Precio de la gasolina hoy 27 de marzo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Este próximo domingo comienza la Semana Santa, y serán muchos los que cojan vacaciones mientras otros deberán esperar a que arranque el puente a partir del Jueves Santo. Es por ello, que muchos se informan ahora de cuál es el precio de la gasolina ya que deberán llenar al máximo el depósito. En este contexto, destaca la crisis actual por la Guerra en Irán que ha llevado a que el precio de los combustibles se dispare y en el caso de la gasolina o el diésel ha tenido días en los que ha rozado casi los dos euros. Cifras que han bajado esta semana aunque conviene estar atentos y para comenzar, saber el precio de la gasolina en Madrid para este viernes 27 de marzo.

Ya sea que tengas planeado salir este fin de semana, que pienses en la Semana Santa, o que sencillamente tengas que coger el coche a diario, conocer dónde se puede repostar más barato resulta algo clave y más en una ciudad como Madrid, donde las diferencias de precios pueden ser abismales dependiendo de la zona. Por ello vamos a hacer un repaso a las gasolineras y estaciones de servicio que son más baratas hoy viernes 27 de marzo en Madrid, con precios para la gasolina y el diésel y todo actualizado a partir de la información que da el Ministerio de Transición Ecológica a través de su web Geoportal.

Precio de la gasolina hoy 27 de marzo: las gasolineras más baratas de Madrid

Veamos los precios actualizados, a primera hora de hoy viernes, para la gasolina 95, la gasolina 98 y diésel

Gasolina 95

Alcampo en Alcalá de Henares (Autovía Madrid-Barcelona km 34, C.C. La Dehesa): 1,375 €/litro.

en Alcalá de Henares (Autovía Madrid-Barcelona km 34, C.C. La Dehesa): 1,375 €/litro. Alcampo Fuenlabrada en Fuenlabrada (Avenida Pablo Iglesias, s/n, CC Loranca): 1,393 €/litro.

en Fuenlabrada (Avenida Pablo Iglesias, s/n, CC Loranca): 1,393 €/litro. Alcampo en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,393 €/litro.

en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,393 €/litro. Lavaplus en Alcorcón (Avenida de Europa, 15): 1,393 €/litro.

en Alcorcón (Avenida de Europa, 15): 1,393 €/litro. Ballenoil en Madrid (Calle Cerro del Murmullo, 1): 1,399 €/litro.

en Madrid (Calle Cerro del Murmullo, 1): 1,399 €/litro. Ballenoil en Madrid (Camino Pozo del Tío Raimundo, 6): 1,399 €/litro.

en Madrid (Camino Pozo del Tío Raimundo, 6): 1,399 €/litro. Plenergy en Madrid (Carretera Villaverde a Vallecas km 267): 1,399 €/litro.

en Madrid (Carretera Villaverde a Vallecas km 267): 1,399 €/litro. Plenergy en Alcalá de Henares (Avenida de Madrid, 60): 1,399 €/litro.

en Alcalá de Henares (Avenida de Madrid, 60): 1,399 €/litro. Ballenoil en Madrid (Calle G, 2): 1,399 €/litro.

en Madrid (Calle G, 2): 1,399 €/litro. Ballenoil en Leganés (Calle Rey Pastor, 16): 1,399 €/litro.

Gasolina 98

Alcampo en Madrid (Calle José Paulete): 1,488 €/litro.

en Madrid (Calle José Paulete): 1,488 €/litro. Alcampo en Alcalá de Henares (Autovía Madrid-Barcelona km 34, C.C. La Dehesa): 1,492 €/litro.

en Alcalá de Henares (Autovía Madrid-Barcelona km 34, C.C. La Dehesa): 1,492 €/litro. Alcampo Fuenlabrada en Fuenlabrada (Avenida Pablo Iglesias, s/n, CC Loranca): 1,492 €/litro.

en Fuenlabrada (Avenida Pablo Iglesias, s/n, CC Loranca): 1,492 €/litro. Alcampo en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,492 €/litro.

en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,492 €/litro. Alcampo en Torrejón de Ardoz (Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5): 1,495 €/litro.

