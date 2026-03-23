Cuándo es Semana Santa 2026: qué días son y en qué comunidades es festivo, según el calendario laboral

Como todos los años, la llegada de la Semana Santa es esperada como agua de mayo en nuestro país. Bien por los feligreses que quieren procesionar con sus pasos o bien por los que esperan dos días festivos en los que descansar. Como todos los años también, la Semana Santa cambia de fechas y, dependiendo de la comunidad, hay más o menos festivos.

La Semana Santa llega este año más pronto que en el 2025. Además, coincide con el comienzo de la primavera, haciendo de estas festividades el contexto perfecto para una pequeña escapada para aprovechar el buen tiempo. La fecha se fija por el calendario lunar. Para fijar la fecha, el Domingo de Resurrección tiene que ser el primer domingo después de la primera luna llena que ocurre tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Esta dependencia de la luna hace que la Semana Santa varíe en fecha de un año para otro; sin embargo, nunca cae antes del 22 de marzo y nunca más tarde del 25 de abril.

Cómo cae la Semana Santa este año

Este año no es excepción y la Semana Santa comenzará el próximo domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos. Desde ahí, se extenderá hasta el lunes 6 de abril, con el Lunes de Pascua. Dependiendo de la comunidad en la que vivas, estos son los días festivos que tienes. El primer festivo será el jueves 2 de abril, Jueves Santo. Este día será festivo en todo el territorio nacional, menos en la Comunidad Valenciana y Cataluña. El día siguiente, Viernes Santo, será no laborable en toda España y es uno de esos días festivos que no puede ser sustituido por ningún otro día, como Año Nuevo, el día de la Asunción de la Virgen, el día de la Fiesta Nacional o la Inmaculada Concepción.