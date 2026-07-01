La ambulancia del sueño: el servicio más especial para los enfermos terminales de Baleares que ofrecerá a los pacientes que se encuentran en la etapa final de su vida la posibilidad de cumplir un sueño o deseo que requiera recursos asistenciales sanitarios para poder llevarse a cabo.

La consellera de Salud del Govern balear, Manuela García, acompañada del director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, el gerente del SAMU061, Eloy Villalba, y el subdirector de Humanización, Gabriel Rojo, ha presentado hoy la puesta en marcha del proyecto en la protegida playa de Es Carnatge en Palma.

El proyecto nace con el objetivo de ayudar a cumplir o materializar el sueño de los pacientes hospitalizados en una UCI, en planta, en centros sociosanitarios, en cualquier hospital de las islas Baleares, o en domicilio, en fase terminal de vida o con movilidad reducida.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Servicio de Salud de continuar impulsando una atención más humanizada, que mejore la calidad emocional del paciente y de sus familiares, para contribuir a minimizar el sufrimiento emocional y generar bienestar emocional.

Así, el Servicio de Salud pondrá a disposición de los usuarios, mediante el SAMU 061, un equipo de profesionales sanitarios de apoyo formados en cuidados paliativos y el vehículo sanitario adecuado para cada caso.

El SAMU061 se encargará de gestionar las solicitudes y activar el procedimiento necesario para hacer posible el deseo, garantizando la seguridad del paciente y con el consentimiento previo de su médico.

Las peticiones se tramitarán a través del servicio de atención al usuario del hospital, en el que un equipo gestor analizará las solicitudes y valorará la viabilidad de cada caso. Posteriormente, se pondrán en contacto con la familia para concretar los detalles y la logística. Por último, un comité evaluador estudiará y aprobará los casos.