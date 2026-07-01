Llorenç Perelló: «Mi principal reto es garantizar que Alaró pueda seguir creciendo sin perder su esencia»

Llorenç Perelló, alcalde de Alaró desde 2019, se ha consolidado como una de las figuras políticas más jóvenes y activas del municipalismo mallorquín. Nacido en 1993, llegó a la alcaldía con apenas 26 años, convirtiéndose en el regidor más joven de la isla, y desde entonces ha revalidado su liderazgo con mayoría absoluta al frente del Ayuntamiento.

En esta entrevista, hace un repaso de su gestión de gobierno en el último tramo de la legislatura.

PREGUNTA.- El pleno municipal aprobó un presupuesto histórico que supera los 8 millones de euros, aumentando más de un 13% respecto al año anterior. ¿Dónde van a notar los alaroners este incremento presupuestario?

RESPUESTA.- Los alaroners lo van a notar en la calle. Este no es un presupuesto para engordar la administración, sino para invertir más que nunca en mejorar el pueblo. Hemos aprobado el presupuesto más importante de la historia de Alaró porque hemos sido capaces de captar financiación externa y transformarla en proyectos concretos. Vamos a destinar recursos a cuestiones tan esenciales como la mejora de la red de agua, la renovación integral del alumbrado público, la modernización de instalaciones deportivas, la mejora de espacios públicos, actuaciones en los centros educativos y nuevas inversiones en equipamientos municipales. Más de una cuarta parte del presupuesto se destina directamente a inversiones reales. Pero también queremos que los vecinos noten ese esfuerzo en su día a día: en calles mejor cuidadas, en servicios más eficientes, en instalaciones más modernas y en un pueblo mejor preparado para afrontar los retos de los próximos años.

P.- A finales de 2025 activaron un paquete extraordinario de casi 227.000 euros procedentes del remanente de tesorería. ¿A qué destinaron el dinero?

R.- Nuestra filosofía es muy clara: si el Ayuntamiento tiene capacidad económica, ese dinero debe revertir en los vecinos. Por eso utilizamos el remanente para acelerar actuaciones que eran necesarias y que los ciudadanos llevaban tiempo reclamando. Lo destinamos principalmente a mejoras de infraestructuras municipales, mantenimiento de espacios públicos, actuaciones relacionadas con la seguridad, mejoras en instalaciones y proyectos que permiten incrementar la calidad de vida sin tener que esperar a ejercicios posteriores. Creemos que una administración responsable no es la que acumula recursos, sino la que sabe transformarlos en mejoras concretas para sus ciudadanos.

P.- Dos proyectos muy importantes que está impulsando el Ayuntamiento son la canalización de la Font de ses Artigues y la gran reforma de Ses Cases Noves, con una inversión superior a 1,3 millones de euros. ¿En qué punto se encuentran y cuándo calculan que la red hidráulica dejará de sufrir fugas?

R.- Estamos hablando probablemente de dos de los proyectos más transformadores de la legislatura. La Font de ses Artigues es una infraestructura estratégica porque afecta directamente al abastecimiento de agua y a la eficiencia de toda la red municipal. Nuestro objetivo es acabar con una situación que durante años ha provocado pérdidas de agua que hoy son insostenibles. No podemos hablar de sostenibilidad mientras una parte importante del agua se pierde por el camino. Estamos desarrollando una hoja de ruta que permitirá modernizar toda la red y reducir de manera muy importante las fugas. Es una inversión que quizá no siempre es visible, pero es fundamental para el futuro del municipio.

En cuanto al proyecto de Ses Cases Noves, hablamos de una actuación integral sobre una zona muy importante de Alaró. No se trata únicamente de renovar calles; hablamos de mejorar servicios, accesibilidad, movilidad y calidad urbana para adaptar este barrio a las necesidades actuales y futuras.

P.- Una de las principales demandas vecinales es el estado del pavimento y el embellecimiento del municipio.

R.- Los vecinos tienen razón cuando exigen mejoras en el espacio público. Nuestro compromiso es que la mejora de calles, plazas y espacios públicos sea constante. Pero además estamos impulsando actuaciones más ambiciosas que transforman la manera de vivir y moverse por el municipio. Un ejemplo es la mejora de la entrada del pueblo con el nuevo eje cívico y la mejora de la carretera hacia Orient que se ha llevado a cabo gracias al apoyo del Consell de Mallorca. Son intervenciones que mejoran la seguridad, la movilidad peatonal y la conexión entre diferentes zonas del municipio. Son proyectos que ayudan a construir un Alaró más accesible, más amable y más atractivo. Embellecer un pueblo no es una cuestión estética; es mejorar la calidad de vida de quienes viven en él.

P.- El proyecto para renovar por completo el alumbrado público con tecnología LED supera el millón de euros. ¿Qué ahorro real se estima que supondrá para las arcas municipales?

R.- Es una de las inversiones más inteligentes que puede hacer una administración. Vamos a sustituir la totalidad del alumbrado público por tecnología mucho más eficiente, reduciendo el consumo energético, mejorando la iluminación y disminuyendo las emisiones. Las previsiones apuntan a una reducción muy significativa del gasto energético municipal, lo que permitirá amortizar progresivamente la inversión y liberar recursos para otras necesidades. Pero no hablamos únicamente de ahorro económico; hablamos también de sostenibilidad, seguridad y mejora de los espacios públicos. Queremos que Alaró sea un referente en eficiencia energética y gestión responsable de los recursos públicos.

