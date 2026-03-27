Ahora nos parece increíble pero hace 70 años España sufrió la «gran helada» con temperaturas de -32º

El 2 de febrero de 1956 se registró una temperatura de -32 ºC en la estación de Estany-Gento, en la provincia de Lérdida, la más baja registrada en los siglos XX y XXI. Las consecuencias para la agricultura fueron catastróficas no sólo en Cataluña, sino en buena parte de la geografía española. La «gran helada» se produjo por tres oleadas de aire polar continental de origen siberano que no sólo afectó a España: en Londres, las bajas temperaturas provocaron importantes daños en la red eléctrica; en Italia, fallecieron más de 50 personas; mientras, Grecia sufrió la peor ola de frío de su historia reciente. En toda Europa, se calcula que más de 1.000 personas perdieron la vida. Incluso Estados Unidos ofreció ayuda a los países afectados.

En el Boletín Mensual Climatológico del antiguo SMN (Servicio Meteorológico Nacional) correspondiente al mes de mayo de 1956, el climatólogo Font Tullot publicó un artículo titulado «Las olas de frío en el mes de febrero de 1956», en el que indicaba que «el proceso de las invasiones invernales de aire frío continental sobre la Europa suroccidental presenta dos fases fundamentales. En la primera, la masa de aire muy frío, que normalmente queda limitada a Siberia y a gran parte de la Rusia Europea, se extiende considerablemente hacia el oeste. En la segunda fase, de esta masa principal de aire frío se desprende, a modo de «gota», una masa que se traslada hacia el suroeste o hacia el sur».

La ‘gran helada’ que sacudió España en 1956

El mes de febrero de 1956 quedó grabado en los libros de historia debido a las tres oleadas de aire frío que azotaron toda la península, dejando las temperaturas más bajas jamás registradas por el Banco Nacional de Datos Climatológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Uno de los días más destacados fue el 2 de febrero de 1956, jornada en la que la estación de Estany-Gento, en la provincia de Lérida, registró -32 °C.

Las tres oleadas de aire polar continental, de origen siberiano, no sólo provocaron la pérdida de las cosechas de ese año por la «gran helada», sino también la muerte de numerosos árboles, incluidos olivos centenarios. Aquellas heladas, caracterizadas por un contenido de humedad muy bajo, dieron lugar a las denominadas «heladas negras», masas de aire tan secas que no se perciben a simple vista, aunque sus efectos sobre frutales y cultivos «son desastrosos», según indicó la Aemet.

Entre los datos destacados de la «gran helada», cabe señalar que La Coruña, Monteventoso y Lugo registraron temperaturas mínimas de hasta -5 °C; asimismo, Reinosa y Vitoria alcanzaron -12 °C; mientras que Pamplona presentó hasta -13 °C. En Madrid, el observatorio del Retiro registró el 12 de febrero una máxima de 1 °C y una mínima de -9,1 °C, lo que permitió que el río Manzanares llegara a congelarse. Mientras, en el nordeste peninsular, en algunos tramos de la Costa Brava, el oleaje se congelaba al chocar contra los acantilados.

Olas de frío históricas

El temporal de diciembre de 2012 afectó a 39 provincias y se prolongó durante siete días, con temperaturas que llegaron a alcanzar los -20 °C, en uno de los peores episodios invernales que se recuerdan del siglo XX. Mientras, en 2021 tuvo lugar la ola más larga desde 1975, con 17 días consecutivos del 13 al 29 de diciembre, y también una de las más frías con temperaturas mínimas medias de -8 °C; 32 provincias se vieron afectadas, y el manto blanco incluso cubrió las playas de Mallorca.

En enero de 1985, 45 provincias sufrieron los efectos de una «gran helada»: 38 personas murieron por congelación y las pérdidas agrícolas, principalmente en la zona levantina, fueron valoradas en 40.000 millones de pesetas. Finalmente, el 3 de enero de 1945, se registraron mínimas de -19 °C en Burgos y -10 °C en Madrid, siendo junto al mes de enero de 1914 el más frío de todo el siglo XX en España.

Invierno 2025-26

Según la Aemet, durante el invierno 2025-26, «la temperatura media fue superior en 1 °C a la del promedio 1991-2020. Se trató del 9º invierno más cálido de la serie histórica y del 6º del siglo XXI. Los últimos ocho inviernos han sido más cálidos de lo normal. Las precipitaciones fueron claramente superiores al promedio normal en la mayor parte del país. Fue el octavo invierno más lluvioso de la serie, que comenzó en 1961, y el 3º del siglo XXI».

En la España peninsular la temperatura media fue de 7,6 °C, cifra +1,0 °C por encima del promedio del periodo de referencia (1991-2020). El invierno comenzó con un diciembre cálido, con una temperatura media +0,5 °C superior al promedio normal. La temperatura de enero coincidió exactamente con el valor medio del periodo de referencia, por lo que fue normal. Finalmente, febrero tuvo carácter muy cálido, con una temperatura +2,4°C por encima del valor medio.

El invierno fue muy húmedo en cuanto a precipitaciones, con un valor de precipitación medio sobre la España peninsular de 323,2 mm, cifra que supone el 171 % del valor normal del trimestre diciembre-enero-febrero en el periodo de referencia 1991-2020. Fue el octavo invierno más lluvioso desde el comienzo de la serie en 1961, y el tercero del siglo XXI.