El río Nilo desvela el mayor secreto de la historia: cómo fue la construcción de las pirámides

La construcción de las pirámides es un gran secreto de la historia que quizás pronto acabe siendo cosa del pasado, el río Nilo guarda la manera en que se alzaron estos monumentos. Cualquiera que haya estado en el Egipto actual se ha quedado con la boca abierta ante unas pirámides y unos monumentos que nada tienen que ver con los que hemos visto hasta ahora. Son parte de un pasado de más de 2.000 años atrás, el cual sorprende al comprobar de qué es capaz el ser humano, construyendo grandes monumentos como estos.

Cómo fue la construcción de las pirámides

Las pirámides se han ido convirtiendo en todo un misterio a lo largo de los años, los constructores de estas grandes obras eran capaces de mover bloques que se usaron en la construcción desde largas distancia. Sin la tecnología actual o con ella, sería una tarea realmente complicada.

Pese a las dificultades, consiguieron crear un imperio en el que estos símbolos funerarios se acabaron convirtiendo en todo un ejemplo a seguir en todos los sentidos. Una especie de antesala o de freno de una civilización posterior. Estas construcciones no se han repetido con el paso del tiempo, sino todo lo contrario, se han convertido en únicas y muy especiales.

Los expertos intentan averiguar cómo han sido capaces de crear este tipo de obras, de gran complejidad técnica. Los estudios recientes han alojado un poco de luz ante una serie de elementos que son claves para analizar qué es lo que ha acabado pasando. El paso del tiempo ha causado estragos en un mapa de las pirámides que hace miles de años era muy distinto.

Esto es lo que dicen los recientes estudios sobre las pirámides y el Nilo

Los recientes estudios sobre las pirámides y el Nilo han arrojado un poco de luz sobre la forma en la que se construyeron estos edificios. La egipcia era una civilización fluvial, gracias al control del agua prosperaron. Al igual que otros imperios antiguos, la producción de alimentos controlada, dio lugar a grandes riquezas. Siendo de los primeros que empezaron a crear una civilización con una marcada estratificación social.

Los constructores de las pirámides se sirvieron del río para poder transportar los grandes bloques que dieron lugar a estos edificios. Aunque actualmente no quedan rastros de esta gran civilización fluvial, teniendo en cuenta que El Cairo es una de las ciudades que concentra a millones de personas en un solo espacio, no es de extrañar que con el paso del tiempo aquellos afluentes del Nilo que sirvieron para transportar bloques de construcción sean parte de la historia.

Aunque solo es una hipótesis ya que se tendría que comprobar in situ. Poder analizar el fondo de este territorio para ver si realmente hace miles de años hubo más ríos de lo que hay en la actualidad. Este hecho explicaría cómo pudieron transportar los egipcios estos grandes bloques con los que construyeron las pirámides.

De momento, las pirámides son el gran secreto de una civilización que se ha convertido en una fuente de culto y de estudio. Desde Estados Unidos llegan estas hipótesis, siendo junto con los británicos, los principales puntos del mundo en el que se ha estudiado el antiguo Egipto con más detalle. Tendremos que esperar para saber si esta teoría acaba siendo real.

El Nilo sigue siendo el principal río del país por el que viajan turistas de todo el mundo en busca de esa magia que una civilización antigua como esta les depara con grandes misterios como telón de fondo.