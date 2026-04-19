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Solamente el 40 % de los pacientes que necesitan cuidados paliativos especializados en España los reciben, una cifra que evidencia las carencias estructurales y la desigualdad en el acceso a este tipo de atención. La falta de recursos, la escasa formación y una visión aún centrada en curar en lugar de cuidar están detrás de una brecha que, según los expertos, depende en gran medida del lugar de residencia. En este contexto, la doctora Elia Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), analiza en esta entrevista de OKSALUD los principales fallos del sistema, los retos pendientes y la necesidad urgente de una estrategia nacional que garantice una atención equitativa.

Por otra parte, es importante conocer Para Ti Paliativos, una plataforma informativa y de divulgación sobre cuidados paliativos, centrada en acercar contenidos, recursos y testimonios que ayudan a comprender esta atención sanitaria y su importancia en la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Pregunta.- Sólo el 40 % de los pacientes que necesitan cuidados paliativos especializados los reciben en España. ¿Qué está fallando en el sistema para que este acceso siga siendo tan limitado?

Respuesta.- La inequidad en cuidados paliativos en nuestro país tiene que ver con diversos factores: por un lado, la sociedad, los pacientes y los profesionales tenemos dificultad para asumir la realidad manifiesta de la enfermedad incurable y la muerte. Siempre que nos enfrentamos a un problema de salud, asumimos que los avances de la ciencia y la tecnología van a poder combatirlo de forma radical, sin contemplar la alternativa de cuidar a los enfermos que no se pueden curar.

Además, en un alto porcentaje, los pacientes reciben tratamientos derivados de esos avances de la ciencia que cronifican sus dolencias y les mantienen vivos, pero no con un adecuado control sintomático que podría ofrecerse de forma excelente desde cuidados paliativos. En resumidas cuentas, nos cuesta ver como opción el cuidado y no la curación, y esto se convierte en una barrera de acceso a los cuidados paliativos porque se asumen como fracaso de la medicina.

En los mismos términos, al no detectarse la necesidad, no hemos priorizado la formación en las facultades de los estudiantes de Ciencias de la Salud ni de los profesionales, y en este momento no existe una estructura sólida ni a nivel de formación ni a nivel de recursos en cuidados paliativos para sostener el gran volumen de pacientes que los requieren. Cerrar los ojos a una realidad manifiesta como es la atención del paciente incurable nos ha limitado avanzar en este campo de la ciencia.

Pregunta.- ¿Hasta qué punto el lugar de residencia condiciona la atención paliativa que recibe un paciente?

Respuesta.- Lo condiciona de forma absoluta, porque los recursos de mayor calidad están restringidos a grandes núcleos urbanos e instituciones sanitarias u órdenes religiosas que han creado hospitales y equipos de cuidados paliativos.

En regiones más alejadas de estos núcleos, con poblaciones más pequeñas, dependerá de la asistencia que se pueda ofrecer en atención primaria para poder recibir o no cuidados paliativos y, en el caso de los hospitales más pequeños, de si se ha apostado por la creación de equipos de soporte y hay profesionales formados. Es decir, es algo que depende de la “suerte” que pueda tener un ciudadano de contar con cobertura en su lugar de residencia.

Pregunta.- ¿Se puede hablar de una brecha territorial en cuidados paliativos en España?

Respuesta.- Sin ninguna duda, existe una brecha en relación con un derecho fundamental que, por mucho que esté recogido en la Ley General de Sanidad, no está cubierto en el día a día de los ciudadanos.

Estos datos que muestran la inequidad en recursos en nuestro país se presentarán en el Observatorio de Cuidados Paliativos que ha configurado SECPAL y cuyos resultados se conocerán dentro de pocos meses.

Pregunta.- España cuenta con menos de la mitad de los equipos recomendados. ¿Qué tipo de recursos son más urgentes: humanos, estructurales o financieros?

Respuesta.- Todos son igualmente importantes, pero si tuviera que decantarme por lo que podría poner un “parche” en el problema, elegiría la inversión económica en recursos humanos, aunque la implementación de una estructura correcta que permita la interconexión entre los diferentes niveles asistenciales también es esencial.

Pregunta.- ¿Qué papel debería tener la atención primaria en el desarrollo de los cuidados paliativos?

Respuesta.- Un papel clave que permita, primero, identificar necesidades, atender a pacientes con necesidades básicas y ser puente con la atención hospitalaria.

Pregunta- La nueva estrategia amplía los cuidados paliativos más allá del final de la vida. ¿Cómo cambia esto el enfoque asistencial?

Respuesta.- Se sabe que los cuidados paliativos benefician a los pacientes mucho antes del final de la vida y, allí donde se puede trabajar correctamente, se instauran de forma precoz cuando hay una enfermedad incurable y un equipo de cuidados paliativos puede atender a ese enfermo.

Resulta tristemente llamativo que este titular forme parte de la actualización de la Estrategia en 2026, porque muestra el decalaje que existe entre la administración y la realidad en la práctica asistencial.

Pregunta.- ¿Estamos preparados para atender el aumento de pacientes con enfermedades crónicas y necesidades paliativas?

Respuesta.- No lo estamos, y se viene advirtiendo desde hace muchos años, no sólo desde SECPAL, sino también desde organismos internacionales como la OMS.

Pregunta.- ¿Es necesaria una ley estatal que garantice el acceso universal a estos cuidados?

Respuesta.- Sin ninguna duda es necesaria una ley estatal que incorpore todas las necesidades: formación y acreditación de los profesionales, creación de equipos interdisciplinares, sistematización de las demandas sociales, continuidad asistencial entre los diferentes niveles de atención sanitaria y, sobre todo, dotación económica para responder a la necesidad creciente que se avecina.