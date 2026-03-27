Los pisos de alquiler tienen los días contados en España y lo confirma Gonzalo Bernardos: «Los propietarios están hartos»

Gonzalo Bernardos se ha pronunciado sobre los pisos de alquiler y la situación que viven los propietarios de toda España que están sufriendo las consecuencias de las últimas políticas llevadas a cabo por el Gobierno. El profesor de economía de la Universidad de Barcelona ha reaccionado a la última decisión del PSOE y Sumar en el tema de vivienda, dejando claro que esto va contra las personas que alquilan. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la opinión de este experto con respecto a los pisos de alquiler.

Además de la rebaja del 10% en el impuesto a los combustibles, en el Consejo de Ministros de urgencia convocado por el Gobierno el pasado viernes, también Sumar consiguió convencer a Pedro Sánchez para sacar adelante otra norma en materia de vivienda que se traduce en lo de siempre: mayor protección para los inquilinos e incertidumbre para los propietarios que se vuelven a ver acorralados por otra decisión del Ejecutivo.

Estas nuevas normas en tema de vivienda que reclamaba Sumar, y que afectan a los pisos de alquiler, fueron publicadas el pasado sábado 22 de marzo en el Real Decreto-ley 8/2026. Estas novedades incluyen el tope del 2% en la actualización de los precios de alquiler y la prórroga de dos años para los contratos de arrendamiento que venzan antes del 31 de diciembre de 2027.

«Durante esta prórroga se mantendrán los términos y condiciones del contrato en vigor. La solicitud deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador, salvo que se hayan fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes, o que se haya suscrito un nuevo contrato de arrendamiento, o que el arrendador haya comunicado, en los plazos y condiciones del artículo 9.3 [de la LAU], la necesidad de ocupar la vivienda», se puede leer en el BOE sobre una prórroga automática por dos años de los 600.000 alquileres que finalizarán este año.

Los pisos de alquiler y los propietarios

Aunque esta nueva norma en materia de vivienda tiene que ser aprobada por el Congreso, cosa que parece difícil, el economista Gonzalo Bernardos se pronunció el pasado sábado en La Sexta sobre un decreto que considera «básicamente un postureo». El profesor de la Universidad de Barcelona también aseguró que con esto Sumar intenta «ganar votos sin resolver el problema». «Si buscaran resolver el problema, cambiarían de política», manifestó.

Este experto en la materia también dio su opinión sobre la situación que atraviesa España con respecto al tema de la vivienda y los problemas con los pisos en alquiler. «El sector público ha dicho que haría tantas viviendas y no está haciendo prácticamente nada. Muchas declaraciones, pero muy pocos hechos», ha dicho sobre las últimas declaraciones del Gobierno, cuyas medidas no han hecho más que subir el precio de la vivienda en España.

«Muchas de estas personas que finalizarán su contrato en 2027 tendrán que buscar otra vivienda donde vivir, porque hay tanto propietario harto de las imposiciones del Gobierno contra ellos que van a vender esa vivienda», afirmó en La Sexta sobre la situación en la que quedan los propietarios después de que el Gobierno haya tomado la decisión de aumentar las prórrogas en los pisos en alquiler. Una decisión que vuelve a reforzar a los inquilinos ante los propietarios.