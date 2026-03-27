El Gobierno toma una decisión insólita durante la guerra: no jubilará los cazas F-18 hasta 2040

El Gobierno ha tomado la decisión de alargar la vida de los cazas F-18 hasta el próximo año 2040. El Ejército del Aire seguirá contando durante la próxima década con estos cazas que se pusieron en circulación en los años 80, a la vez que en los próximos años seguirán ganando peso los nuevos Eurofighter. Todo ante el bloqueo del programa europeo FSAC. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la decisión que ha tomado el Gobierno sobre la renovación de los F-18 y su negativa a comprar F-35, los únicos cazas de quinta generación.

La España de Pedro Sánchez ha tomado la decisión de no apoyar a Estados Unidos en la guerra contra los ayatolás y esta maniobra electoral del presidente del Gobierno le puede acabar costando caro a nuestro país. Mientras el ejército americano e Israel, con el apoyo de la mayoría de países europeos, hacen la guerra contra Irán, desde España han tomado una decisión con respecto al fondo de armario de una posible guerra: alargarán la vida de los cazas F-18 hasta el año 2040.

Esto se debe a la intención del Ejército del Aire y del Espacio español de tener al menos dos modelos de caza operativos por si falla otro. A día de hoy sobrevuelan los cielos de la península ibérica los F-18 y los Eurofighter a la espera de ver lo que sucede con el Futuro Sistema Aéreo de Combate. Este es un programa europeo (con un presupuesto de 100.000 millones) para desarrollar un caza de sexta generación en el que participará España junto con Alemania y Francia, pero a día de hoy está bloqueado. Así que, con este programa en stand by, y ante la negativa del Gobierno de adquirir el F-35, el único caza europeo de quinta generación, se ha tomado la decisión de jubilar más tarde los F-18 que a día de hoy están en Torrejón y Zaragoza.

Los cazas F-18 hasta 2040

El plan del Ministerio de Defensa es retirar de la actividad los cazas F-18 en 2030, después retrasar esta jubilación hasta 2035, y ahora apunta al año 2040 como el fin de ciclo de vida de estos cazas que se pusieron en circulación por primera vez en los años 80. Así que con esta prórroga de una década más, muchos F-18 cumplirán más de medio siglo de vida.

Actualmente, el ejército español cuenta con 69 Eurofighter en las bases de Morón y Albacete. A partir de 2035 llegan más de estos modelos europeos que irán ganando peso a raíz de la jubilación de los cazas F-18, que se irán retirando poco a poco conforme llegue la nueva flota de Eurofighter Typhoon, un caza más moderno y más potente en el combate aéreo. Esto parece más que necesario, ya que, según informa Infodefensa, hay F-18 en la base de Zaragoza que ya acumulan más de 200.000 horas de vuelo. En total, a día de hoy España cuenta con 80 F-18, que son los que se intentará jubilar la próxima década… si viven para contarlo.

El F-18, también llamado McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, es un caza estadounidense que fue desarrollado en los años setenta y que forma parte de los cazas de cuarta generación. España cuenta con estos F-18 desde 1983 en el marco del programa FACA y su bautismo en guerra fue el 25 de mayo de 1993 cuando bombardearon posiciones serbobosnias cerca de Sarajevo. Así que, vistas las últimas decisiones del Gobierno, todo indica que se alargará la vida de estos cazas de combate por un tiempo superior a 60 años.