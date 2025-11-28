Koldo se niega a declarar ante el juez cabizbajo y rodeado de policías tras su primera noche en prisión

Koldo García se acoge a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional cabizbajo y rodeado de policías tras su primera noche en la prisión de Soto del Real. El ex asesor de José Luis Ábalos fue citado por el instructor Ismael Moreno para dar explicaciones sobre los contratos adjudicados por el Gobierno de Canarias en pandemia.

Koldo ha llegado sobre las 8.45 horas a la sede judicial a bordo de un furgón de la Guardia Civil. Le han levantado de madrugada para asistir a esta declaración y a bordo del furgón ha ido hasta la Audiencia Nacional acompañado con el resto de presos que tenían que comparecer ante el juez. Ha esperado en los calabozos que le tocara su turno para declarar a las 10:00 horas.

Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio aseguran que ha llegado con mala cara, vestido con vaqueros y una polar azul. El ex asesor de José Luis Ábalos ha entrado acompañado de cinco policías y sin esposar. El juez ha pedido a los asistentes que no tomasen fotografías.

Koldo se ha negado a declarar asegurando que aún no se le han devuelto sus móviles que dice necesitar para defenderse y poder recordar las gestiones que hizo. Su defensa, ejercida por la penalista Leticia de la Hoz, ha pedido en reiteradas ocasiones que se le devuelvan sus dispositivos sin éxito. Por el contrario, a Víctor de Aldama sí se los han devuelto.

La comparecencia ante el juez ha durado tan sólo unos minutos. Tras explicar los motivos por los que no iba a declarar, ha salido de la sala de vistas acompañado de los cinco policías con los que ha entrado.

La prisión de Koldo

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente envió este jueves José Luis Ábalos y a Koldo García a prisión antes del juicio que se celebrará en su contra por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario. El instructor avanzó que ese juicio se celebrará en «unos meses» y que si resultan condenados no lo serán a menos de 10 años de prisión.

El juez justificó la prisión provisional de Ábalos y Koldo por el riesgo de fuga, los «consistentes indicios» en su contra y la elevada petición de penas que hacen las acusaciones: hasta 30 años de cárcel por presuntos delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho y uso de información privilegiada.

El magistrado apuntó también que ambos están investigados en una pieza separada sobre presuntos amaños de obra pública, por la que «igualmente podrían derivarse graves responsabilidades penales» contra ellos.

Aldama declara

La comparecencia de Koldo se ha producido un día después de que Aldama confirmara al juez Moreno su encuentro con Torres en un restaurante y el envío de un mensaje ofreciéndole test anti-Covid. «Debería estar preocupado. Bastante», aseguró el empresario sobre Torres al salir de su declaración en el Juzgado Central de Instrucción Número 2, donde estuvo alrededor de una hora y contestó a todas las partes.

Aldama señaló ante el juez que el expresidente canario quería que fuese Plus Ultra la aerolínea encargada de llevar el material sanitario al archipiélago, en vez de Air Europa. Enmarcó esto en presiones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para que se rescatara a la primera compañía.

También manifestó que Torres estaba obsesionado con ser ministro. Aseguró que los pagos de 10.000 euros que reconoce haber realizado a Koldo los hacía porque abrían puertas en muchos lados, incluyendo Canarias, según las fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO.

El presunto conseguidor agregó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el entonces titular de Sanidad Salvador Illa conocían que habría una reunión con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Esto ocurrió cuando la dirigente viajó en enero de 2020 a España.