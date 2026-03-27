Jorge Rey da la razón AEMET: confirma lluvias y nevadas el Domingo de Ramos en estos puntos de España

Confirma Jorge Rey lluvias y nevadas el Domingo de Ramos en estos puntos de España, será mejor que preparemos el paraguas y algo un poco más de abrigo para esta fiesta tan especial. Este experto da la razón a la AEMET y nos advierte de lo que está por llegar, una serie de cambios que pueden hacer que esta Semana Santa esté especialmente marcada por un giro radical que puede ser esencial. Es momento de empezar a pensar en este cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca.

Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar, en especial cuando pensábamos que las vacaciones serian un momento de ver el sol y de disfrutar del aire libre. Son días de actividades y aún queda mucho por delante, hoy empezamos muchos estas vacaciones que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Lo que está por llegar es un destacado cambio de tendencia que puede afectarnos de lleno. Jorge Rey da la razón a la AEMET en esta previsión del tiempo.

Da la razón a la AEMET Jorge Rey

Este experto en el tiempo ha dado en el clavo con la previsión de un invierno que nos ha dejado algunos datos preocupantes. En especial, cuando descubrimos que tenemos por delante ciertos cambios de tendencia que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas jornadas que tenemos por delante.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. De un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Es momento de empezar a realizar una serie de cambios que pueden ser especialmente complicados, al descubrir, esta previsión del tiempo que tenemos por delante y que puede acabar siendo especialmente complicada de tener en consideración.

Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y que, podría acabar siendo esencial. Son días de determinar lo que puede pasar en estas jornadas en las que nos sumergiremos de lleno en unos días de descanso que pueden estar marcados por una situación del todo inesperada.

En estos puntos de España llegan lluvias y nevadas el domingo de Ramos

El punto de partida de la Semana Santa siempre acaba siendo un domingo de Ramos que da inicio a unas fiestas muy esperadas. Este año Jorge Rey no trae buenas noticias en estos puntos de España, parecerá que volvemos al invierno y lo hará de tal forma que deberemos esperar lo inesperado.

En este vídeo viral nos ha hecho descubrir algunas situaciones que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. De un cambio de tendencia que podría acabar siendo el que nos acompañará en unos días plagados de actividad que nos invitan a saber qué es lo que nos espera.

La AEMET no tiene dudas de lo que puede pasar en breve: «El paso de un frente dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular, exceptuando en el nordeste con cielos poco nubosos al principio que terminarán por cubrirse. Se darán precipitaciones en el norte de Galicia, área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, pudiendo afectar al norte de Cataluña al final. Serán en forma de nieve a una cota que irá descendiendo de 1300/1500 metros a 700/1000 m. tras el paso del frente, con probables acumulados significativos en las áreas pirenaica y cantábrica. Se prevé que se mantenga una situación de estabilidad en el resto de la Península con un predomino de los cielos poco nubosos o despejados, si bien con abundante nubosidad al principio en Alborán y este peninsular. Cielos nubosos o con intervalos nubosos y posibles chubascos ocasionales en Baleares; en Canarias cielos nubosos en el norte de las islas y poco nubosos o despejados en el resto. Probables bancos de niebla matinales dispersos en zonas de montaña. Temperaturas máximas en descenso en el entorno del Sistema Central y extremo noroeste peninsular, llegando a notable en la Cordillera Cantábrica. Predominio de los aumentos en ambos archipiélagos, Ampurdán y tercio sur peninsular, con pocos cambios en el resto. En general pocos cambios también en las mínimas. Heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular y zonas de la meseta Norte, moderadas en el Pirineo y pudiendo afectar a sierras del sureste».

Las alertas estarán activadas: «Soplará viento moderado de componentes norte y oeste en la Península y Baleares, con tendencia a rolar a sur en el Levante y a excepción del tercio sur peninsular donde predominará el viento de norte y este, moderado en el Estrecho y flojo en el resto. Se espera alcanzar intensidades fuertes con rachas muy fuertes en amplias zonas del cuadrante nordeste peninsular, también posible en montañas del centro y litorales del Galicia y Cantábrico. Alisio con intervalos fuertes en Canarias. Rachas muy fuertes de viento de componente norte en el norte de Baleares y en amplias zonas del cuadrante nordeste peninsular. Probables acumulados significativos de nieve en las áreas pirenaica y cantábrica».