Hallazgo que reescribe la historia: un extraño cambio reventó las zonas fértiles de Egipto y cambió el río Nilo por completo

A lo largo de la historia, el Nilo ha sido considerado como uno de los ríos más importantes del mundo por su longitud y también por lo importante que fue lo que en su día fue el Antiguo Egipto. Un grupo de investigadores ha publicado un estudio en el que han informado sobre un hecho que ocurrió hace 4.000 años y que cambió para siempre la historia de esta parte de África. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el estudio que han publicado estos expertos.

El Nilo es uno de los ríos con más pedigrí de la historia y especialmente en el Antiguo Egipto. Con 6.853 kilómetros de extensión, el Nilo es el segundo río más largo del mundo por detrás del Amazonas y recorre diez países de África. Nace en Burundi y pasa por Ruanda, Tanzania, Uganda, Kenia, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Sudán, Etiopía hasta desembocar en Egipto, justo en lo que se llama el delta del Nilo, que está situado en El Cairo y Alejandría.

Los libros de historia dicen que la configuración del Nilo fue hace 66 millones de años en la Era Terciaria o Cenozoica y este río cambió el designio de la cultura egipcia desde la Edad de Piedra. ¿El motivo? El desbordamiento del río a su paso por Egipto hacía que las riberas fueran fértiles y gracias a eso los egipcios pudieron cultivar trigo, cebada o llegar hasta el pescado o el lino. Esto también hizo que el Antiguo Egipto gozara de respeto con otros países.

La transformación del Nilo

Y, ¿cómo se llegó a esto? Un grupo de investigadores publicó un estudio recientemente en el que pone el foco en el cambio que tuvo el Nilo hace 4.000 años y que hizo que las tierras a la ribera del Nilo pudieran ser fértiles, algo que cambió la historia del Antiguo Egipto. Para ello, la investigación se ha centrado en las zonas de Karnak y Luxor, que serían el epicentro de este punto de inflexión geológico que hubo en el lugar hace miles de años.

«El abandono de la incisión del Nilo en Luxor hace unos 4.000 años tuvo un impacto en los paisajes del antiguo Egipto», reza el titular del estudio llevado a cabo por un equipo internacional de científicos y que fue publicado en Research Gate.

«Aunque el Nilo es uno de los ríos más grandes del mundo y desempeñó un papel central en la vida del antiguo Egipto, se sabe poco sobre su respuesta al cambio climático durante el Holoceno. Aquí presentamos un marco para la evolución del Nilo egipcio, demostrando cómo los cambios climáticos y ambientales han moldeado el paisaje del valle del Nilo egipcio durante los últimos 11.500 años, incluyendo la civilización del antiguo Egipto (hace entre 5.000 y 2.000 años)», dice el estudio en sus párrafos iniciales donde hace un resumen del descubrimiento.

«Utilizando datos de más de 80 testigos de sedimentos perforados en un transecto que abarca el valle del Nilo cerca de Luxor, datados mediante 48 dataciones por luminiscencia estimulada ópticamente, reconstruimos la dinámica del río Nilo durante el Holoceno en las proximidades de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como los templos de Karnak y Luxor», dice.

En esta investigación concluyen que «la incisión del valle se produjo desde el inicio del registro hasta hace aproximadamente 4.000 años, para luego transformarse rápidamente en una masiva acumulación de sedimentos en la llanura aluvial». «Sostenemos que este cambio relativamente abrupto en el paisaje fluvial cerca de Luxor, desde el Holoceno medio hasta el tardío, estuvo vinculado a una transición hacia un hidroclima regional más seco en esa época. Un cambio tan drástico en la dinámica de los sedimentos fluviales podría haber tenido consecuencias agroeconómicas locales», cuentan los investigadores.

En resumidas cuentas, el Nilo hace 4.000 años dejó de excavar su lecho y comenzó a acumular sedimentos de forma masiva para acabar creando una llanura de inundación en la región de Luxor. Esto convirtió esta zona del Antiguo Egipto en un terreno propicio para el cultivo y de ahí se explican todos los templos, edificios y el crecimiento en general que hubo alrededor. Por ello, Egipto entró en una de las etapas de prosperidad más importantes de su historia.