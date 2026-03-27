Ni plátano ni manzana: la fruta que tienes que tomar antes de dormir para reducir el estrés y la ansiedad, según los expertos

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¿Cuál es la fruta que se recomienda para antes de dormir? Varios expertos se han pronunciado sobre uno de los grandes enigmas de la naturaleza humana. El uso de este alimento no se suele recomendar para antes de irse a la cama, pero los médicos coinciden en que tomar un kiwi antes de dormir puede ayudar a mejorar el sueño de una persona que sufra de estrés, ansiedad o falta de descanso. Consulta en este artículo todo lo que dicen los médicos sobre la fruta que es mejor para dormir.

Descansar durante 8 horas tiene que ser el primer mandamiento que las personas deben cumplir en su vida diaria. Los expertos coinciden en que dormir el tiempo necesario puede mejorar la vida tanto en el presente como en el futuro. Por ello, siempre hay que poner remedio a la situación que viven muchas personas que sufren problemas de insomnio y una falta de descanso que desemboca en estrés, ansiedad, saturación mental y demás males que pueden perjudicarte en tu día a día.

Ante esta situación, varios médicos expertos han dado con un truco que puede favorecer el descanso de las personas que tienen problema para dormir: tomar un kiwi antes de ir a la cama. En muchas ocasiones, el uso de la fruta a altas horas de la noche se ha denostado porque puede no favorecer a la digestión nocturna, pero estos expertos en la materia, con sus vídeos publicados en las redes sociales, han dejado claro que incluso se puede tomar un par de piezas de este alimento para tener un mejor descanso.

La fruta para antes de dormir

Uno de los médicos influencers en las redes sociales que implora por el uso del kiwi antes de dormir es Aurelio Rojas, cardiólogo que cuenta con más de un millón de seguidores en las redes sociales. «Esta fruta puede cambiarte por completo en tan solo cuatro días, sobre todo si sufres estrés y ansiedad», avisa este experto.

Lo que recomienda este médico es tomarla entre media hora y una hora antes de acostarse «para aprovechar su efecto sobre el sueño sin activar la digestión». «Es una bomba biológica natural, vitamina C altísima, fibra que regula tu sistema digestivo y tu eje intestino-cerebro, elevados niveles de potasio y antioxidantes que contrarrestan la inflamación del estrés», define, a la vez que deja claro que «en estudios clínicos se ha asociado a una mejor conciliación y calidad del sueño, además de la mejoría de nuestro sistema inmune, que son las bacterias de nuestro intestino».

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Federico Bonansea, que cuenta con más de 100 mil seguidores en las redes sociales, por sus consejos para calmar la inflamación, también ha opinado recientemente sobre las altas cualidades del kiwi para reducir el estrés y la falta de sueño.

Este experto en la materia deja claro que el alimento más poderoso es el kiwi, ya que «no solo tiene serotonina y melatonina en su interior, sino también grandes cantidades de vitamina C y folato». «Estudios han demostrado que comer dos kiwis antes de dormir mejora la calidad y el tiempo de descanso», cuenta en uno de sus videos publicados en redes sociales.