La UE confirma la norma y afecta a España: los productos de limpieza van a dejar de ser como hasta ahora

La nueva regulación europea sobre detergentes no se queda en un ajuste técnico ni en una simple revisión de etiquetado. El Reglamento (UE) 2026/405 introduce una reforma amplia que afecta a la fabricación, la validación de seguridad, la comercialización y la información que recibe el consumidor. En el centro del cambio está la prohibición de introducir en el mercado comunitario detergentes o tensioactivos cuya formulación final, sus ingredientes o determinadas combinaciones hayan sido objeto de ensayos con animales.

El alcance del texto es especialmente relevante porque toca un producto de uso diario y lo conecta con dos grandes ejes de la política europea: la presión para reducir prácticas cuestionadas desde el punto de vista ético y el impulso a un mercado más sostenible. La norma, tal y como se presenta, busca alinear esta industria con los objetivos del Pacto Verde Europeo y con una estrategia de consumo menos ligada a sustancias problemáticas y a procesos poco transparentes.

Un cambio profundo en cómo se validan los productos

La transición, sin embargo, no será brusca para todo lo que ya está en circulación. La legislación fija el 22 de marzo de 2026 como fecha de corte para el uso de datos históricos, de modo que los productos respaldados por estudios anteriores a ese día podrán seguir vendiéndose. Ese detalle evita una ruptura inmediata en el mercado, pero deja claro que cualquier desarrollo posterior tendrá que moverse dentro de reglas mucho más estrictas.

A partir de ahí, las futuras innovaciones y nuevas validaciones de seguridad deberán apoyarse en métodos de ensayo sin animales que hayan sido aceptados dentro de la Unión o a escala internacional. La Comisión solo conservará una vía muy limitada para conceder excepciones: que exista una duda real sobre la seguridad de un ingrediente esencial, que ese componente tenga un uso extendido y que no haya alternativas viables. Incluso en ese escenario, la autorización quedaría sujeta a protocolos de investigación especialmente exigentes.

Más información para el comprador antes de pagar

Uno de los cambios más visibles para el ciudadano llegará con la aplicación general del reglamento, prevista para el 23 de septiembre de 2029. Desde entonces, cada modelo deberá contar con un Pasaporte Digital del Producto, es decir, un conjunto de datos específico que el fabricante tendrá que generar y poner a disposición del usuario mediante un soporte como un código QR.

Ese pasaporte no será un simple añadido cosmético. Su función es reforzar la trazabilidad y permitir que el comprador consulte una relación completa de sustancias añadidas e ingredientes, además de información de seguridad antes de adquirir el producto. En la práctica, el detergente dejará de ser un artículo con datos limitados en el envase para convertirse en un producto con una ficha digital mucho más amplia y accesible.

Recargas, monodosis y nuevas exigencias ambientales

La reforma también entra de lleno en la manera de vender estos productos. El reglamento apuesta por la economía circular y regula de forma estricta la comercialización mediante recarga, incluida la que se realice en estaciones de servicio, con el objetivo de reducir residuos plásticos sin relajar los requisitos de higiene y seguridad para el consumidor final. No se trata solo de vender de otra forma, sino de hacerlo bajo condiciones que garanticen control y fiabilidad.

Otra de las novedades afecta a los formatos monodosis, cada vez más extendidos en el ámbito doméstico. Las películas poliméricas de las cápsulas de lavado deberán cumplir criterios estrictos de biodegradabilidad antes de marzo de 2032. Además, el nuevo marco suma reglas específicas para detergentes con microorganismos y mantiene límites sobre el contenido de fósforo, lo que amplía la reforma mucho más allá del debate sobre el bienestar animal y la lleva también al terreno químico, ambiental y comercial.

En conjunto, la UE utiliza un producto cotidiano para empujar una transformación industrial más amplia: menos dependencia de ensayos con animales, más datos para el consumidor y más presión sobre envases, componentes y formatos. El resultado es un mercado de detergentes que, a medio plazo, tendrá que ser más justificable en términos éticos y mucho más transparente en el momento de la compra.

El calendario da margen al sector para adaptarse, pero la dirección ya está marcada: desde el 23 de septiembre de 2029 la venta de detergentes en la UE será más exigente en transparencia y sostenibilidad, y antes de marzo de 2032 también deberán ajustarse los formatos monodosis a nuevas reglas de biodegradabilidad.