Adiós a estos productos de limpieza: la UE prohíbe su venta por contener sustancias tóxicas y es inminente

La Unión Europea prepara un cambio importante en el mercado de los productos de limpieza. Bruselas ha anunciado nuevas normas que podrían prohibir la venta de aquellos productos que hayan sido testados en animales, una medida que afectará directamente tanto a fabricantes como a consumidores.

Nueva normativa europea

La Unión Europea quiere reforzar la legislación para la protección y bienestar animal, además de asegurar una mayor seguridad química.

El objetivo es limitar al máximo el uso de animales en pruebas de laboratorio, especialmente en los productos de uso habitual como los detergentes o limpiadores domésticos.

Es posible que algunos productos habituales para el consumidor desaparezcan o cambien su formulación, pero también aparecerán otros muchos. Además, se espera que haya una mayor transparencia con el etiquetado, para ayudar a identificar aquellos productos que sí cumplan con la normativa.

¿Qué productos se verán afectados?

Esta medida no implica que vayan a desaparecer todos los productos de limpieza, sino aquellos que dependan de la experimentación de animales para su desarrollo.

Esto obliga a muchas empresas del sector a reformular los procesos y apostar por artículos que tengan valores éticos y ambientales. Solo en algunas situaciones excepcionales, donde la seguridad de un ingrediente que sea esencial esté cuestionada, su uso esté muy generalizado y no existan otro tipo de alternativas viables, la comisión, como forma excepcional, podrá autorizarlo, pero bajo una serie de protocolos muy estrictos.

¿Por qué se toma esta decisión?

Bruselas lleva años avanzando hacia una política más estricta en lo relacionado con el uso de animales. Ya en sectores como la cosmética, el testeo de productos sobre animales se prohibió hace tiempo.

La intención de esto es ir ampliando poco a poco este modelo a otros productos de uso cotidiano que usen animales en sus pruebas.

Impacto en fabricantes

Las empresas deberán adaptarse a esta normativa tan exigente antes de su aplicación el 23 de septiembre de 2029. Esto puede incentivar el uso de nuevas tecnologías para los procesos de desarrollo y grandes cambios en la producción.

Algunas marcas ya han empezado con este proceso de cambios, mientras que otras podrían verse obligadas a retirar cientos de productos del mercado de la Unión Europea.