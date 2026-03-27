Telefónica da por hecho que aumentará su colaboración con Indra en el sector de la Defensa, mercado que ha fijado como uno de los objetivos para crecer en el futuro. Fuentes del sector explican que en Telefónica consideran que ambas compañías «son complementarias» y que, dentro de su estrategia de desarrollar su filial de Defensa, continuar con la colaboración con Indra se da por segura. De hecho, ya han colaborado.

Telefónica quiere tener más presencia en el sector de la Defensa al calor de los importantes incrementos en el gasto por parte del Gobierno para cumplir con la OTAN. «Telefónica ya está ahí, ya tienen una división dedicada a ello y su objetivo es conseguir más contratos y aumentar los ingresos de esa división», señalan las fuentes.

A finales de 2025, José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra, ya abrió públicamente la puerta a colaborar con Telefónica en el contrato de las radios tácticas militares, para el que el Gobierno le concedió un préstamo de 768 millones de euros a un tipo de interés del 0%.

«Sí, nosotros con Telefónica hablamos y podemos colaborar en muchos campos. Si se encuentran los intereses y la colaboración es positiva, tanto para Telefónica como para Indra, lo haremos», señaló De los Mozos.

En la Junta de Accionistas, celebrada este jueves en Madrid, Marc Murtra, presidente de la operadora, ha señalado a Defensa como uno de los mercados donde Telefónica tiene que crecer en el futuro. «Invertiremos en ampliar la red de fibra y cobertura 5G en nuestros mercados core, en incrementar capacidades de fibra 10 Gbps en España y Brasil, en integrar soluciones de ciberseguridad y cloud en B2B y en fortalecer nuestra presencia en productos de Defensa».

Hace unos días, Javier López Gutierrez, responsable de la división, señaló que Telefónica se centraría en comunicaciones 5G, ciberseguridad y centros de computación para la Inteligencia Artificial.

Telefónica ya se ha posicionado como proveedor de los ejércitos de la OTAN.

La operadora ha puesto en marcha a lo largo de este mes el primer centro de adiestramiento para operaciones militares en ciberdefensa con tecnología 5G. La operadora anunció en el Mobile World Congress de Barcelona que «el amplio conocimiento de la compañía en los desarrollos de 5G, junto con su conocimiento y experiencia en la aplicación en el ámbito militar, convierten al grupo español en uno de los referentes sectoriales de esta tecnología».

Telefónica quiere aprovechar la fiebre mundial por la inversión en Defensa. El Gobierno de Pedro Sánchez ha elevado ya el gasto al 2% del PIB, mientras que los países miembros de la OTAN, incluida España, han firmado aumentar al 5% del PIB el gasto, como exigía Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Indra, por su parte, ya se ha beneficiado de ese incremento del gasto en Defensa en España, aunque está inmersa en una batalla interna entre los accionistas que amenaza su expansión. El Gobierno, que tiene el 28% a través de la SEPI, ha perdido la confianza en Ángel Escribano, presidente de Indra y dueño del 14% de la empresa a través de su compañía familiar, EM&E.

De momento, el Gobierno no ha conseguido desalojar de la presidencia de Indra a Escribano, pero los puentes están rotos y eso afecta al futuro de la empresa.