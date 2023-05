La web del Ministerio de Interior que vuelca los resultados municipales de más 8.000 municipios de toda España se ha caído prácticamente desde los inicios del recuento. Durante unos 10 minutos ha dado error, por lo que no se ha podido seguir el escrutinio ese tiempo. Después, se ha ralentizado enormemente la caída de cifras y casi una hora después, pese a no caerse nuevamente, no se veía ningún resultado.

Una vez restaurado el servicio del ministerio de Marlaska, hay recuentos de multitud de municipios cuya evolución de resultado se ha estancado.

A la vanguardia de la tecnología, país 5G, y la web de Interior de las elecciones ya empieza a ir “regular” #Elecciones2023 pic.twitter.com/DVRCOYxXVd — Edu (@PALU2012) May 28, 2023

Otro error es que no ofrece datos, una vez se ha abierto la página. Permanece en blanco casi toda la apariencia de la web. Aparece de la siguiente forma.

Las redes se ha hecho en seguida eco de estos fallos, que dificultan e impiden seguir a los ciudadanos y a los medios de comunicación el escrutinio de las elecciones municipales.

Ya en el año 2019, en la anterior cita de comicios locales, hubo problemas. Los fallos que se produjeron en el volcado de los datos del recuento en las diversas elecciones del domingo 26 de mayo, crearon un problema en el Ministerio de Interior, que admitió errores en la web que informaba de los resultados.

Ante las protestas de algunos partidos, con peticiones a la Junta Electoral Central de revisar el recuento en algunas mesas electorales, Interior concedió la existencia de un error en el traslado de los datos a la página web pública.

