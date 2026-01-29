Gonzalo Bernardos, economista, lanza la alerta: «Las pensiones serán…»

Gonzalo Bernardos ha puesto en alerta a los ciudadanos por el futuro de las pensiones y también ha aconsejado pensar desde ya en la futura pensión de jubilación. Este experto economista ha dejado claro que en el futuro las cantidades serán menos generosas que las actuales por el gran déficit actual del sistema, a lo que habrá que sumar en los próximos años la llegada a la jubilación de la generación del baby boom y la elevada esperanza de vida. Consulta en este artículo todo lo que ha dicho Gonzalo Bernardos sobre el futuro de las pensiones.

El futuro de las pensiones en España está en entredicho y eso parece que lo van asimilando todos los ciudadanos. Mientras la Seguridad Social hace cada mes un gasto récord en más de 10 millones de pensiones contributivas, el panorama es poco halagador mientras se espera que a partir de 2030 lleguen millones de personas a la jubilación que forman parte de la generación del baby boom. A eso hay que añadir el aumento de la esperanza de vida y la tasa de natalidad a la baja.

Por ello, Gonzalo Bernardos ha querido poner en alerta a los españoles en un mensaje publicado a través de su perfil oficial en las redes sociales. «Para las rentas medias, el porcentaje que reciben los jubilados españoles en relación con el último salario es del 80,6%. Es una proporción muy generosa, pues es la más elevada de los 38 países que componen la OCDE», comienza diciendo el profesor de economía de la Universidad de Barcelona y tertuliano en programas de televisión.

Gonzalo Bernardos alerta sobre las pensiones

«En el futuro, las pensiones serán menos generosas que ahora por el gran déficit actual del sistema de pensiones, la jubilación de la generación del baby boom y la mayor esperanza de vida», argumenta este experto en economía que aconseja a los ciudadanos «obtener una pensión complementaria» para poder seguir manteniendo el nivel de vida pasados los 65 años.

«La planificación financiera de la jubilación debe realizarse lo más pronto posible. Es un error pensar en ella cuando tenemos más de 50 años. Por eso, desde 2026, Alemania concede a todos los niños de entre 6 y 18 años 10 euros al mes para complementar su futura pensión pública», cuenta este experto en economía.

Una buena planificación financiera supone:

1) Controlar los gastos superfluos para ahorrar cada mes

2) Estimar los ingresos que necesitamos en la jubilación para vivir bien

3) Fijar el importe de la pensión complementaria

4) Tener disciplina para ejecutar el plan previsto

Gonzalo Bernardos también cifra en cuatro puntos las claves para realizar una «buena planificación financiera». Son los siguientes, según cita en su perfil oficial de las redes sociales:

Gonzalo Bernardos también recomienda a los ciudadanos asesorarse para llevar a cabo una buena planificación de cara a la jubilación. «Es difícil que, sin ayuda externa, podamos hacer una buena planificación financiera. Asesorarse a través de entidades como CaixaBank o de organizaciones como la Fundación Edad & Vida, por poner dos ejemplos, permite tomar decisiones con más información y menos incertidumbre», finaliza este economista que ha puesto encima de la mesa uno de los grandes problemas de la España del futuro: las pensiones de jubilación.