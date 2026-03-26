Isidre Fainé, vicepresidente de Telefónica y presidente de la Fundación la Caixa, ha estallado contra un accionista de Telefónica que le ha recriminado en el turno de preguntas en la Junta de Accionistas de la operadora, celebrada este jueves en Madrid, por los dividendos que recibe el grupo catalán por su inversión en Telefónica, un 10%.

«Señor Carpintero, creo que ha hecho una afirmación sin conocer el fondo del asunto. Nosotros invertimos todos los dividendos de Telefónica en obra social. Y los del resto de participaciones industriales también», ha contestado.

«Vengo de una familia de pobres y toco la realidad. Invertimos 1.000 millones de euros de promedio durante los próximos cuatro años. Para nosotros los cuidados paliativos y la pobreza infantil son muy importantes», ha explicado Fainé visiblemente molesto.

«Así que no entiendo de donde viene la queja. Si invertimos todo en la sociedad, todo revierte en la sociedad. Así que vaya con prudencia, y si alguna vez quiere saber más, me llama, lo cito en Madrid y le explico de la A a la Z lo que es la obra social de la Fundación la Caixa», ha finalizado.

Telefónica ha celebrado este jueves en Madrid una Junta tranquila, salvo este incidente con Fainé. Los accionistas han aprobado todos los puntos del orden del día y Marc Murtra, preesidente de Telefónica, se ha comprometido a situar a la operadora entre las mejores del mundo en 2035.

Para ello, Murtra se ha comprometido a seguir creciendo en los cuatro mercados clave en los que opera y en reducir aún más su presencia en Hispanoamérica. España, Reino Unido, Brasil y Alemania seguirán centrando el futuro de Telefónica.

Además, la operadora seguirá enfocada en la consolidación del mercado europeo, que mantiene 38 operadores frente a los tres de Estados Unidos, China e India. Esa consolidación es imprescindible, según Murtra, y Telefónica aspira a liderar ese proceso.