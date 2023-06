Espinar retrata a Iglesias: «Podemos ya sólo existe para que Irene Montero vaya en una lista»

Ramón Espinar está convencido de que «Podemos ya sólo existe para que Irene Montero vaya en una lista». El que fuera hombre fuerte de Pablo Iglesias en la Comunidad de Madrid lanza una fina crítica valorando la situación del partido morado y su posible integración en Sumar. «Viendo las filtraciones de Podemos sobre el pulso con Sumar, hay una evidencia: el escollo para que esa negociación fructifique es Irene Montero», comenta.

«Si la ministra acepta no repetir, lo demás sale solo. Pero es que Podemos ya sólo existe para que ella vaya en una lista», esgrime Ramón Espinar, también ex portavoz de los morados en el Senado. Considera que el partido del que formó parte se ha convertido en una camarilla que únicamente defiende los intereses de Pablo Iglesias y su pareja.

Espinar recoge el guante tras las palabras de Isa Serra, portavoz de Podemos, que este lunes en rueda de prensa ha criticado «los vetos» en la negociación de la colación que tiene que acabar en 5 días. Del mismo modo, el propio Pablo Iglesias ha denunciado «la presión» que existe para que Montero se quede fuera de las listas. El ex vicepresidente considera fundamental que no se «humille» a Podemos y que Montero tenga un puesto destacado para que culminen con éxito las negociaciones.

Por otra parte, Ramón Espinar pinta un futuro negro para la titular de Igualdad: «Si Sumar permanece fuerte y no cede, la disyuntiva de Irene Montero es durísima: dejar la política porque tus aliados te ven como un lastre o dejarla después de tener que presentarte como candidata sin otra opción y haberte descalabrado». El ex dirigente de Podemos considera que una candidatura de Montero por separado sería un auténtico fracaso.

«Suicidio»

Espinar hace una cronología en la que el escollo es Montero. «Empezaron por ‘que Yolanda aclare si se presenta’. Siguió por ‘primarias abiertas a la ciudadanía’. Luego ‘unidad’. Hoy vamos ya por ‘no se puede dejar caer a Irene’. Es la crónica del suicidio colectivo del grupo de afines al líder que pudo ser todo y decidió hacer esto».

De esta forma, en los últimos días, Espinar viene exponiendo sus tesis sobre el conflicto entre Sumar y Podemos. El ex senador se muestra partidario de que Yolanda Díaz asuma todo el poder y arrincone a la formación que fundó Iglesias.

«La unidad es imposible porque requiere concordia y lo que queda de Podemos es una trituradora de fraternidad. Pero, sin una candidatura conjunta, Sumar se va a disolver en cuatro o cinco taifas más Podemos, sin más herramientas que las institucionales y a la defensiva», expresa Espinar. Haciendo un símil futbolístico indica: «La oleada de ofensiva cultural de la derecha es evidente: jugamos al contraataque y metidos en él área. Pero si Yolanda y Pedro enganchan una jugada y meten un gol, el escenario cambia radicalmente: gestionamos esa ola desde el gobierno y no desde la descomposición total».

Espinar cree que Podemos ha traicionado sus principios: «En política es compatible tener razón con tener el rostro de acero inoxidable, como demuestran los giros en los discursos de algunos dirigentes de lo que va quedando de lo que quedaba de Podemos: políticos profesionales que harán lo que sea por no volver a currar nunca más».

Tirando de ironía, Espinar recuerda que Podemos denostó a Más Madrid y ahora no se pueden extrañar de no querer confluir. «Salta la sorpresa: hay formaciones que, tras un lustro siendo calificadas como ‘errejudas’, cloaqueras, otanistas al servicio de Florentino y otros cariños, no tienen ganas de Sumar con Podemos (que está detrás de cada insulto) después de su derrumbe. El que a hierro mata…», zanja.