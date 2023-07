La ocurrencia de la «herencia universal» de Yolanda Díaz está en el proyecto ‘España 2050’ de Sánchez

La promesa estrella de Yolanda Díaz de dar 20.000 euros a modo de «herencia universal» a todos los jóvenes figura en el Plan España 2050 del Gobierno de España. Aunque la idea ha recibido críticas desde múltiples ámbitos, incluidos desde el PSOE y desde Podemos, la hoja de ruta a largo plazo que impulsaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para nuestro país ya contemplaba esta medida.

«El mundo cambia y nuestro estado de bienestar debe cambiar con él. Por ello, conviene que España estudie, debata y evalúe nuevos mecanismos de protección colectiva que ayuden a ampliar o reforzar los actuales. Existen numerosas propuestas que, aunque todavía embrionarias, ya están presentes en el debate social en países de nuestro entorno. Una de las más destacadas es la herencia pública universal», indicaba ese documento oficial coordinado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España, adscrita al Ministerio de la Presidencia.

Desde Moncloa justificaban que «la desigualdad intergeneracional de la riqueza es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la sociedad europea». Para ello se ponía encima de la mesa la entrega de «una dotación económica que todos los jóvenes del país recibirían una vez alcanzada una cierta edad». «En la desigualdad de la riqueza, las herencias juegan un papel cada vez más crucial. Esta desigual distribución de las herencias afecta de manera decisiva a la equidad entre las generaciones jóvenes. Una propuesta novedosa para contribuir a que este fenómeno no se agudice en el futuro es la posible creación de una herencia pública universal. Esta dotación podría usarse para adquirir la primera vivienda, financiar la creación de un negocio, o completar la formación».

El Ejecutivo reconocía que «ahora mismo puede sonar utópico, pero es posible que en las próximas décadas se haga realidad en algunos países. España debería, por tanto, explorar esta posibilidad teniendo en cuenta los niveles de desigualdad existentes en el momento de su puesta en marcha, así como su efecto adicional al resto de medidas sociales». En el documento se remitían a un libro de 2015 del economista Anthony Barnes Atkinson, de la Universidad de Harvard, donde planteaba esta posibilidad.

Críticas

En las últimas horas, el sector del PSOE en el Ejecutivo, Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Economía, cargaba contra este tipo de subvenciones sin aplicar ningún tipo de restricción o nivel de renta.

Por su lado, Podemos está despotricando contra este anuncio de su propia candidata de coalición. Laura Arroyo, una de las responsables de Análisis Político y Discurso de Podemos, ha ridiculizado la promesa electoral. «Me parece terrible que se ufanen en proponer una medida como el cheque de 20.000 euros porque me suena a algo que hubiera propuesto Albert Rivera. Buscaban un Podemos de derechas y ahora buscan un Ciudadanos de izquierdas, pensaba que me pasaba de largo con esa idea, pero ahora creo que me quedo corta».

«Es profundamente peligroso porque yo también quisiera ir a votar con ilusión el 23J, pero hay que ser conscientes de la derrota y que hay que darle la vuelta a partir del día 24», agrega. En la misma línea, otro tertuliano de la cadena de televisión de Iglesias afirma: «Los cheques individuales son la base de la ley de la selva neoliberal. Supone una derrota en el plano ideológico que refuerza la idea del que es pobre es porque quiere».

Por su parte, Nacho Álvarez, dirigente de Podemos, secretario de Estado con Ione Belarra y responsable económico de Sumar, ha defendido la herencia universal: «Hay jóvenes que no pueden prepararse unas oposiciones porque no pueden permitirse dejar de trabajar el tiempo necesario para ello. Una herencia universal evita ese sesgo de clase. Sirve también para que quienes tienen una formación profesional puedan iniciar su pequeño negocio».