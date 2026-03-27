La OCU lo confirma: estas son las mejores tortillas de supermercado en 2026

¿Cuáles son las mejores tortillas de supermercado? La Organización de Consumidores y Usuarios publicó un informe el pasado 27 de febrero en el que hizo una clasificación sobre los supermercados que mejor realizan este alimento popular de la cocina española. También ha suspendido a un gran número de cadenas que ofrecen este producto. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las mejores tortillas de supermercado, según la OCU.

La tortilla de patatas es un clásico de la gastronomía española y por ello en los últimos años las cadenas de supermercados se han animado a distribuir este producto para su consumo al instante. Ya sea dando un golpe de calor o consumiéndola en frío, a día de hoy los españoles pueden acudir a cualquier supermercado y llevarse una tortilla para comerla en el momento. Esto va de acuerdo con las nuevas necesidades de la población que no está para perder el tiempo en la cocina.

Las tortillas de supermercado cada vez son más consumidas por parte de la población y por ello la OCU ha puesto el foco en este alimento en un estudio publicado el pasado 27 de febrero, en el que hace una clasificación de las mejores y peores tortillas envasadas que se pueden encontrar en el mercado.

Las mejores tortillas de supermercado

«Análisis OCU de tortillas de patata: 2 de cada 3 suspenden la prueba de degustación». Este es el titular del informe sobre las tortillas de patata publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios, en el que deja claro que «22 de las 33 tortillas de patata de venta en super e hipermercados analizadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) suspenden la prueba de degustación realizada por un panel de expertos cocineros».

«Las principales deficiencias detectadas en estas tortillas envasadas fueron una textura arenosa, falta de jugosidad, patatas duras y una escasa integración con el huevo, especialmente entre las tortillas con cebolla», informa la OCU en un informe en el que dejan claro que el exceso de aditivos, sobre todo del benzoato de sodio, también lastra la valoración de tortillas.

La OCU también ha informado sobre la que, según los expertos que han llevado a cabo esta prueba, es la mejor tortilla de patata que se vende en un supermercado en España. Esta distinción ha recaído en Mercadona, la cadena de supermercados líder en nuestro país, que también es la que mejor tortilla pone a disposición de sus millones de clientes.

«La mejor tortilla de patatas con cebolla, según el análisis de OCU, es Preparados de Mercadona (6,54 €/kg), con una excelente valoración en degustación», dice este informe, que también destaca la tortilla «Al punto de Dia (4,65 €/kg)». Por lo que respecta a las tortillas sin cebolla, la OCU destaca a «la Corral de Monegros Fresca (8,17 €/kg), que también destaca por su excelente calificación en degustación» y la tortilla Auchan de Alcampo (4,48 €/kg).

«OCU advierte que, salvo tres excepciones, como la tortilla de Mercadona, es necesario calentar estos productos antes de consumirlos, tal y como se advierte en su etiquetado. No hacerlo implica un riesgo de salud, que aumenta en muchas de las circunstancias en las que es habitual servirse de una tortilla, como las excursiones y picnics al aire libre», informa la OCU.