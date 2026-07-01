La universidad pública vasca crea plazas provisionales para las decenas de alumnos que sacaron cero en euskera en selectividad

La Universidad del País Vasco (UPV) ha creado plazas provisionales para los estudiantes que obtuvieron un cero en euskera en la PAU (Selectividad), siguiendo órdenes judiciales.

Decenas de alumnos afectados por las polémicas calificaciones de cero y notas muy bajas en el examen de Euskera y Literatura II de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 se están matriculando en la UPV gracias a la creación de plazas provisionales o ad hoc. Esto ocurre mientras los tribunales resuelven el fondo de los recursos presentados por los alumnos.

La UPV ha acatado los autos dictados este lunes por varios juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, informa El Correo. Estos ordenan, de forma cautelar, que no se tenga en cuenta, o se suspenda temporalmente, la nota del examen de euskera para el cálculo de la nota de acceso, la preinscripción, la adjudicación de plazas y la matrícula, hasta que se resuelva el recurso principal.

Según el abogado de uno de los estudiantes, durante este martes continuaron presentándose nuevas demandas por parte de los afectados, que buscan que esta calificación no les impida acceder a los grados universitarios que desean.

Los ceros en la asignatura de Euskera

Inicialmente, se registraron 168 ceros en la prueba de Euskera. Tras las revisiones, bajaron a unos 110, pero la mayoría de las notas siguen siendo muy bajas. La mayoría de los ceros iniciales (alrededor de 76 en un solo tribunal, el 11) provinieron de una misma evaluadora, algo que ha generado fuertes críticas y sospechas sobre la corrección.

Los afectados son principalmente estudiantes de centros concertados de modelo A (donde la lengua vehicular es el castellano y el euskera se estudia como asignatura), especialmente en Bilbao. Muchos de ellos tenían certificados de nivel de euskera y esperaban notas mucho más altas.

Los alumnos han protestado públicamente frente a instalaciones de la UPV exigiendo explicaciones y soluciones. Las familias denuncian posibles fallos en el procedimiento, como la falta de anonimato de los estudiantes y centros educativos, lo que podría haber comprometido la objetividad de las correcciones.