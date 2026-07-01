Francisca Porquer: «Es posible mejorar Campos y aumentar la inversión sin subir los impuestos»

Francisca Porquer (PP) lidera el Ayuntamiento de Campos desde junio de 2019. Tras revalidar la confianza de los vecinos en las elecciones de mayo de 2023, la primera mujer alcaldesa en la historia de este municipio mallorquín afronta el final de su segundo mandato con grandes retos sobre la mesa.

En esta entrevista, hace un repaso a la gestión de su equipo de gobierno, los proyectos clave de la legislatura y el futuro más próximo de Campos.

PREGUNTA.- Recientemente, el Ayuntamiento ha gestionado un presupuesto histórico para el municipio y ha recibido importantes fondos del Consell de Mallorca y la Unión Europea. ¿De qué manera están notando los ciudadanos de Campos esta inyección económica en su día a día?

RESPUESTA.- Los ciudadanos lo están notando principalmente a través de inversiones que mejoran servicios e infraestructuras. Hemos podido ejecutar proyectos que llevaban años siendo necesarios, como la mejora de espacios públicos, actuaciones de eficiencia energética y proyectos relacionados con la sostenibilidad y la digitalización. Nuestro objetivo ha sido que cada euro recibido se traduzca en mejoras tangibles para la calidad de vida de los vecinos de Campos.

P.- Su equipo de gobierno ha decidido mantener el IBI en uno de los niveles más bajos de Mallorca. ¿Cómo se consigue equilibrar la congelación de impuestos con el aumento de la inversión pública?

R.- La clave está en una gestión responsable y eficiente de los recursos públicos. Hemos trabajado intensamente para captar subvenciones supramunicipales y fondos europeos, reduciendo así la carga sobre los contribuyentes. Además, realizamos una planificación rigurosa del gasto y priorizamos aquellas inversiones que aportan un beneficio directo a la ciudadanía. Creemos que es posible mejorar el municipio sin aumentar la presión fiscal sobre las familias.

P.- El proyecto de renovación del alumbrado público en Sa Ràpita para instalar tecnología LED ha sido una de las apuestas firmes de este último año.

R.- La renovación del alumbrado supone una mejora importante en varios aspectos. Por un lado, aumenta la seguridad y la calidad de la iluminación en calles y espacios públicos. Por otro lado, reduce significativamente el consumo energético y las emisiones contaminantes. Es una inversión que beneficia tanto al medio ambiente como a las arcas municipales, ya que permitirá un ahorro económico considerable a largo plazo.

P.- El Convent dels Mínims se prepara para convertirse en la sede del futuro Centro de Investigación de la Arquitectura Tradicional de las Illes Balears (CREATIB), un proyecto pionero en Baleares. ¿Puede convertirse esta iniciativa en uno de los grandes legados de esta década para Campos?

R.- Sin duda. Estamos hablando de uno de los proyectos patrimoniales más ambiciosos de las últimas décadas en Campos. Gracias a la colaboración entre el Govern de les Illes Balears y el Ayuntamiento, el Convent dels Mínims será rehabilitado para acoger un espacio dedicado a la investigación, la formación y la conservación de nuestro patrimonio arquitectónico. Con una inversión de ocho millones de euros, este proyecto no solo permitirá recuperar un edificio emblemático, sino que situará a Campos como un referente en el estudio y la difusión de la arquitectura tradicional mediterránea. Además, el centro también podrá albergar actividades culturales abiertas a la ciudadanía, reforzando el vínculo entre patrimonio, conocimiento y vida social.

P.- El término municipal de Campos cuenta con zonas inundables históricas como el Torrent de Son Xorc. Tras la consolidación del sistema de monitorización y control de inundaciones, ¿considera que el municipio está preparado para afrontar los efectos del cambio climático y las DANAS?

