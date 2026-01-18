Cuando limpiamos nuestro hogar, utilizamos habitualmente productos que contienen una serie de sustancias químicas con potenciales efectos negativos para la salud y el medioambiente. De este modo, dichas tareas de limpieza tan cotidianas pueden acabar contaminando nuestro entorno más íntimo, al ser una puerta de entrada para los tóxicos.

Hasta tal punto es innegable este hecho, que los propios productos de limpieza incluyen habitualmente en sus etiquetas avisos y recomendaciones para evitar los riesgos de intoxicación asociados a sus componentes, como recuerda Hogar sin Tóxicos. Desde esta campaña también avisan de que este tipo de intoxicaciones están entre las principales causas de accidentes domésticos.

La buena noticia es que existen multitud de alternativas, comenzando por la más sencilla, que consiste en limitar el empleo de estos productos a los que son estrictamente necesarios, que son, básicamente, jabón natural, vinagre, bicarbonato y limón. La otra opción consiste en apostar por productos de limpieza que están libres de sustancias preocupantes, como los que vamos a ver a continuación.

Ecobel

Hace más de un siglo, allá por el año 1915, que comenzó en Zaragoza la historia de Ecobel, marca que desde sus inicios ha apostado por ingredientes de origen vegetal, como demuestran sus jabones de oliva y coco. De hecho, el 95% de sus productos están elaborados con componentes naturales.

Otra seña de identidad de la compañía es su firme compromiso con la sostenibilidad y la economía circular, patente en el uso de materiales reciclables en envases y embalajes para minimizar el impacto ambiental.

Agatha Ruiz de la Prada

Recientemente, Ecobel anunció una colaboración con la conocida diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, que ha creado la imagen de una gama de limpiadores recargables (cristal multiusos, baños y quitagrasas) que fue presentada en el marco de la última edición de Casa Decor.

Todos estos productos cuentan además con el sello Ecolabel, una de las certificaciones más sólidas y extendidas en el ámbito de la limpieza sostenible. Se trata de una etiqueta ecológica oficial, de carácter voluntario, y promovida por la UE.

Jabones Beltrán

También es centenaria la compañía Jabones Beltrán, una empresa familiar de Castellón especializada en la fabricación de jabonería artesanal desde 1921. Se trata de una de las marcas más reconocidas del sector, y caracterizada por su compromiso con la tradición.

No en vano, la empresa sigue recurriendo a la saponificación en frío, el método ancestral de elaboración de jabones naturales que consiste en la mezcla de los componentes de toda la vida: aceite, sosa y agua.

Biobel

Entre las diversas marcas de Jabones Beltrán se encuentra, además, BioBel, que fue lanzada en 2011, convirtiéndose en ese momento en la primera empresa española en fabricar jabones y detergentes certificados por el sello ecológico Ecocert.

Dicho sello, otorgado en este caso por un organismo privado de certificación internacional, garantiza que el sistema de producción es ecológico, que recurre a ingredientes naturales y que se realiza una gestión sostenible de los recursos.

Nobacpro

Perteneciente al grupo Multitrade, con más de 50 años de trayectoria y presencia internacional, Nobacpro ha desarrollado una línea de productos concentrados que eliminan el exceso de agua y los envases voluminosos de plástico.

Sus detergentes en tiras para lavadoras y lavado a mano son 100% solubles y no generan plásticos ni microplásticos. Cada lámina equivale a una dosis completa, ocupando un 90% menos de espacio que los detergentes líquidos o en polvo.

Fregasuelos y lavavajillas

La marca también cuenta con fregasuelos ecológicos en tiras biodegradables, perlas perfumadas para la ropa sin químicos ni residuos y, como última novedad, lavavajillas en tiras con una fórmula concentrada y respetuosa con el medioambiente.

El compromiso de Nobacpro con la sostenibilidad se refleja no sólo en sus fórmulas, sino también en su embalaje: todos los productos se presentan en envases de cartón reciclables, libres de plástico y ultracompactos; con ello se consigue reducir de forma drástica el volumen y el peso logístico, generando, de paso, un menor consumo de combustible y una menor huella de carbono.

Natulim

Una de las compañías de limpieza sostenible que más repercusión está consiguiendo en los últimos tiempos es Natulim. Su detergente para la ropa se presenta en un formato muy innovador: se trata de unas tiras muy parecidas a pequeñas hojas de papel.

Estas tiras permiten reducir tanto el peso como el espacio que ocupa el producto y su propio embalaje, que evita los plásticos, fabricándose con cartón y tinta biodegradables. Otra de sus características es su alta concentración, cercana al 100%, evitando así el excesivo consumo de agua.

Aparte de su producto más conocido, la empresa también ha recibido el Premio a Producto del Año 2025 por su lavavajillas a mano en formato polvo. Otra de las señas de identidad de la compañía es su compromiso con la fabricación de productos sin disruptores endocrinos alteradores de la salud hormonal.

WeTKare

La biotecnología es la base de la propuesta de WeTKare, marca impulsada por el joven ecoemprendedor madrileño Javier Otero. Su secreto reside en las enzimas, que son un tipo de proteínas que, entre otras cosas, pueden acelerar las reacciones químicas que ocurren a nivel molecular.

«Las enzimas se comen literalmente las moléculas de suciedad y olor. Las descomponen, convirtiéndolas en oxígeno y agua. Esto evita que se liberen compuestos orgánicos volátiles ni otras sustancias perjudiciales para nuestra salud, como sí ocurre con muchos productos de limpieza convencionales», detalla Otero.

Una botella para un año

WeTKare ofrece una fórmula superconcentrada para sus dos productos: una botella de limpieza multsuperficie que dura, al menos un año, «lo cual supone el equivalente a entre 50 a 100 botellas de productos de limpieza convencionales fabricadas en plástico», asegura el emprendedor, y un producto fregasuelos con 250 mililitros, «que equivalen a aproximadamente 250 cubos de agua destinados al fregado», asegura.

El atractivo diseño de ambos fue reconocido con el Premio al Mejor Ecopackaging dentro de los Eco & Organic Awards Iberia en 2023.

Souji

El último ejemplo, Souji, apuesta por dar una segunda vida al aceite usado, residuo —y componente tradicional de los jabones— que convierte en detergente a través de la mezcla con su producto en tan sólo un minuto. Además de su gama de limpieza para el hogar, la compañía está apostando de forma decidida por el sector de la hostelería y la restauración.

Como explica su CEO, Sergio Fernández, a OKGREEN: «Souji ha desarrollado una máquina on-site, diseñada para grandes hoteles y cruceros en altamar, que permite transformar el aceite vegetal usado directamente en el lugar donde se genera en diferentes productos de limpieza profesionales —como limpiadores multisuperficies, lavavajillas y detergentes— de forma segura, rápida y eficiente».

Emisiones, agua y plásticos

«Esta tecnología reduce hasta un 80% las emisiones de CO₂ asociadas al transporte y tratamiento del residuo, minimiza el uso de plásticos y agua, y genera un ahorro económico sustancial, al tiempo que fortalece la imagen sostenible de los establecimientos», resalta Fernández.

Grupos hoteleros internacionales como Hilton y Marriott ya han apostado por esta tecnología en varios de sus establecimientos. También el grupo Blaumar y el restaurante estrella Michelin Venta Moncalvillo han incorporado Souji como parte de sus estrategias de sostenibilidad y circularidad. La compañía cuenta además con el Sello de Excelencia de la Comisión Europea.