Cuándo empieza el Premier Pádel de Miami P1: horario de los partidos, cuadro y cómo ver por televisión gratis en directo

La cuarta jornada del Premier Pádel se presenta con un apasionante Premier Pádel de Miami P1 2026. Las parejas que participan en el torneo están listas para darlo todo y tratar de llevarse el trofeo a su casa el próximo domingo 29 de marzo, fecha en la que se decidirá quiénes consiguen coronarse. Te contamos cuándo empieza, los horarios de los diferentes partidos, el cuadro y cómo ver por televisión en directo este emocionante campeonato.

Cuándo empieza el Premier Pádel de Miami

El Premier Pádel de Miami 2026 es de categoría P1 y ha comenzado este domingo 22 de marzo con las clasificaciones. Este lunes 23 ya arrancan las eliminatorias propiamente del torneo y durante una semana estaremos disfrutando de los mejores jugadores del planeta de este deporte, que pelearán para llevarse el título el próximo domingo 29 de marzo. La competición se desarrollará en el Miami Beach Convention Center y se espera que haya un gran ambientazo para poder gozar con este deporte que sigue creciendo cada año.

Cuadro del Premier Pádel de Miami 2026

Como ya viene siendo habitual, en un lado del cuadro tenemos a Agustín Tapia y Arturo Coello, que es la dupla a batir después de que ya hayan ganado dos torneos a lo largo del circuito. Por el camino del Premier Pádel de Miami 2026 se podrán enfrentar a otras parejas que serán duras, como la formada por Javier Leal y Pablo Cardona, la de Paquito Navarro y Francisco Guerrero, la de Jon Sanz y Jorge Nieto o la de Juan Lebrón y Leandro Román Augsburger.

Por el otro lado del cuadro del Premier Pádel de Miami 2026 también se producirán partidos bastante emocionantes, ya que ahí están parejas tan conocidas y destacadas como la de Franco Stupaczuk y Miguel Yanguas, la de Momo González y Martín di Nenno o la de Alejandro Galán y Federico Chingotto, que son los grandes favoritos para alcanzar una nueva final en el circuito.

Horarios de los partidos del Premier Pádel de Miami 2026

La organización ha compartido los horarios de los diferentes días con todos los amantes de este deporte para que no se pierdan nada de lo que ocurra en este Premier Pádel de Miami 2026. Hay que tener en cuenta el cambio horario respecto a la ciudad que pertenece al estado de Florida, por lo que a continuación les detallamos el inicio de cada jornada en el horario peninsular.

Lunes 23 de marzo, primera ronda. Comienzan a las 20:00 horas.

Martes 24 de marzo, primera ronda. Comienzan a las 15:00 horas.

Miércoles 25 de marzo, segunda ronda. Comienzan a las 15:00 horas.

Jueves 26 de marzo, octavos de final. Comienzan a las 15:00 horas.

Viernes 27 de marzo, cuartos de final. Comienzan a las 15:00 horas.

Sábado 28 de marzo, semifinales. Comienzan a partir de las 17:00 horas.

Domingo 29 de marzo, final. Comienzan a las 22:00 horas.

Cómo ver por televisión y en vivo online el Premier Pádel de Miami

Todos aquellos amantes de este deporte que sigue estando en auge que no quieran perderse ni un sólo detalle de lo que suceda en el Premier Pádel 2026 tienen que saber que podrán ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online los diferentes encuentros que se jueguen en el Premier Pádel de Miami 2026 a través de Movistar+ o Red Bull TV. Estos son los dos medios que ostentan los derechos televisivos para emitir durante todo el año en España todo lo que ocurra en el calendario.

Qué día es la final del Premier Pádel de Miami

La gran final del Premier Pádel Miami 2026 fue programada para que se juegue el domingo 29 de marzo. Esa es la fecha elegida para conocer quién se proclama campeón de este torneo de categoría P1, tanto en el cuadro masculino como femenino. A las 17:00 horas, una menos en las Islas Canarias, comenzará la final del cuadro femenino en la pista central, mientras que una vez acabada llegará el turno del encuentro decisivo del cuadro masculino.

El calendario del Premier Pádel 2026