Sánchez presagia que dará la sorpresa pese a las encuestas: «Volveremos a ganar contra todo pronóstico»

Pedro Sánchez augura que dará la sorpresa el 23J a pesar de la inmensa mayoría de las encuestas que se inclinan a dar al PP como ganador. «Volveremos a ganar contra todo pronóstico», ha avisado el presidente del Gobierno en referencia a las primarias que venció frente al aparato de Ferraz y los comicios contra Mariano Rajoy. El candidato del PSOE ha sacado pecho de su trayectoria política para asegurar que puede ganar los comicios generales.

Así, el líder del PSOE ha recordado que no lo ha tenido fácil en su carrera política y que ganó dos primarias a la secretaría general del PSOE «contra todo pronóstico» y del mismo modo sacó adelante una moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy y ganó dos elecciones generales en 2019. «Así que sabéis lo que va a pasar el 23 de julio, que vamos a ganar las elecciones, vamos a ganarlas», ha gritado generando los aplausos de los presentes.

De nuevo, ha advertido de las alianzas entre PP y Vox. En particular, por las consecuencias que tienen para los derechos de las mujeres al calificarles como «coalición contra las mujeres». También ha hecho un llamamiento a la movilización de los votantes socialistas y les ha advertido de que no ir a votar es equivalente a apoyar a los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. «No se puede quedar ni un voto en casa», ha avisado.

En un mitin electoral en Valencia en el que también han participado la ministra de Ciencia y cabeza de lista por Valencia, Diana Morant y el líder del PSOE en la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, Sánchez ha promocionado al PSOE como el partido de las mujeres, ante un auditorio con capacidad de 1.500 personas. Ha insistido en su mantra de que busca votos «debajo de las piedras» en el Congreso para conseguir «avances sociales» en referencia a sus acuerdos con Bildu y ERC. Sánchez redobla su apuesta por repetir siempre los mismos argumentos de forma machacona.

Sanchismo

Sánchez ha criticado el concepto «sanchismo». «Me lo tomo con deportividad. Ya hablaban de felipismo, de zapaterismo… que no es otra cosa que socialismo, que nos hará avanzar también en los próximos 4 años», ha augurado.

Por otra parte, ha reivindicado la figura de Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE. «Le acusaron de la muerte del entonces primer ministro Canalejas cuando en realidad el autor fue un desequilibrado. También le criticaban por tener dos abrigos cuando sólo tenía uno. Ahora de nuevo la derecha va contra el PSOE ya no les hace falta carteles en el centro de Madrid. Tienen las redes sociales y son capaces de todo», ha zanjado.