Marc Murtra, presidente de Telefónica, se ha marcado como objetivo situar a Telefónica como una de las mejores telcos de Europa en 2030 y del mundo en 2035. En el discurso en la Junta de Accionistas de Telefónica, que se ha celebrado este jueves en Madrid, Murtra ha señalado que «en Telefónica asumimos el reto indiscutible de ser la mejor forma de acceso de los ciudadanos, empresas e instituciones a las tecnologías digitales. Ser una de las mejores telcos de Europa en 2030. Y ser una de las mejores telcos del mundo en 2035».

Para ser una de las mejores telcos del mundo, primero hay que consolidarse en Europa. Por eso, Murtra ha insistido en que Telefónica apuesta por las fusiones en Europa. «Defendemos la consolidación del sector en Europa como condición necesaria para crear soberanía tecnológica europea», ha señalado Murtra.

El presidente de Telefónica ha querido resaltar que Europa necesita la consolidación del mercado para poder luchar de igual a igual con Estados Unidos y China. «La fragmentación del mercado europeo limita la escala, reduce la inversión en tecnología y dificulta la innovación», ha destacado.

Además, y con ese objetivo, Murtra ha subrayado que va a continuar con la transformación de la compañía, que ya ha empezado en 2025 con la venta de parte de sus activos en Hispanoamérica y la concentración en sus cuatro mercados clave: España, Brasil, Alemania y Reino Unido.

En estos mercados ha protagonizado ya operaciones de compra que consolidan el liderazgo de Telefónica. Es el caso de la compra de Netomnia en Reino Unido, «una operación que fortalece nuestra presencia en uno de los mercados más relevantes de Europa, y refuerza nuestras capacidades de red de nueva generación», ha subrayado Murtra.

Murtra se ha comprometido a seguir en 2026 con la hoja de ruta iniciada en 2025, cuando llegó a la presidencia en sustitución de José María Álvarez-Pallete., centrándose en mejorar la experiencia del cliente invirtiendo en hiperpersonalización apoyada en la Inteligencia Artificial.

«Invertiremos en ampliar la red de fibra y cobertura 5G en nuestros mercados core. En incrementar capacidades de fibra 10 Gbps en España y Brasil. En integrar soluciones de ciberseguridad y cloud en B2B. En fortalecer nuestra presencia en productos de Defensa. Profundizaremos en simplificación y optimización de costes», ha subrayado ante los accionistas de la compañía.