La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha protagonizado un grave incidente en plena calle en Valencia en el que ha mostrado un tremendo nerviosismo a raíz de la pregunta de una mujer acerca de su chalet de Galapagar: «Mi marido, trabajando desde los 14 años, ¿Usted cómo ha podido tener un chalet?». En su respuesta, Montero, visiblemente irritada, ha respondido sobre su casoplón: «Tengo una pareja con la que me he podido comprar la casa que me dé la gana», en referencia a Pablo Iglesias.

Montero, ha llegado a acercar su cara a apenas unos centímetros de la de la mujer, mientras en tono irritado le decía: «¿Sabe por qué, señora?, ¿sabe por qué? Porque mi padre falleció de cáncer con 60 años y me dejó una herencia porque soy hija única». Pero no se ha quedado ahí.

La ministra ha añadido: «Por eso, y porque tengo una pareja con la que me puedo comprar, con mi dinero, la casa que me dé la gana». Acto seguido, se ha dado media vuelta y ha dejado a la mujer con la palabra en la boca.

Esta última, fruto de la impotencia de que Montero la había dejado «con la palabra en la boca» y no había sido capaz de dialogar con ella, ha tildado a la ministra de «caradura. No me ha dejado hablar».

Pablo Iglesias e Irene Montero compraron el chalet de Galapagar en 2018. 268 metros construidos en una parcela de más de 2.000 metros cuadrados con piscina, amplio jardín y casa de invitados en una urbanización de la sierra madrileña lindante con el parque natural de Guadarrama.

Días antes de que OKDIARIO publicara en exclusiva la compra del chalet, la pareja dirigente de Podemos habían confirmado en las redes sociales que esperaban mellizos y que serían padres por primera vez. De ahí la razón, esgrimieron, paara cambiar de casa, cambiar de barrio y el piso, por un chalé en una zona privilegiada del norte de Madrid de más de 600.000 euros.

La vivienda está diseñada en una sola planta, que gira alrededor de un amplio hall que divide en dos alas la distribución del interior y dispone de tres dormitorios, entre los que destaca “la suite principal con amplio vestidor y baño completo en mármol travertino”. Un amplio salón comedor con cocina abierta y barra americana, perfectamente integrada en el conjunto y estilo rústico de la vivienda, cuarto de lavado, baño completo, despensa, garaje para 2 coches y 2 accesos a la vivienda, son las principales características de la vivienda por la que la vecina de Valencia ha preguntado a Irene Montero y la ministra le ha respondido como puede apreciarse en el vídeo.