Última hora de la guerra de Irán en directo hoy 27 de marzo | Nuevos ataques de EEUU e Israel, declaraciones de Trump y posibles acuerdos

Han pasado 28 días desde que EEUU e Israel lanzaron ataques masivos en Irán, incluyendo el complejo nuclear de Natanz y otras instalaciones militares en Teherán. La tensión ha provocado que Irán cierre el Estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial, generando una crisis energética global que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) califica como más grave que la de los años 70.

Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el vicepresidente JD Vance han mantenido conversaciones para explorar vías diplomáticas con Irán, incluyendo la pausa de cinco días en los ataques anunciada por Donald Trump, en un intento de retomar el diálogo internacional sobre el conflicto en Oriente Medio.