Los presos por delitos vinculados a la banda terrorista ETA se han beneficiado del 30% de los permisos como el otorgado a Soledad Iparraguirre, alias Anboto, ex jefa militar de ETA condenada a más de 700 años tras 14 asesinatos. Todo ello a pesar de que los etarras encarcelados sólo representan el 6% de la población reclusa en el País Vasco. Los datos corresponden a los últimos cinco años, desde que el Gobierno autonómico goza de la competencia de prisiones.

El Ejecutivo vasco ha admitido estos detalles a través de una solicitud de información en el Parlamento Vasco sobre el régimen penitenciario de los presos de ETA. Se trata de una iniciativa presentada por la diputada de Vox en el legislativo de la comunidad, Amaia Martínez.

La cuestión elevada por la representante del partido de Santiago Abascal se ha interesado, concretamente, por el número total de presos a los que se les ha aplicado y se les aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, entre los que pedía, concretamente, la cantidad de reclusos de ETA que se han beneficiado de esa medida.

Este apartado ha permitido otorgar la semilibertad a Anboto, además de a otros etarras como Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, quien salió el pasado mes de febrero de la prisión de Matutene, en San Sebastián, o a Jon Bienzobas, conocido como Karaka.

La fórmula se justificó alegando la necesidad de que los presos avancen en su resocialización a través del trabajo o el voluntariado. Para ello, se exige al preso la creación de un plan de ejecución en el que se establece lo que va a hacer mientras esté por el día fuera de prisión.

En estos casos, la medida la propone la Junta de Tratamiento de la prisión en la que se encuentra el reo y, posteriormente, debe autorizarla el Departamento de Justicia del Gobierno vasco. Además, el tribunal sentenciador debe prestar su aprobación, por lo que, en caso de ser denegada, queda sin efecto.

Unos beneficios desproporcionados

El Gobierno vasco ha admitido que los presos etarras se benefician de más del 30% de estas medidas. Desde el 1 de octubre de 2021, cuando la autonomía recibió la competencia de prisiones, se han concedido un total de 142 permisos basados en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. De ellos, 48 han sido para etarras.

Si se compara el número de etarras entre rejas en el País Vasco con el número total de presos, se puede observar una desproporción en la concesión de estos permisos. Y es que, en las prisiones vascas hay alrededor de 1.800 presos, de los que 115 son etarras. Esto implica que los etarras representan apenas un 6% de condenados a penas de prisión. Pese a ello, recibe más del 30% de los permisos para disfrutar de la semilibertad.

Un dato que destaca aún más en comparación con las concesiones de segundos y terceros grados. Respecto a los segundos grados, sólo el 0,18% de los presos de ETA han recibido segundos grados. En el caso de los terceros grados, se asimila más al porcentaje de población reclusa, ya que el 5,59% de los beneficiarios eran etarras condenados.

La última beneficiaria fue Soledad Iparragirre, Anboto, histórica militante de ETA, vinculada con la banda armada desde 1981, con el comando Araba entre 1984 y 1987, y también con el comando Madrid entre 1992 y 1993, quien años más tarde huyó a Francia. Llegó a ser la jefa militar de ETA durante una década, y suma una extensa lista de condenas y penas que suman más de 700 años de cárcel. En 2018, leyó el comunicado del fin de ETA junto con Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera.

Anboto tiene en su haber 14 asesinatos y más de 20 heridos, con 700 años de condena. La miembro de la cúpula de la organización terrorista fue autora intelectual del atentado frustrado contra el entonces Rey emérito Juan Carlos I, en el Museo Guggenheim y también fue juzgada por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP de Ermua (Vizcaya). Sin embargo, esta última causa se archivó tras haber prescrito.