P.- Recientemente han anunciado una inversión de más de 479.000 euros para reformar de manera integral los vestuarios y la accesibilidad del pabellón polideportivo.

R.- Es una actuación muy esperada por clubes, deportistas y familias. El pabellón necesitaba una modernización profunda después de muchos años de uso intensivo. La inversión ha permitido renovar completamente los vestuarios, mejorar la accesibilidad, eliminar barreras arquitectónicas, sustituir elementos deteriorados y resolver problemas estructurales que venían de lejos. Alaró tiene una actividad deportiva muy importante y creemos que nuestros deportistas merecen unas instalaciones modernas, accesibles y adecuadas a las necesidades actuales.

P.- Este periodo ha traído la primera inversión institucional en las escuelas del municipio en una década. ¿Cuáles eran las deficiencias más graves que arrastraban?

R.- Había necesidades relacionadas con el mantenimiento, las instalaciones y la adecuación de determinados espacios que se habían ido aplazando durante demasiado tiempo. Los centros educativos son una prioridad y no pueden esperar una década para recibir mejoras. Estamos trabajando para que alumnos, profesores y familias dispongan de instalaciones más seguras, más cómodas y mejor adaptadas a las necesidades educativas del siglo XXI.

P.- El Castell d’Alaró es el gran símbolo del municipio y ha vivido avances significativos de cara a su expropiación y las primeras excavaciones arqueológicas. ¿Qué plazos manejan para que el castell sea, por fin y de forma definitiva, de gestión plenamente pública?

R.- El Castell es mucho más que un monumento; forma parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestro patrimonio colectivo. En los últimos años se han producido avances importantes que hace poco tiempo parecían muy difíciles de alcanzar. Existe una voluntad compartida entre las distintas administraciones para culminar este proceso y garantizar una gestión pública que permita preservar mejor el patrimonio, impulsar la investigación arqueológica y mejorar la experiencia de los visitantes. Somos prudentes porque se trata de un proceso complejo en el que intervienen diferentes instituciones, pero puedo decir que estamos más cerca que nunca de conseguir un objetivo largamente reivindicado por los vecinos de Alaró.

P.- En noviembre del año pasado, el Ayuntamiento no dudó en denunciar a Telefónica tras un apagón que dejó al pueblo incomunicado durante casi dos días. ¿Ha habido respuesta por parte de la compañía o compensaciones para los comercios y vecinos afectados? ¿Se han tomado medidas para evitar que vuelva a ocurrir?

R.- Lo que ocurrió fue absolutamente inaceptable. En pleno siglo XXI, un municipio no puede quedar prácticamente aislado durante casi dos días por una incidencia de telecomunicaciones. Aquello afectó a vecinos, empresas, comercios, autónomos y servicios básicos. Desde el primer momento exigimos explicaciones y responsabilidades porque nuestra obligación es defender los intereses de los ciudadanos. Hemos trasladado nuestra preocupación a la compañía y reclamado medidas para reforzar la fiabilidad del servicio.

P.- Alaró vive un momento especialmente activo desde el punto de vista cultural. ¿Qué papel juega la cultura en el proyecto de municipio que impulsa el Ayuntamiento?

R.- La cultura es una inversión estratégica para el municipio. En estos años hemos trabajado para consolidar una programación cultural estable y de calidad durante todo el año. Hemos reforzado iniciativas que ya forman parte de la identidad de Alaró, como los Concerts de l’Orgue, y hemos impulsado festivales que han ganado prestigio y capacidad de atracción, como el ClassicAL y el Alaró Jazz Festival. Además, seguimos incorporando nuevas propuestas. El festival Tinta i Il·lustra nace con la voluntad de acercar la literatura, la ilustración y la creatividad a los más jóvenes, fomentando la lectura y ofreciendo nuevas oportunidades culturales para las familias. La cultura genera cohesión social, dinamiza la economía local, atrae visitantes y fortalece nuestra identidad. Queremos que Alaró sea un referente cultural en Mallorca y que la actividad cultural llegue a todas las generaciones.

P.- Alaró es también un municipio con una fuerte identidad tradicional. Este año se ha avanzado en la regulación de los cossiers. ¿Qué importancia tiene preservar estas tradiciones?

R.- Las tradiciones son una parte esencial de nuestra identidad colectiva. Los Cossiers representan una de las expresiones culturales más emblemáticas de Alaró y forman parte de un patrimonio que hemos recibido de generaciones anteriores y que tenemos la responsabilidad de preservar. La aprobación de un nuevo reglamento permite garantizar su continuidad, dotar de seguridad jurídica a la organización y asegurar que esta tradición pueda seguir viva durante muchos años.

P.- Mirando a lo que queda de legislatura, ¿cuál es el principal reto que le quita el sueño como alcalde para el futuro a medio plazo de Alaró?

R.- Sin duda, garantizar que Alaró pueda seguir creciendo sin perder su esencia. Tenemos retos importantes relacionados con la vivienda, la gestión del agua, la movilidad, la sostenibilidad y la prestación de servicios públicos de calidad. Queremos que nuestros jóvenes puedan desarrollar aquí su proyecto de vida, que las familias encuentren oportunidades y que el crecimiento del municipio sea compatible con la preservación de nuestro entorno y nuestra identidad. Mi principal preocupación es dejar un Alaró mejor preparado para las próximas décadas. Gobernar no consiste únicamente en resolver los problemas de hoy, sino también en anticiparse a los desafíos de mañana.