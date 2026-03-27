Cataluña se prepara para lo peor en Semana Santa y METEOCAT avisa: vientos de 40-50 km/h

Vientos importantes llegan a una Cataluña que se prepara para lo peor en Semana Santa, Meteocat no tiene dudas de lo que nos está esperando. Es hora de empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Es momento de tener en consideración lo que puede pasar en estos días en los que tendremos que estar muy pendientes de un tiempo que puede ser esencial que tengamos en mente.

Lo peor llega en una Semana Santa que parecerá que nos sumerge de nuevo en un invierno o en una primavera sin apenas sol, en estos días en los que quizás tocará volver a sacar el paraguas y el abrigo. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Llegan vientos importantes que pueden convertirse en la antesala de algo más. Será el momento de empezar a pensar en estos cambios que pueden acabar generando más de un cambio de planes, en especial en estos puntos del país en los que parece que el mal tiempo va ganando terreno.

El viento el protagonista de estas alertas

Empezaremos la Semana Santa con la mirada puesta a un tiempo que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Con ciertas novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más. Será la hora de apostar claramente por un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días de vacaciones.

Esta Semana Santa la tenemos situada en un mes de marzo en el que hemos tenido que ver llegar determinados cambios importantes. Un mal tiempo que parece que no se detiene y que puede acabar de darnos una excusa para buscar planes dentro de casa.

Estaremos muy pendientes de un cielo que puede darnos alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de conseguir este cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa en estas jornadas que tenemos por delante.

El viento acabará siendo el gran protagonista de estos días en los que parecerá que puede ser el que nos acompañará en un momento en el que todo puede ser posible. Los expertos del tiempo nos advierten de lo que puede pasar en unos días de vacaciones en los que Cataluña estará en el punto de mira de todos.

Meteocat avisa y Cataluña se prepara para lo peor en Semana Santa

Esta Semana Santa estaremos muy pendientes de un Meteocat que puede acabar siendo la antesala de algo más. Tendremos que ver llegar este cambio de tendencia que podría acabar siendo clave en unos días en los que cada detalle cuenta de una manera diferente.

Querríamos ver buen tiempo, aunque en realidad, parecerá que tenemos que estar pendientes de una situación en la que todo puede ser posible. De momento, empezamos la Semana Santa con la mirada puesta a un importante giro radical que puede ser esencial que tengamos en mente.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo nuboso con nubes de tipo bajo en la cara norte del Pirineo por la mañana, tendiendo a poco nuboso por la tarde, y cielo despejado o poco nuboso con nubes de tipo alto en el resto. Hay probabilidad de precipitaciones débiles en la cara norte del Pirineo durante la primera mitad del día, de nieve a partir de 700-900 m. Temperaturas mínimas en ascenso en la cara norte del Pirineo y en descenso ligero en el resto; máximas en ascenso ligero en el prelitoral y el interior y sin cambios en el litoral. Heladas débiles en el Pirineo y en puntos del interior, o localmente moderadas en zonas altas. Viento moderado con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes, del norte en cotas altas del Pirineo y el litoral de Girona y del noroeste en el sur de Tarragona; posible ventisca en cotas altas del Pirineo; viento flojo, ocasionalmente moderado y de dirección variable en el resto».

Las alertas estarán activadas: «Rachas de viento muy fuertes, del norte en cotas altas del Pirineo y el litoral de Girona y del noroeste en el sur de Tarragona».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé un día marcado por la estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados, si bien predominando los nubosos o cubiertos en el Estrecho, Alborán, área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Baleares. Asimismo, al principio también se prevé abundante nubosidad en regiones del sureste peninsular, litorales de Cataluña, Ibérica Sur y meseta Norte tendiendo a poco nuboso. Se prevén precipitaciones débiles en el Cantábrico oriental, pudiendo afectar también de forma ocasional a zonas aledañas así como al Estrecho, Alborán y Baleares. Cielos nubosos o con intervalos nubosos en Canarias, con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa; poco nuboso al sur de las islas montañosas. Probables bancos de niebla matinales dispersos en montañas del norte y sur peninsular. Temperaturas máximas en aumento en la mitad norte de la Península, en descenso en Andalucía, de forma localmente notable en Alborán. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso, de ligero a moderado, en Canarias y nordeste y mitad sur de la Península, exceptuando el entorno del Estrecho con aumentos. También en ascenso en Melilla y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular y zonas de la meseta Norte y este de la Sur, moderadas en el Pirineo».