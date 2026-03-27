Última hora de la guerra de Irán en directo hoy 27 de marzo | Nuevos ataques de EEUU e Israel, declaraciones de Trump y posibles acuerdos
Sigue el minuto a minuto sobre la actualidad de la guerra de EEUU, Israel e Irán, la situación en el estrecho de Ormuz y la reacción de las bolsas.
El ministro de la Diáspora israelí: «Sánchez es un enemigo de Occidente e Israel, confiamos en el pueblo español»
Han pasado 28 días desde que EEUU e Israel lanzaron ataques masivos en Irán, incluyendo el complejo nuclear de Natanz y otras instalaciones militares en Teherán. La tensión ha provocado que Irán cierre el Estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial, generando una crisis energética global que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) califica como más grave que la de los años 70.
Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el vicepresidente JD Vance han mantenido conversaciones para explorar vías diplomáticas con Irán, incluyendo la pausa de cinco días en los ataques anunciada por Donald Trump, en un intento de retomar el diálogo internacional sobre el conflicto en Oriente Medio.
El Nikkei baja un 0,43 % por las tecnológicas y la inestabilidad en Oriente Medio
El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cerró en rojo este viernes, cediendo un 0,43 % por la caída del sector de semiconductores y la prolongada inestabilidad en Oriente Medio por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que cumple cuatro semanas.
Trump pospone a abril los ataques a instalaciones energéticas de Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que volvería a ampliar el plazo para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz o se enfrentara a la destrucción de sus instalaciones energéticas, después de que Teherán hubiera rechazado anteriormente una propuesta estadounidense de 15 puntos para poner fin a los combates por considerarla injusta.
Un buque tailandés encalla en Qeshm (Irán) dos semanas después de su evacuación por un ataque en Ormuz
El barco carguero tailandés Mayuree Naree ha encallado este jueves en el condado insular de Qeshm, uno de los territorios de Irán en el estrecho de Ormuz, dos semanas después de haber sido diana de un ataque aéreo en el citado paso, tras el que registró un incendio en el cual la Armada de Omán intervino para evacuar a 20 tripulantes, mientras que los tres restantes continúan desaparecidos.
Así lo ha recogido la agencia semioficial iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, que ha precisado que la embarcación ha encallado en la costa de la aldea de Ramcha, situada en la principal isla del condado, la homónima Qeshm.
La OMI no tiene información «clara» sobre los «criterios» de Irán para el paso de buques en Ormuz
El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, ha afirmado que el organismo no tiene información «clara» sobre los «criterios específicos» que deben cumplir los buques para el paso «seguro» por el estrecho de Ormuz, según las normas de seguridad establecidas por Irán.
«A la fecha, yo todavía estoy conversando con ellos porque no tengo información específica o clara de cuáles son esos criterios y es una de las principales preguntas que les he elevado», ha señalado en una entrevista con Europa Press en la que explica que Irán comunicó a todos los miembros de la OMI su decisión de permitir el tránsito de buques por Ormuz solo si cumplen ciertas normas.
Las autoridades iraníes denuncian dos ataques mortales en zonas residenciales, uno con seis fallecidos
Las autoridades iraníes han informado en la madrugada de este viernes de dos bombardeos contra áreas residenciales de Urmía, en la región de Azerbaiyán Occidental (noroeste), donde se ha registrado un número indeterminado de víctimas, y en Qom, a unos 150 kilómetros al sur de Teherán, donde el gobierno regional ha apuntado a al menos tres muertos.
«Se ha confirmado el fallecimiento de seis personas, pero aún se desconoce el número de heridos», ha afirmado el responsable de seguridad del gobierno regional, Morteza Heydari, que ha atribuido el ataque a «agresores estadounidenses y sionistas», según ha recogido la agencia iraní Fars. El bombardeo, ha indicado, ha tenido lugar en la zona de Pardisan, situada ligeramente al sur de Qom, donde «tres viviendas han resultado dañadas».
Las autoridades iraníes denuncian dos ataques mortales en zonas residenciales, uno con seis fallecidos
Las autoridades iraníes han informado en la madrugada de este viernes de dos bombardeos contra áreas residenciales de Urmía, en la región de Azerbaiyán Occidental (noroeste), donde se ha registrado un número indeterminado de víctimas, y en Qom, a unos 150 kilómetros al sur de Teherán, donde el gobierno regional ha apuntado a al menos tres muertos.
Irán considera a España un país comprometido con el derecho internacional
La Embajada de Irán en España ha publicado un mensaje a través de sus redes sociales donde ha dicho que la nación asiática considera a España «un país comprometido con el derecho internacional«, por lo que se muestra receptivo «ante cualquier solicitud procedente de Madrid».
Retransmisión de la última hora de la guerra de EEUU-Irán e Israel
Bienvenidos a un nuevo directo sobre la guerra de Estados Unidos, Irán e Israel. Todas la actualidad del conflicto, reacciones internacionales, Donald Trump y última hora de los mercados internacionales.
Israel reivindica un ataque contra «la instalación más central» para la producción de misiles y minas navales
El Ejército de Israel ha asegurado este viernes haber atacado «la instalación más central» para la producción de misiles y minas navales de Irán en un bombardeo contra la ciudad de Yazd, en el marco de la ofensiva desatada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.
«El lugar era usado para el diseño, desarrollo, ensamblaje y almacenamiento de misiles avanzados destinados a su lanzamiento desde buques, submarinos y helicópteros contra objetivos navales móviles y estáticos», ha explicado.