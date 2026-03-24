La UE manda un aviso a los dueños de perros en España: a partir de la semana que viene es obligatorio éste documento

Moverse con una mascota por Europa va a cambiar en cuestión de días. Lo que hasta ahora era, en muchos casos, un trámite sencillo, empieza a exigir algo más de previsión y, sobre todo, documentación en regla. Y no es una recomendación, es una obligación que llega con fecha marcada en el calendario, de modo que parece que la UE tiene un aviso para todos los dueños de perros, y de mascotas en general, que conviene tener claro.

El aviso viene directamente como decimos, de la Unión Europea y afecta de lleno a los dueños de perros en España, aunque no sólo a ellos. La UE incluye a gatos, hurones e incluso aves de compañía. Así que si tienes pensado viajar con tu animal en los próximos meses, conviene saberlo ya porque te puede ahorrar más de un problema. El motivo no es otro que reforzar el control sobre los movimientos de mascotas dentro del territorio europeo. Detrás de esta decisión está la intención de frenar el tráfico ilegal y mejorar el seguimiento sanitario de los animales, algo que llevaba tiempo encima de la mesa.

La UE manda un aviso a los dueños de perros en España

Todo arranca el pasado 20 de enero, cuando la Comisión Europea da luz verde a un nuevo reglamento que actualiza las normas actuales sobre el traslado de animales de compañía. No es una ley completamente nueva, sino una ampliación del Reglamento (UE) 2016/429, que ya regulaba este tipo de desplazamientos. Y ahora, si no hay cambios, la nueva normativa entrará en vigor el próximo 22 de abril. A partir de ese momento, viajar con una mascota dentro de la Unión Europea implicará cumplir una serie de requisitos más concretos que hasta ahora, de modo que si tenemos pensado irnos de vacaciones o escapada con nuestro perro o gato, conviene saber qué se solicita ahora.

El documento que pasa a ser obligatorio

Aquí está el punto clave de todo ya que a partir de finales de abril, todos los animales de compañía deberán tener su propio pasaporte europeo si quieren desplazarse por la UE. No es algo nuevo como concepto, porque ya existía, pero ahora pasa a ser obligatorio de forma generalizada y con mayor control, así que sin este documento, el viaje directamente no será posible.

Este pasaporte funciona como una especie de historial oficial del animal. En él se incluyen datos básicos pero imprescindibles como el número de microchip, la identidad del propietario, las vacunas (con especial atención a la rabia), posibles tratamientos antiparasitarios y los datos del veterinario que lo expide. Y debemos tener en cuenta que no vale cualquier documento o firma, sino que toda la información debe estar validada por un veterinario autorizado, lo que le da carácter oficial dentro de la Unión Europea.

Los requisitos a cumplir para que le hagan el pasaporte a mi mascota

Pedir el pasaporte para nuestra mascota requiere, entre otras cosas, que el animal cumpla varios requisitos entre los que destaca que tenga el microchip ya que sin identificación electrónica, no se lo van a poder hacer. También es imprescindible que el animal esté vacunado contra la rabia, una de las condiciones más vigiladas en toda la normativa europea. Además, hay dos factores que muchos pasan por alto. El animal debe tener al menos 12 semanas de edad y, una vez vacunado, hay que esperar 21 días antes de poder viajar.

Avisar antes de viajar

La nueva normativa que en breve aplicará la UE no se queda sólo en el documento, sino que introduce una obligación que hasta ahora no era habitual: el preregistro del viaje. Es decir, que si vas a viajar con tu mascota por motivos personales, tendrás que comunicarlo previamente. No es algo complejo, pero sí añade un paso más a la planificación. La idea detrás de esta medida es que las autoridades puedan tener un mayor control sobre los desplazamientos de animales. Y no solo eso, sino que también se abre la puerta a que se establezcan controles sanitarios adicionales si se detecta algún riesgo concreto. Es decir, que dependiendo del destino o de la situación sanitaria, podrían exigirse revisiones o comprobaciones extra.

Qué deberían hacer ya los dueños de perros en España

Con todo esto encima de la mesa, lo más sensato es no esperar al último momento. Aunque la normativa entra en vigor a finales de abril, el margen para adaptarse es limitado si no tienes nada preparado así que si por ejemplo tenías pensado viajar en mayo o pensando en las vacaciones de verano, lo primero es que vayas al veterinario y revisar que todo está en orden: microchip, vacunas y documentación. Y si el animal no tiene pasaporte europeo, este es el momento de gestionarlo. También conviene tener en cuenta los tiempos, dado que entre la vacunación y el plazo de 21 días, cualquier retraso puede afectar directamente a un viaje que queramos planificar.. En el fondo, no es un cambio imposible de asumir, pero sí obliga a organizarse mejor. Y eso, para muchos dueños que estaban acostumbrados a viajar sin demasiados trámites, va a marcar la diferencia a partir de ahora.