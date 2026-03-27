La lista de los 19 restaurantes con nuevo Solete de la Guía Repsol que tienes que conocer en Castilla-La Mancha

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, dan cada vez más ganas de salir fuera a tomar algo y comer. Castilla-La Mancha, además de ser una de las comunidades más extensas de nuestro país, es una donde mejor se come. La Guía Repsol nos ha enseñado 19 nuevos restaurantes para poder comer este año en Castilla-La Mancha.

En su lista de los Soletes de Primavera, lanzada todos los años por Repsol, cuenta ya con más de 5.000 restaurantes recomendados por la prestigiosa guía; este año se han sumado 300 nuevos establecimientos. En Castilla-La Mancha, con los nuevos 19 restaurantes añadidos, suman ya 315 los lugares a los que acudir para degustar una buena comida tradicional castellanomanchega, aunque sin olvidarnos de la diversidad gastronómica.

Todos los restaurantes de la guía Repsol ubicados en Castilla-La Mancha son asequibles, solventes y apetecibles. Estos son los nuevos 19 restaurantes ubicados en Castilla-La Mancha que ha considerado añadir el equipo de expertos gastronómicos de Repsol en la decimocuarta edición de la guía.

Albacete, 3 nuevos restaurantes

Restaurante Dallas – Ubicado en la Plaza Maestro Chueca, Albacete – 30 euros de precio medio.

– Ubicado en la Plaza Maestro Chueca, – 30 euros de precio medio. Restaurante Las Rejas – Ubicado en la calle Dionisio Guardiola, Albacete – 40 euros de precio medio.

– Ubicado en la calle Dionisio Guardiola, – 40 euros de precio medio. Restaurante La Ventica – Ubicado en Ronda Sur, Almansa – 30 euros de precio medio.

Ciudad Real, 3 nuevos restaurantes

Restaurante La Gavilla – Ubicado en la calle Cervantes, Villanueva de los Infantes – 30 euros de precio medio.

– Ubicado en la calle Cervantes, – 30 euros de precio medio. Cafetería La Rosa – Ubicada en la Plaza de la Constitución y calle Emilio Castelar, Alcázar de San Juan – 10 euros de precio medio.

– Ubicada en la Plaza de la Constitución y calle Emilio Castelar, – 10 euros de precio medio. Restaurante Zitro Sushi Bar – Ubicado en la Avenida don Antonio Huertas, Tomelloso – 30 euros de precio medio.

Cuenca, 3 nuevos restaurantes

Restaurante Casa Albina – Ubicado en la calle Comuneros de Castilla, Talayuelas – 30 euros de precio medio.

– Ubicado en la calle Comuneros de Castilla, – 30 euros de precio medio. Restaurante La Vinoteca de Valdemeca – Ubicado en la carretera de Cañete, Valdemeca – 25 euros de precio medio.

– Ubicado en la carretera de Cañete, – 25 euros de precio medio. Restaurante My Cat’s Cake – Ubicado en la Calle Alfonso VIII, Cuenca – 10 euros de precio medio.

Guadalajara, 6 nuevos restaurantes

Restaurante Casa Parri – Ubicado en la calle Real, Poveda de la Sierra – 30 euros de precio medio.

– Ubicado en la calle Real, – 30 euros de precio medio. Restaurante El Fogaril – Ubicado en la calle Vicente Monux, Sigüenza – 30 euros de precio medio.

– Ubicado en la calle Vicente Monux, – 30 euros de precio medio. Restaurante Cafetería Fátima Gismero – Ubicado en la carretera de Loranca, Pioz – 20 euros de precio medio.

– Ubicado en la carretera de Loranca, – 20 euros de precio medio. Restaurante La Vaquería – Ubicado en la calle Real, Malaguilla – 35 euros de precio medio.

– Ubicado en la calle Real, – 35 euros de precio medio. Restaurante Los Cantos – Ubicado en la calle de la Fuente, Valverde de los Arroyos – 30 euros de precio medio.

– Ubicado en la calle de la Fuente, – 30 euros de precio medio. Restaurante Los Manzanos – Ubicado en la calle Real, Campillo de Ranas – 30 euros de precio medio

Toledo, 4 nuevos restaurantes