Feijóo ofrece al PSOE los votos del PP para que «Bildu no entre en ningún gobierno»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido este martes sus votos al PSOE de Pedro Sánchez para impedir que Bildu gobierne gracias a los socialistas en instituciones de País Vasco y Navarra tras las elecciones municipales y forales del 28 de mayo. Así lo ha planteado el jefe de la posición al partido principal del Gobierno de la Nación en su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano entre congresos.

«Pongo desde ya los votos de mi partido al servicio del constitucionalismo para retirar a Bildu cualquier posibilidad de gobierno», ha señalado Feijóo ante los suyos, que han secundado su propuesta con un sonoro aplauso. Cabe recordar que la campaña del 28M estuvo marcada por las inclusión de 43 etarras en las listas de Bildu, algunos con delitos de sangre. De hecho, dos de estos últimos ellos han salido elegidos y tendría que renunciar ahora a coger el acta, según prometieron. Por ejemplo, una de las plazas donde Bildu podría gobernar con ayuda del PSOE es el Ayuntamiento de Vitoria.

En este contexto, Feijóo ha admitido que la subida de Bildu en las elecciones es «una preocupación para todos», porque «nadie puede descartar que el ese partido compita por la Lehendakaritza el año próximo». Por ello, ante ese «desafío», ha dicho que él, a diferencia del Ejecutivo socialcomunista de Pedro Sánchez, configurará un «gobierno sólido» que «sepa decir ‘no’ a quienes de momento se responde con un ‘sí’ a todo lo que piden».

«Pero eso será a partir del 23 de julio», ha proseguido, añadiendo que el reto de «frenar» a Bildu «lo asumen desde ya» con este planteamiento a los partidos constitucionalistas, donde también se incluye UPN.

«Sánchez o España»

Además, Feijóo han emplazado a los suyos a trabajar desde ya para culminar el cambio de ciclo del 28M en las generales convocadas para el próximo 23 de julio. «El sanchismo terminará en 54 días. Sánchez quiere que los españoles elijan entre urnas o vacaciones, pero la elección es otra: hay que escoger entre Sánchez o España. Y no tengo duda que la mayoría de los españoles elegirá España», ha sentenciado.

Pactos con Vox

En su discurso, Feijóo no se ha referido hoy expresamente a los posibles pactos con Vox (ayer dijo que la dirección nacional sería «respetuosa» con la propuesta de los territorios) en las seis comunidades donde necesitan a la formación de Santiago Abascal para sacar adelante la legislatura. No obstante, tales acuerdos no tienen por qué producirse y formalizarse antes de las generales del 23 de julio.

Por su parte, distintos barones sí se han referido a ello a la entrada a Génova en declaraciones a la prensa. Por ejemplo, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido de que el PP es un partido de mayorías y tiene que hacerlas valer, abogando asó por dialogar con el resto de fuerzas políticas, incluidas Vox, sin prisas ni ansiedad, porque «hay tiempo más que suficiente» para formar los gobiernos. La constitución de los Ayuntamientos sí tiene una fecha fijada, el 17 de junio, pero no así las comunidades, que pueden ir retrasando o repitiendo sus sesiones de investidura más allá de las generales. «Hay muchas conversaciones multilaterales y yo creo que tenemos que ir con tranquilidad», ha señalado Moreno a su llegada a la reunión.