Correos ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de «socavar la confianza en las instituciones» después de que el líder del PP haya alentado a los carteros a trabajar «mañana, día y noche» para repartir el voto por correo dentro de plazo. El candidato favorito para alzarse con la victoria el 23J ha prometido que pagará las horas extra tras el primer Consejo de Ministros cuando forme gobierno.

En un mitin celebrado este miércoles en Murcia, Feijóo ha dicho que aunque «no tengan refuerzos suficientes que sepan que custodian algo sagrado, que es el voto». Y ha insistido: «Y por eso le pido a esos carteros con independencia de sus jefes que repartan todo el voto antes de que acabe el plazo».

Horas después de escuchar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusar a Feijóo de manipulaciones que «socavan la confianza de la gente en las instituciones», Correos ha difundido un comunicado en el que replica el argumentario del líder socialista.

La empresa pública presidida por Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete del líder socialista en Ferraz, asegura que, aunque «quiere mantenerse al margen de debates que pretenden socavar las instituciones y los servicios públicos del país», garantiza «el pago de las horas extra a sus profesionales ya que está presupuestado y comprometido».

Otro pago que también se realizará sin mayor problema será el de los 208.513,18 euros anuales que el íntimo amigo de Pedro Sánchez percibe por su labor al frente de Correos. Una gestión plagada de polémicas que no ha impedido que Serrano incrementara, cada año, su salario. Tal y como recoge el portal de transparencia de la empresa postal, Serrano cobró 67.508 euros en 2018 por menos de cinco meses en el cargo. Un año después, ya completo, recibió 178.571 euros; en 2020, se embolsó 199.219 euros y en 2021 alcanzó los 203.749 euros.

Refuerzos

Correos ha reiterado en su comunicado que este martes anunció que ha formalizado 19.400 contrataciones de refuerzo para «el correcto desarrollo de las actividades relacionadas con el voto por correo para las elecciones generales» ante el incremento en el número de solicitudes recibidas y la coincidencia del periodo electoral con las vacaciones de verano. «Correos seguirá contratando todos los efectivos que sean necesarios para garantizar el voto por correo en las Elecciones Generales del 23 de julio», añade la empresa pública. Por ello, Correos prevé que esta cifra de contrataciones pueda aumentar e incluso superar ampliamente las 12.000 contrataciones solicitadas por las organizaciones sindicales.

A 11 días para las elecciones generales, apenas un tercio de los votantes que han solicitado el voto por correo ha recibido la documentación electoral. Ésa es, al menos, la estimación de los sindicatos pues, a día de hoy, Correos no ha facilitado datos oficiales. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) calculan que ya se han procesado 2,2 millones de peticiones de voto por correo, y creen que la cifra final puede acercarse incluso a los 3 millones, todo un récord.

El principal problema, según los sindicatos, es la falta de personal, que está complicando las labores de reparto y entrega de la documentación. Desde CSIF denuncian que no han llegado los «refuerzos prometidos» por Correos, mientras la carga de trabajo ha sufrido un considerable incremento. Según sus estimaciones, al menos la mitad de los efectivos no se ha incorporado aún a las oficinas. «Desde los centros de trabajo se nos transmite que no se están notando estos refuerzos», manifiestan fuentes del sindicato. Recuerdan que hasta el 25% de la plantilla está de vacaciones «y los que quedan no dan abasto».