R.- Hemos dado pasos muy importantes para mejorar la prevención y la capacidad de respuesta ante episodios meteorológicos extremos. La instalación de la estación hidrométrica en el Torrent de Son Xorc y su integración en la red de monitorización de riesgos naturales permite disponer de información en tiempo real y mejorar los sistemas de alerta temprana para la población. También disponemos de un Plan de Emergencias y de un Plan de Inundaciones.

P.- A través de las subvenciones de turismo, se han impulsado proyectos como la ruta cultural Cor d’ametler. ¿Es este el modelo de turismo que busca Campos?

R.- Apostamos por un turismo que ponga en valor nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestras raíces. La ruta Cor d’ametler permite descubrir Campos a través de la figura de Sor Maria Rafela y de algunos de los espacios más emblemáticos del municipio, ofreciendo una experiencia cultural auténtica tanto para visitantes como para residentes. Creemos en un turismo sostenible y de calidad que ayude a preservar nuestra identidad y genere oportunidades para la economía local.

P.- El comercio local y la restauración de Campos se enfrentan a la competencia de las grandes superficies y el comercio online. ¿Cómo lo afrontan desde el Ayuntamiento?

R.- Somos conscientes de las dificultades que afronta el pequeño comercio y por eso mantenemos una colaboración constante con comerciantes y restauradores. Impulsamos campañas de promoción, reconocimientos como las distinciones Referents y actividades que dinamizan el municipio. Un buen ejemplo es la Fira de Maig que, además de su vertiente ganadera, genera actividad económica y pone en valor iniciativas consolidadas como Pa Pa Pa, que este año ha celebrado su decimoquinta edición junto al gremio de los hornos artesanos. Creemos que apoyar el comercio local es apostar por la economía, la identidad y la vida de Campos.

P.- El festival Artnit Campos se ha convertido en un referente cultural. ¿Qué importancia tiene para la dinamización económica del municipio?

R.- Artnit nació con una vocación claramente artística y cultural. Es una oportunidad para acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía, dar visibilidad a los creadores y convertir los espacios de Campos en escenarios de expresión artística. Su principal valor es cultural, pero, de forma complementaria, también contribuye a dinamizar el municipio, atrayendo visitantes y generando actividad en el comercio y la restauración local. Lo más importante es que sitúa a Campos como un referente cultural dentro y fuera de Mallorca.

P.- Los jóvenes son una pieza clave para el futuro de Campos. ¿Qué iniciativas está impulsando el Ayuntamiento para dar respuesta a sus necesidades y fomentar su participación en la vida del municipio?

R.- Los jóvenes son una prioridad para este equipo de gobierno. Este verano volveremos a abrir el Espai Jove, un espacio de referencia para adolescentes y jóvenes que incorporará novedades importantes, como talleres de salud mental, bienestar emocional y hábitos de vida saludables. Además, hemos aprobado el primer Plan Local de Juventud, una hoja de ruta que marcará las políticas juveniles de los próximos años y que incluye medidas en ámbitos como la participación, la formación, el ocio, la cultura y la salud. Nuestro objetivo es escuchar a los jóvenes, ofrecerles oportunidades y conseguir que se sientan parte activa del presente y del futuro de Campos.

P.- ¿Qué proyectos culturales destacaría de este último año?

R.- La actividad cultural de Campos vive uno de sus momentos más dinámicos. Hemos apostado por una programación diversa, accesible y de calidad, con iniciativas para todos los públicos. Destacaría proyectos como la renovación de la indumentaria de los dimonis, la exposición de pintura de Antoni Mas, la consolidación del festival Clàssics Cultivats o nuevas propuestas como el ciclo de monólogos FasRiure, la participación en el Mallorca Photofest o el concierto de Sopa de Cabra como plato estrella en las fiestas de verano. Además, en Sa Ràpita estamos organizando una trilogía de mercados de verano bajo el nombre de CAPFICO, una iniciativa que combina artesanía, producto local, comercio, arte y creatividad en un entorno privilegiado junto al mar.