 1,599 €/l. Q8 , Córdoba, Carretera a Trassierra km. 0, 1,599 €/l.

, Córdoba, Carretera a Trassierra km. 0, 1,599 €/l. Shell , Pozoblanco, Carretera CO-6411 km. 0,300, 1,599 €/l.

, Pozoblanco, Carretera CO-6411 km. 0,300, 1,599 €/l. E.S. La Milana Agla , Priego de Córdoba, Carretera A-339 km. 24, 1,605 €/l.

, Priego de Córdoba, Carretera A-339 km. 24, 1,605 €/l. Petromarkt, Puente Genil, Calle Membrilleras, 5, 1,609 €/l.

Diésel

Almazaras de la Subbética , Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8, 1,424 €/l.

, Carcabuey, Carretera A-339 km. 17,8, 1,424 €/l. Cepsa , La Rambla, Calle Carrera Baja, 6, 1,447 €/l.

, La Rambla, Calle Carrera Baja, 6, 1,447 €/l. Ballenoil , Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83, 1,469 €/l.

, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83, 1,469 €/l. F. del Moral , Rute, Avenida Blas Infante, s/n, 1,469 €/l.

, Rute, Avenida Blas Infante, s/n, 1,469 €/l. Cooperativa , Benamejí, Avenida de la Venta, 3, 1,472 €/l.

, Benamejí, Avenida de la Venta, 3, 1,472 €/l. Mirasierra , Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2, 1,489 €/l.

, Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km. 0,2, 1,489 €/l. Riosol , Castro del Río, Ronda Norte, s/n, 1,499 €/l.

, Castro del Río, Ronda Norte, s/n, 1,499 €/l. Ballenoil , Córdoba, Avda. Libia, 34, 1,499 €/l.

, Córdoba, Avda. Libia, 34, 1,499 €/l. Ballenoil , Córdoba, Plaza de Colón, s/n, 1,499 €/l.

, Córdoba, Plaza de Colón, s/n, 1,499 €/l. Ballenoil, Córdoba, Avenida Campo de la Verdad s/n, 1,499 €/l.

Precio de la gasolina hoy 12 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Por último, en Granada estas son algunas de las referencias más económicas para llenar el depósito este viernes:

Gasolina 95

E.S. El Molino Atarfe I , Atarfe, Polígono SI-9.2, 35, 1,319 €/l.

, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35, 1,319 €/l. Plenergy , Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427, 1,319 €/l.

, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427, 1,319 €/l. Tamoil , Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,339 €/l.

, Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,339 €/l. Alcampo Motril , Motril, Avenida Salobreña, s/n, 1,339 €/l.

, Motril, Avenida Salobreña, s/n, 1,339 €/l. Alcampo , Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,349 €/l.

, Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,349 €/l. Sur-Oil , Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n, 1,349 €/l.

, Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n, 1,349 €/l. Low Cost Tiburonoil , Albolote, Calle Loja, s/n, 1,349 €/l.

, Albolote, Calle Loja, s/n, 1,349 €/l. Juncadiesel , Albolote, Calle Baza, 328, 1,349 €/l.

, Albolote, Calle Baza, 328, 1,349 €/l. Minioil Albolote , Albolote, Calle Motril, parcela 243, 1,349 €/l.

, Albolote, Calle Motril, parcela 243, 1,349 €/l. Petroprix, Motril, Carretera Almería-Motril km. 107, 1,349 €/l.

Gasolina 98

Tamoil , Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,399 €/l.

, Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,399 €/l. Alcampo , Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,449 €/l.

, Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,449 €/l. AM97 Plus S.L. , Valderrubio, Carretera Tovares km. 1,4, 1,479 €/l.

, Valderrubio, Carretera Tovares km. 1,4, 1,479 €/l. Fueling , Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km. 4, 1,519 €/l.

, Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km. 4, 1,519 €/l. A. Aguaza , Cúllar, CR N-342, 156, 1,529 €/l.

, Cúllar, CR N-342, 156, 1,529 €/l. ASC Carburantes , Atarfe, Carretera N-432 km. 429 (margen izquierdo), 1,539 €/l.

, Atarfe, Carretera N-432 km. 429 (margen izquierdo), 1,539 €/l. ASC Carburantes , Atarfe, Carretera N-432 km. 429 (margen derecho), 1,539 €/l.

, Atarfe, Carretera N-432 km. 429 (margen derecho), 1,539 €/l. ASC Carburantes , Armilla, Carretera Armilla km. 7, 1,539 €/l.

, Armilla, Carretera Armilla km. 7, 1,539 €/l. Alcampo Motril , Motril, Avenida Salobreña, s/n, 1,539 €/l.

, Motril, Avenida Salobreña, s/n, 1,539 €/l. ASC Carburantes, Armilla, Camino Bajo, 35, 1,539 €/l.

Diésel

E.S. El Molino Atarfe I , Atarfe, Polígono SI-9.2, 35, 1,387 €/l.

, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35, 1,387 €/l. Plenergy , Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427, 1,387 €/l.

, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427, 1,387 €/l. Petroprix , Huétor Tájar, Carretera Granada-Sevilla km. 68, 1,419 €/l.

, Huétor Tájar, Carretera Granada-Sevilla km. 68, 1,419 €/l. Cosafra , Huétor Tájar, Carretera de Loja km. 0,600, 1,429 €/l.

, Huétor Tájar, Carretera de Loja km. 0,600, 1,429 €/l. Alcampo , Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,449 €/l.

, Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km. 88, 1,449 €/l. Tamoil , Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,449 €/l.

, Granada, Avenida Andalucía, s/n, 1,449 €/l. Andaluza de Transportes SCA , Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16 polígono 18, s/n, 1,450 €/l.

, Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16 polígono 18, s/n, 1,450 €/l. Sur-Oil , Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n, 1,459 €/l.

, Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n, 1,459 €/l. Low Cost Tiburonoil , Albolote, Calle Loja, s/n, 1,459 €/l.

, Albolote, Calle Loja, s/n, 1,459 €/l. Juncadiesel, Albolote, Calle Baza, 328, 1,459 €/l.

Más allá de los listados, también se puede echar un vistazo al mapa del Geoportal, donde aparecen las gasolineras con sus precios. De este modo puedes ubicar rápido las opciones más baratas sin complicarse demasiado. Te dejamos un ejemplo de como se muestra el mapa de Córdoba.