en Torrejón de Ardoz (Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5): 1,495 €/litro. Alcampo en Alcobendas (Avenida Olímpica, 9): 1,519 €/litro.

en Alcobendas (Avenida Olímpica, 9): 1,519 €/litro. Galp en Navalcarnero (Polígono Alparrache, s/n): 1,574 €/litro.

en Navalcarnero (Polígono Alparrache, s/n): 1,574 €/litro. Confor Auto en Alcobendas (Avenida de la Industria, 45): 1,586 €/litro.

en Alcobendas (Avenida de la Industria, 45): 1,586 €/litro. BP Río Corvo 365 en Alcalá de Henares (Carretera antigua N-II km 26): 1,599 €/litro.

en Alcalá de Henares (Carretera antigua N-II km 26): 1,599 €/litro. BP Nassica 365 en Pinto (Calle Coto de Doñana, 6): 1,599 €/litro.

Diésel

Alcampo Fuenlabrada en Fuenlabrada (Avenida Pablo Iglesias, s/n, CC Loranca): 1,617 €/litro.

en Fuenlabrada (Avenida Pablo Iglesias, s/n, CC Loranca): 1,617 €/litro. Alcampo en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,617 €/litro.

en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,617 €/litro. Alcampo en Alcalá de Henares (Autovía Madrid-Barcelona km 34, C.C. La Dehesa): 1,629 €/litro.

en Alcalá de Henares (Autovía Madrid-Barcelona km 34, C.C. La Dehesa): 1,629 €/litro. Alcampo en Alcobendas (Avenida Olímpica, 9): 1,639 €/litro.

en Alcobendas (Avenida Olímpica, 9): 1,639 €/litro. Alcampo en Madrid (Calle José Paulete): 1,649 €/litro.

en Madrid (Calle José Paulete): 1,649 €/litro. Plenergy en Ciempozuelos (Calle del Paraíso, s/n): 1,649 €/litro.

en Ciempozuelos (Calle del Paraíso, s/n): 1,649 €/litro. Petroprix en Torrejón de Ardoz (Avenida de la Constitución, 287): 1,654 €/litro.

en Torrejón de Ardoz (Avenida de la Constitución, 287): 1,654 €/litro. Confor Auto en Alcobendas (Avenida de la Industria, 45): 1,657 €/litro.

en Alcobendas (Avenida de la Industria, 45): 1,657 €/litro. Gasolinera Ciempozuelos en Ciempozuelos (Carretera M-404 km 39,8): 1,659 €/litro.

en Ciempozuelos (Carretera M-404 km 39,8): 1,659 €/litro. Supeco en Alcalá de Henares (Avenida Europa, Polígono La Garena): 1,659 €/litro.

Mapa del precio de la gasolina en España

Consultar una lista de gasolineras está bien, pero se queda corto si lo que buscas es hacerte una idea rápida de cómo están los precios en toda España. Para eso, muchos conductores optan directamente por los mapas, que permiten comparar de un vistazo lo que cuesta repostar según la zona. El que más se utiliza es el de Geoportal, donde aparecen todas las estaciones de servicio con sus precios actualizados. Es bastante práctico: entras, te mueves por el mapa y puedes ver enseguida qué zonas están más caras y cuáles salen mejor de precio. Si haces clic en una gasolinera concreta, te muestra el coste del combustible, el horario e incluso la compañía. Si quieres consultarlo directamente, puedes hacerlo en este enlace y ver una muestra en el siguiente ejemplo del centro de Madrid:

Detrás de este sistema hay miles de estaciones de servicio en todo el país que van actualizando sus precios de forma continua. De hecho, están obligadas a comunicar cualquier cambio, así que la información suele estar bastante al día. A partir de esos mismos datos también han surgido otras herramientas y mapas que organizan la información de forma distinta. Algunos son más visuales, otros permiten comparar precios por zonas o incluso ver cómo han ido cambiando con el tiempo. Al final, todo suma a la hora de encontrar la opción más barata.

Y es que, aunque a veces pase desapercibido, la diferencia entre repostar en una gasolinera u otra puede notarse bastante, sobre todo en ciudades grandes o cuando toca hacer muchos kilómetros.